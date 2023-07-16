«Тюмень» — «Химки». Всё против Талалаева

20 мая состоится матч 1-го тура Первой лиги «Тюмень» — «Химки». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу химчан можно с коэффициентом 1.93. Успех тюменцев оценивается в 3.78. На ничью дают коэффициент 3.42.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Первой лиги «Тюмень» — «Химки» 17 июля 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Тюмень» — «Химки» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Тюмень» — «Химки» (17.07.2023)

Матч 1-го тура Первой лиги «Тюмень» — «Химки» пройдёт 17 мая на стадионе «Геолог». Начало — в 17:00 мск. Для хозяев наступает новый этап — впервые с 2019 года команда возвращается во второй по силе чемпионат России!

Соперник для дебютного матча оказался очень серьёзным. В минувшем сезоне подмосковные «Химки» выступали в РПЛ. Но главный тренер тюменцев Игорь Меньшиков с оптимизмом встречает старт чемпионата. Наставник уверен, что его подопечные выполнят задачу на сезон и сумеют сохранить место в Первой лиге.

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Уверенность Меньшикова имеет под собой весомые основания. Команду пополнили в межсезонье 11 футболистов, которые должны усилить «Тюмень». Стоит отметить появление на стадионе «Геолог» голкипера столичного «Локомотива» Андрея Савина, перспективного хавбека Игоря Дружинина из «Урала» и Дениса Самойлова («Енисей»).

В нападении надежды болельщиков связаны с ветераном Антоном Кобялко. 37-летний нападающий перешёл в команду в 2021 году из барнаульского «Динамо» и быстро заслужил место в основе. Он провёл за клуб 44 встречи, в которых забил 24 мяча.

В свою очередь, руководство «Химок» ставит перед командой единственную цель — возвращение в РПЛ. Для Андрея Талалаева наступает момент истины. Тренеру предстоит доказать, что в минувшем сезоне только негативное стечение обстоятельств помешало воплотить тактические идеи на поле.

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Напомним, в сезоне-2022/2023 Талалаев успел потренировать три команды РПЛ: «Ахмат», «Торпедо» и «Химки». Специалист стал объектом шуток и мемов со стороны СМИ, поэтому уверенная игра его команды станет ответом критикам.

Несмотря на усилия руководства подмосковного клуба, ведущий нападающий Александр Долгов и атакующий хавбек Резиуан Мирзов покинули расположение «Химок». Талалаев уже наигрывает новое сочетание в линии нападения, делая ставку на ветерана Кирилла Панченко. Опытный 33-летний форвард перешёл в межсезонье из тульского «Арсенала».

Талалаев не стал ломать тактическую схему команды, внеся лишь некоторые коррективы в позиционное нападение. «Химки» стали действовать более агрессивно в прессинге и акцентированно использовать фланги.

Заслуживает внимания улучшение физической формы футболистов «Химок». Они находятся в оптимальных кондициях, судя по объёму беговой работы, которую проделали в контрольных встречах. Это плоды усилий знаменитого тренера по физической подготовке Серджо Джовани. В его карьере есть опыт работы с самим «Миланом»!

«Тюмень» и «Химки» провели семь очных матчей. Полное преимущество на стороне гостей. Они выиграли в четырёх встречах при трёх ничейных результатах.

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Матч очень ждут болельщики, ведь в Тюмени четыре года не проходили встречи Первой лиги. Проиграть хозяева не имеют права и выложатся на 100%, чтобы добиться нужного результата. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «Тюмень» не проиграет за коэффициент 1.81.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Тюмень» — «Химки» 17 июля 2023 года

Андрей Талалаев волею календаря вынужден стартовать в Тюмени, где ему нужно преодолеть запредельную мотивацию соперника, поддерживаемого болельщиками. Хозяева серьёзно усилились в межсезонье и наверняка постараются выдать максимум в первой встрече чемпионата. Вот и поставим на то, что «Тюмень» не проиграет за 1.81.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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