Карлос Алькарас — Новак Джокович. Серб догонит Федерера?

Второй ракетке мира осталась всего одна победа на Уимблдоне, чтобы сравняться с Роджером. Она совсем рядом.

16 июля Карлос Алькарас и Новак Джокович сыграют в финале Уимблдона. Начало – не ранее 16:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом сербского теннисиста: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.54. Успех испанца оценивается в 2.48.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Новак Джокович 16 июля 2023 года

Аналитики предполагают, что матч Карлос Алькарас — Новак Джокович будет упорным: тотал больше 40.5 гейма идёт за 1.85, а тотал меньше 40.5 гейма – за 1.95. Поставить на то, что сербский теннисист выиграет со счётом 3:1, можно с коэффициентом 3.70 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Новак Джокович (16.07.2023)

16 июля Карлос Алькарас и Новак Джокович сыграют в финале Уимблдона. Начало матча — не ранее 16:00 мск. Новак Джокович проводит очередной сезон на высоте. На трёх из семи турниров он добился успеха, причём два из них — мэйджоры.

Благодаря победам на Australian Open и «Ролан Гаррос» сербский теннисист вышёл на первое место по количеству выигранных ТБШ в мужском разряде в новой эре. Без учёта матчей на Уимблдоне Джокович победил в 27 из 31 встречи, заработав суммарно 4745 очков рейтинга — лучший результат в сезоне.

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Сербский теннисист уверенно идёт к победе на очередном ТБШ. В нынешнем розыгрыше Уимблдона Джокович не встретил серьёзного сопротивления со стороны соперников. Всего он уступил два сета. Сербский теннисист отдал соперникам лишь 86 геймов, выиграл 82,68% из 381 попавшей в игровую площадь первой подачи.

Карлос Алькарас проводит более яркий сезон. Молодой испанец выиграл в 40 из 44 матчей и добился победы на пяти из девяти турниров. Многие эксперты считают его фаворитом в борьбе за очередной титул, ведь к финалу травяного мэйджора первая ракетка мира подошёл с 12-матчевой победной серией на траве.

К Уимблдону Алькарас готовился на Queen’s Club Championships. На турнире категории АТР-500 испанец проиграл лишь в одном сете и отдал 45 геймов. Впрочем, на травяном мэйджоре он демонстрирует не менее впечатляющую статистику — проиграл лишь в двух сетах при 76 отданных геймах.

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На Уимблдоне Карлос выиграл 77,84% первых подач. Его путь к финалу были более тернистым. Уже с четвёртого круга он играл с представителями топ-20 рейтинга АТР — Маттео Берреттини — 3:1 (3:6; 6:3; 6:3; 6:3), Хольгером Руне — 3:0 (7:6; 6:4; 6:4) и Даниилом Медведевым — 3:0 (6:3; 6:3; 6:3).

Карлос Алькарас и Новак Джокович провели две личные встречи. В 2022 году в полуфинале Mutua Madrid Open победил испанец, а в 2023 году в полуфинале «Ролан Гаррос» серб взял реванш, обыграв Алькараса за 3 часа и 23 минуты со счётом 3:1 (6:3; 5:7; 6:1; 6:1).

Новак Джокович выиграл семь «Больших шлемов» на Уимблдоне и готов только повторить успех Федерера. В текущем розыгрыше травяного мэйджора серб вне конкуренции. Он выиграл 82,68% точно выполненных первых подач. Испанец способен навязать конкурентную борьбу, но опыт и мастерство возьмут своё. Предлагаем присмотреться к ставке на тотал больше 40.5 гейма за 1.85 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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Сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий об ожиданиях от финала. По его словам соперник молод, очень быстрый и невероятно талантливый. Испанец здорово адаптируется к травяным кортам. Также добавил, что он, как и Алькарас, мотивирован взять ТБШ. Если в Париже испанца подвела физика, то сейчас он находится в отличной форме и готов составить ему должную конкуренцию.

Прогноз и ставка на матч Уимблдона Карлос Алькарас — Новак Джокович 16 июля 2023 года

По ходу продвижения по турнирной сетке травяного мэйджора Новак Джокович не сбавлял оборотов. Серб демонстрировал впечатляющую игру на своих подачах и неплохую на приёме, выиграв 34,95% из 635 мячей. Оба спортсмена мотивированы добиться победы и выложиться на все 100%, отсюда ставка на тотал больше 40.5 гейма за 1.85 в «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

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