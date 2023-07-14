«Зенит» — ЦСКА. Малком нанесёт контрольный удар

15 июля состоится долгожданное событие, в котором две сильнейшие команды РПЛ разыграют Суперкубок России. Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Начало запланировано на 17:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто фаворит?

В «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитом «Зенит»: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.90. На ЦСКА дают 4.20. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.80. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Поставить на него в «Фонбет» можно за 7.20, а всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Где смотреть?

В прямом эфире матч за Суперкубок «Зенит» — ЦСКА покажут на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на матч финала Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА (15.07.2023)

OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал 15 июля 2023, суббота. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Во всех трёх последних розыгрышах Суперкубка России «Зенит» одержал победы. Удастся ли московскому ЦСКА прервать серию петербуржцев 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани? Начало игры — в 17:00. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Благодаря Владимиру Федотову ЦСКА вышел на тот уровень футбола, который болельщики не видели уже давно. За последние 12 туров армейцы уступили только московскому «Спартаку» (1:2), причём на выезде. Вничью сыграли с «Локомотивом» (1:1) и «Краснодаром» (0:0).

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Красно-синим даже удалось впервые за четыре года обыграть «Зенит» (1:0). Они нанесли гораздо больше ударов в створ и заслуженно вырвали победу. Другое дело, что встречу из-за травмы пропускал основообразующий игрок петербуржцев — Вильмар Барриос. Он получил повреждение в матче 19-го тура с «Химками».

Без колумбийца сине-бело-голубые уступили московскому «Динамо» и вылетели из Кубка России. Также встречу с армейцами пропускал из-за травмы Иван Сергеев. К предстоящему матчу петербуржцы подходят практически в полном составе. Не хватает только Вендела, до сих пор не прибывшего в Россию. Но это не столь большая потеря.

Более того, недавно «Зенит» усилился. Он заключил контракт с легендой армейцев Марио Фернандесом. Для многих трансфер стал потрясением, ведь бразилец заявлял о том, что не будет выступать в России ни за один клуб, кроме ЦСКА. Ситуация с ним сильно пошатнула настроение как болельщиков, так и команды.

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Сборы красно-синие провели не лучшим образом. Они дважды разгромно уступили в Братском кубке московскому «Динамо» (0:5 и 3:6). Конечно, судить по предсезонным матчам не стоит. Однако они добавляют сомнений в том, что ЦСКА сумеет обыграть клуб из Санкт-Петербурга, доминирующий в РПЛ уже пять лет кряду.

За 30 туров в минувшем розыгрыше чемпионата России сине-бело-голубые уступили только дважды, а также семь раз сыграли вничью. За этот период времени они забили целых 74 мяча, в то время как сами пропустили только 20. Петербуржцы досрочно стали чемпионами РПЛ — за четыре тура до конца сезона.

Этим летом «Зениту» удалось сохранить практически весь основообразующий костяк. Самое важное — остался лучший бомбардир команды Малком. Ходили слухи о том, что забивший 23 гола за 27 матчей в минувшем розыгрыше РПЛ форвард может перебраться в «ПСЖ» или другой топовый клуб, но этого пока что не произошло.

Недавно им заинтересовался «Аль-Хиляль». Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии связался с «Зенитом» для обсуждения трансфера. По информации источника, петербуржцы хотят за бразильца € 50 млн. Как будет развиваться история дальше, остаётся неясным. Главное — нападающий сможет сыграть в предстоящем матче. Остальное покажет время.

Сборы сине-бело-голубые провели вполне приемлемо. Уступили они только «Црвене Звезде» в предсезонном турнире. Обыграли «Нефтчи» (3:1), «Фенербахче» (0:0, по пенальти 4:3) и «Динамо» СПб (4:0). Вероятнее всего, выиграют подопечные Сергея Семака и в предстоящем матче. Поставить на них можно с коэффициентом 1.90 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

История восьми последних очных встреч всецело на стороне петербуржцев. За этот период времени они уступили только один раз. Во всех остальных случаях сине-бело-голубые одержали уверенные победы. На данном этапе класс их игры выше, чем у подопечных Владимира Федотова.

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Стоит отметить, что, помимо Марио Фернандеса, красно-синие недавно лишись подспорья в лице Хесуса Медины. Парагваец перешёл в состав заклятого соперника ЦСКА — московского «Спартака». В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, где отметился 11 забитыми мячами и сделал восемь результативных передач.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА 15 июля 2023 года

У «Зенита» банально больше ресурсов. Он стабильнее и успешнее. Возможно, вернись Марио Фернандес и не уйди Хесус Медина в «Спартак», армейцы и навязали бы борьбу петербуржцам. Теперь же красно-синие уступают принципиальным соперникам в качестве комплектации состава. Владимира Федотова ждут новые трудности, а петербуржцев — очередной трофей. На победу «Зенита» в «Фонбет» дают 1.90, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Зенита» за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 13.43.

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