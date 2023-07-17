«Гояс» — «Атлетико Минейро». Дисквалификация пойдёт Халку на пользу

18 июля состоится матч 15-го тура чемпионата Бразилии «Гояс» — «Атлетико Минейро». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Атлетико Минейро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Гояса» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Гояс» — «Атлетико Минейро» 18 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Гояс» — «Атлетико Минейро» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.67. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Бразилии «Гояс» — «Атлетико Минейро» (18.07.2023)

В Южной Америке футбольный сезон в самом разгаре. Миновал групповой этап Кубка Либертадорес, а также встречи 14-го тура бразильской Серии А. 18 июля состоится матч, который закроет программу 15-го тура. На стадионе «Серра Доурада» в Гоянии местный «Гояс» примет «Атлетико Минейро».

Дела у «Гояса» обстоят, откровенно говоря, скверно. Он располагается в зоне вылета — на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Отставание от идущей на 16-м месте «Баии» небольшое — два очка. Отрыв от занимающей последнее место команды «Америка Минейро» такой же.

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Недавняя смена главного тренера не сильно помогла «попугаям». Под руководством нового наставника — Арманду Евангелишты — они провели пять матчей. Сначала сыграли вничью с «Флуминенсе» (2:2) и обыграли «Васко да Гаму» (1:0), а затем потерпели три поражения подряд — от «Ред Булл Брагантино» (0:2), «Коритибы» (1:2) и «Сантоса» (3:4).

Евангелиште пока что не удалось исправить главный недостаток «Гояса» — слабую линию обороны. За 14 туров клуб пропустил 26 мячей. Больше только у «Коритибы» и «Америки Минейро». Сами «попугаи» при этом забили только 14 голов. Удастся ли португальскому специалисту улучшить статистику и положение команды? Сомнительно.

Сдаётся, что причина неудач команды из Гоянии заключается не в тренере. Она уже далеко не первый год является одним из главных аутсайдеров чемпионата Бразилии из-за сильно ограниченных ресурсов. За последние восемь лет «попугаи» ни разу не поднимались выше 10-й строчки. Чаще всего они заканчивали сезон либо в зоне вылета, либо неподалёку от неё.

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«Атлетико Минейро» на порядок успешнее, чем «Гояс». По итогам минувшего розыгрыша бразильской Серии А он занял седьмое место. Сейчас клуб из Белу-Оризонти располагается на 12-й строчке. Отставание от занимающего восьмое место «Сан-Паулу» составляет два очка.

Положение «Минейро» могло быть ещё лучше. Дело в том, что ему пришлось выкладываться на полную во встречах последних двух туров Кубка Либертадорес с «Альянса Лима» (1:0) и «Либертадом» (1:1) для того, чтобы получить путёвку в плей-офф. Старались подопечные Эдуардо Коудета не напрасно. В итоге они заняли второе место в группе и вышли в 1/8 финала, где встретятся с «Палмейрас».

Потратив много сил в матчах с «Альянса Лима» и «Либертадом», «Атлетико Минейро» не лучшим образом выступил в последних пяти турах чемпионата Бразилии. Вничью сыграл с «Ред Булл Брагантино» (1:1), «Флуминенсе» (1:1) и «Америкой Минейро» (2:2). Уступил «Форталезе» (1:2) и «Коринтиансу» (0:1).

Хотя неудача во встрече последнего тура с «мушкетёрами» обусловлена не только усталостью. Пропустил матч из-за дисквалификации лидер клуба Халк. Экс-нападающий «Зенита» получил противоречивую красную карточку игрой ранее — с «Америкой Минейро». После матча он раскритиковал арбитра за это решение.

Совсем недавно появилась информация о том, что Халк может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В его приобретении заинтересован «Самсунспор». Вероятно, на фоне этого экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поднял тему возвращения бразильца в состав сине-бело-голубых. Он рассказал, что был бы рад этому, но с чисто спортивной точки зрения — нет.

Радченко подчеркнул, что нужно развивать свою молодёжь. Многие с ним не согласятся. Халк пребывает в замечательной форме. Он является настоящим лидером и примером для сокомандников. За 35 матчей в этом сезоне форвард забил 21 гол и отметился пятью результативными передачами. При этом он в каждой из встреч проделал колоссальный объём командной работы.

Халк — отличный пример для молодёжи. «Зениту» его опыт и лидерские качества точно не помешали бы. Вопрос в другом, станет ли «Атлетико Минейро» продавать своего ключевого игрока. Его возвращение в состав наверняка поможет моральному подъёму футболистов. Поставить на то, что они обыграют «Гояс», можно с коэффициентом 1.92.

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Несмотря на то что встреча состоится в Гоянии, «попугаи» выглядят явными аутсайдерами. Лишь в двух из девяти последних очных встреч им удалось выиграть. В этот раз тем более вряд ли удастся победить. Мало того что Халк отдохнул, так ещё пропустит матч полузащитник «Гояса» Гильерме.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Гояс» — «Атлетико Минейро» 18 июля 2023 года

У «Гояса» гораздо хуже комплектация состава и результаты. Кроме того, отдохнул Халк. Его возвращение в состав «Атлетико Минейро» наверняка придаст дополнительный импульс энергии и поможет прервать безвыигрышную серию. Он будет очень зол и голоден до голов. Поэтому рекомендуем поставить на победу гостей за 1.92.

Ставка: победа «Атлетико Минейро» за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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