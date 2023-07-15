«Кубань» — «Енисей». Ивахов не оставил Штейнбрехеру времени

Тренер покинул клуб за три дня до игры. Занявший его место наставник ничего не успеет исправить.

16 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Кубань» — «Енисей». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красноярцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Кубань» — «Енисей» 16 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Кубань» — «Енисей» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Первой лиги «Кубань» — «Енисей» (16.07.2023)

В России стартует новый футбольный сезон. 16 июля пройдут шесть встреч 1-го тура Первой лиги. В одной из них на стадионе «Кубань» в Краснодаре местная «Кубань» примет красноярский «Енисей». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

В минувшем сезоне «Кубань» не без удачи избежала вылета из Первой лиги. Она финишировала в непосредственной близости от зоны понижения — на 14-й строчке. Краснодарцам повезло, что в последних трёх турах «Велес» потерпел поражения. Не потеряй он очки, расклад был бы иным.

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Краснодарцы в последних трёх турах выступали под руководством нового главного тренера — Александра Григоряна. Сначала они сыграли вничью с «Родиной» (2:2) и уступили как раз «Енисею» (0:2), а затем победили «Уфу» (2:1).

Летом жёлто-зелёные немного укрепили состав. Присоединились к ним два опытных защитника — 36-летний Евгений Осипов («Шинник») и 34-летний Иван Темников, когда-то выступавший за московское «Динамо». Кроме того, занял пост руководителя программы развития молодёжного футбола в «Кубани» бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко.

Как отразятся на команде из Краснодара пережитые перемены — пока сказать трудно. Летом она провела три товарищеские встречи. Сначала жёлто-зелёные победили «Биолог-Новокубанск» (3:0). Затем они сыграли вничью с «Дружбой» (2:2) и разгромно уступили «Краснодару» (0:3).

Эдуард Штейнбрехер стал главным тренером «Енисея».

«Енисей» подходил к финишу минувшего сезона в куда более выгодном положении, чем «Кубань». В результате клуб из Красноярска занял четвёртое месте в турнирной таблице Первой лиги и получил право побороться в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.

Однако красно-синим не удалось решить эту задачу. По сумме двух матчей они уступили «Факелу» — 0:3. Не последнюю роль в неудаче сыграло удаление основообразующего футболиста «Енисея» Олега Ланина. Полузащитник получил красную карточку на 59-й минуте первого матча.

Досадное поражение, судя по всему, отразилось на моральном духе «львов». На сборах они провели три товарищеских матча, в которых с разгромным счётом проиграли «Соколу» (1:5) и «Сочи» (2:5), а также сыграли вничью с «Химками» (2:2). Удастся ли красно-синим собраться с силами и вступить в новый сезон с той ноги? Есть сомнения.

Дело в том, что главный тренер Алексей Ивахов объявил об уходе из «Енисея» за три дня до игры с «Кубанью». В интервью он заявил, что сделал всё, что мог. Должность занял Эдуард Штейнбрехер, ранее возглавлявший «Балтику». Сколько времени ему потребуется для освоения — трудно сказать.

Штейнбрехер в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Артёма Горлова. Специалист хорошо знаком с красноярской командой, но это не значит, что он справится с обязанностями главного тренера. Во главе «Балтики» ему не удалось достичь больших успехов.

При таком раскладе в победу «Кубани» верится больше. Поставить на то, что она не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Перед Штейнбрехером стоит непростая задача — улучшить эмоциональный фон красно-синих. Вряд ли наставнику удастся быстро её решить, ведь необходимо ещё самому адаптироваться к новой роли.

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Также в пользу данной ставки играет статистика и то, что матч состоится в Краснодаре. У красноярцев большие проблемы с выездами. За 17 встреч в гостях в прошлом сезоне они одержали только три победы. За этот период времени красно-синие забили 18 мячей, а сами пропустили 22.

Жёлто-зелёные, в свою очередь, за 17 встреч на домашней арене одержали шесть побед и четыре раза сыграли вничью. Забили 19 мячей, а пропустили 16. Несмотря на меньшее количество резервов, ко встрече со «львами» они подходят в качестве фаворитов.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Кубань» — «Енисей» 16 июля 2023 года

«Кубань» избежала вылета и немного усилила состав. Эмоциональный фон у неё наверняка лучше, чем у проигравшего в стыковых матчах за выход в РПЛ «Енисея». Красноярцы дважды уступили с разгромным счётом на сборах и пережили смену главного тренера всего за три дня до матча. Беря в расчёт их проблемы с выездами, предлагаем поставить на то, что жёлто-зелёные не проиграют. Большого количества голов не ждём. У обеих команд не лучшим образом обстоят дела с результативностью. В то же время у них надёжные линии обороны.

Ставка: «Кубань» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 13.43.

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