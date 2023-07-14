Маркета Вондроушова — Онс Жабер. Туниска будет вознаграждена

15 июля 2023 года Маркета Вондроушова и Онс Жабер сыграют в финале Уимблдона. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они отдают предпочтение туниске: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.55. Успех чешской теннисистки оценивается аналитиками в 2.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Маркета Вондроушова – Онс Жабер 15 июля 2023 года

Аналитики предполагают, что матч Маркета Вондроушова – Онс Жабер не получится упорным. Тотал больше 22.5 гейма идёт за 2.11, а тотал меньше 22.5 гейма — за 1.89. Заключить пари на то, что Жабер выиграет со счётом 2:0 по сетам, можно за 2.20 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Уимблдона Маркета Вондроушова – Онс Жабер (15.07.2023)

Главный теннисный турнир на траве завершается. В финальном матче встретятся отнюдь не главные фавориты, но спортсменки, которые больше всех удивили – Маркета Вондроушова и Онс Жабер. Начнётся встреча не ранее 16:00 мск.

Маркета Вондроушова без преувеличения стала главной сенсацией Уимблдона. Чешка занимает 42-е место в мировом рейтинге и никогда выше топ-15 не поднималась. При этом у неё в активе всего один титул, который теннисистка завоевала шесть лет назад. Что и говорить, если Вондроушова стала первой за 55 лет несеяной финалисткой главного турнира на траве.

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Маркета пробилась в финал «Большого шлема» уже во второй раз в карьере – четыре года назад не смогла обыграть Эшли Барти на «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне она также всего раз добиралась до решающих стадий, ещё в апреле остановилась в полуфинале турнира в Линце. С тех пор в матчах с теннисистками, которые были гораздо выше в рейтинге, мало что получалось.

Стоит отметить, что Вондроушова подошла в отличной форме именно к Уимблдону. У неё восемь побед в девяти последних встречах на траве. Более того, в этих матчах она всего два раза отдала соперницам сет. И нельзя сказать, что сетка была слишком уж лёгкой, так как обыграть удалось в том числе Веронику Кудерметову, Джессику Пегулу и Элину Свитолину.

Характера чешке точно не занимать, она умеет выбираться из сложных ситуаций, что не раз демонстрировала. В четвертьфинале она взяла решающий сет, отыграв три гейма, а со Свитолиной и вовсе борьбы не получилось – Маркета владела инициативой весь матч. Она великолепно работает на приёме и эффективно использует первую подачу.

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Для Онс Жабер вторая половина сезона проходит под знаком реваншей. На Уимблдоне туниска уже успела поквитаться с Еленой Рыбакиной за поражение в финале прошлого года и с Ариной Соболенко за четвертьфинал двухлетней давности. Вондроушовой она проиграла дважды только в этом году – на Открытом чемпионате Австралии и в Индиан-Уэллсе. При этом взяла лишь один сет.

Теперь всё должно быть иначе, так как Жабер действительно сильно прибавила. Она избавилась от разного рода проблем со здоровьем и показывает свой лучший теннис в карьере. С мотивацией у шестой ракетки мира, разумеется, также никаких проблем – для неё это второй финал Уимблдона подряд и третий на турнирах «Большого шлема». Однако титулов по-прежнему нет.

Говорить о каких-либо преимуществах Жабер по сетке не приходится, ведь легко ей не было. Она прошла Петру Квитову, Елену Рыбакину и Арину Соболенко. С последней стартовала достаточно нервно, но смогла взять себя в руки. Онс допустила только 13 невынужденных ошибок, что в три раза меньше, чем у соперницы.

Туниска дважды подряд проигрывала первый сет, но проходила дальше. По волевым победам за четыре года равных ей нет. Жабер стала гораздо лучше действовать на приёме, она хорошо рвёт темп и подстраивается под нужный стиль. Для 28-летней спортсменки наступает ключевой момент – она очевидный фаворит матча, и важно снова не потерять концентрацию.

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С одной стороны, этот финал не выглядит слишком интригующим, так как класс теннисисток несопоставим. Тем не менее обе дошли так далеко за счёт характера и качества. Жабер часто отдаёт первый сет, но это не критично, а Вондроушова для неё стилистически очень неудобна. И всё же на сей раз туниска своего не упустит. Предлагаем ставку на победу Онс Жабер и тотал больше 20.5 гейма за 2.48 по линии «Фонбет». А всем, кто зарегистрируется, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Маркета Вондроушова – Онс Жабер 15 июля 2023 года

Финал Уимблдона в этом году удивляет вывеской, но обещает подарить интригу. Маркету Вондроушову многие недооценивают, однако она уже не раз доказывала, что достойна бороться за трофей. Чешка постарается одержать третью подряд победу над Онс Жабер в этом сезоне. И всё же туниска проделала более эффектный путь к титулу. Она обыграла двух фаворитов и после двух проигранных финалов сделает всё, чтобы впервые в карьере победить на турнире «Большого шлема». На победу Жабер и тотал больше 20.5 гейма в «Фонбет» дают 2.48, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа Онс Жабер и тотал больше 20.5 гейма за 2.48.

Экспресс с коэффициентом 13.43.