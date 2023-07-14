«Нефтчи» — «Фенербахче». Эдин Джеко должен прибавить

«Канарейки» очень активны на трансферном рынке. Боснийцу придётся побороться за место в составе!

15 июля состоится матч предсезонного турнира «Нефтчи» — «Фенербахче». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами турок: поставить на победу «канареек» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Шансы команды из Баку оценили в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нефтчи» — «Фенербахче» 15 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Нефтчи» — «Фенербахче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют «канарейки», сыграет коэффициент 1.08. Гол «нефтяников» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч «Нефтчи» — «Фенербахче» (15.07.2023)

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 15 июля 2023, суббота. 14:00 МСК Нефтчи Б Баку, Азербайджан Не начался Фенербахче Стамбул, Турция Кто победит в основное время? П1 X П2

Подошёл к заключительной стадии предсезонный турнир в Санкт-Петербурге, в котором принимают участие зарубежные клубы. 15 июля на стадионе «Смена» футбольной академии «Зенита» пройдёт матч между «Нефтчи» и «Фенербахче». Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

Оба клуба являются аутсайдерами. У одного из них будет шанс хоть немного поднять настроение себе и болельщикам. Азербайджанская команда изначально дольше остальных размышляла над этой поездкой и была слабым звеном. Прогнозы оправдались.

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«Нефтчи» считается очень сильным клубом в Азербайджане, но не на международном уровне. В минувшем сезоне «нефтяники» финишировали третьими с большим отставанием от первого места. Чемпионство взял «Карабах», опередивший чёрно-белых на 22 очка. Лучшим бомбардиром команды стал Эмин Махмудов, забивший 17 голов в сезоне.

В первой встрече предсезонного турнира «Нефтчи» потерпел поражение от «Зенита» со счётом 1:3. Интересно, что после первого тайма бакинцы вели 1:0. Однако во второй половине матча всё перевернулось, и сине-бело-голубые неоднократно взламывали оборону азербайджанцев, не давая им шансов в атаке.

Ещё хуже провели «нефтяники» последнюю игру. «Црвена Звезда» оказалась гораздо сильнее и разгромила «Нефтчи» со счётом 4:0. После этих неудач руководство объявило о назначении на пост главного тренера Адриана Муту. В прошлом румын выступал за такие известные клубы, как «Ювентус», «Челси» и «Фиорентина». Интересная кандидатура.

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«Фенербахче» был более удачливым и в матче с «Зенитом» смог удержать ничью в основное время, потерпев поражение лишь в серии пенальти. До начала турнира клуб усилился легендарным боснийцем Эдином Джеко. Он вышел во встрече с «Црвеной Звездой» и попытался помочь своей новой команде. Но итоге «канарейки» проиграли 1:3, хотя имели немало шансов забить ещё.

Клуб из Турции продолжает усиливаться. Совсем недавно было объявлено о трансфере Себастьяна Шиманьского из московского «Динамо». Прошлый сезон он провёл в аренде в Нидерландах, где играл за «Фейеноорд». Также появилась информация, что скоро состав «Фенербахче» пополнит экс-футболист ЦСКА Родриго Бекао.

Хороший шанс для Джеко проявить себя в атаке и забить. Уровень «Нефтчи» довольно низкий, и оборона не является надёжной. Закрывать предсезонный турнир нужно красиво и результативно. Несомненно повлияет на «нефтяников» назначение нового тренера, это, возможно, вдохновит их на подвиги. Поэтому поставим на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Нефтчи» — «Фенербахче» 15 июля 2023 года

«Нефтчи» — заведомый аутсайдер предсезонного турнира, но у команды не отнять характера. Благодаря ему у неё будет шанс побороться с турецким клубом и даже забить гол. Однако отсиживаться в обороне не станет и «Фенербахче», в составе которого многие хотят проявить себя в атаке и доказать, что они нужны в основе. Поэтому сделаем ставку на красивое закрытие турнира – обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 13.43.

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