Александр Шлеменко — Алекс Оливейра. Опыт в UFC бесполезен

Соперник омского бойца раньше дрался в сильнейшей лиге мира, но Шторму нет до этого дела.

21 июля в Омске состоится бой между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром «Штормом» Шлеменко и Алексом Оливейрой. Для россиянина поединок станет 79-м в карьере. Бразилец провёл почти в два раза меньше боёв, но немалая их часть пришлась на выступления в UFC.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Александр Шлеменко — Алекс Оливейра

Бой между Александром Шлеменко и Алексом Оливейрой состоится 21 июля 2023 года в Омске (Россия).

Во сколько начало боя Шлеменко — Оливейра

Предполагается, что поединок между Александром Шлеменко и Алексом Оливейрой начнётся не раньше 18:00 мск 21 июля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Шлеменко — Оливейра

Прямую трансляцию основного карда и поединка между Александром Шлеменко и Алексом Оливейрой можно посмотреть на канале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Александр Шлеменко — Алекс Оливейра

Эксперты считают фаворитом Алекса Оливейру. Ставки на победу бразильца принимаются с коэффициентом 1.48. Шансы Александра Шлеменко оценили коэффициентом 2.60. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 45.0.

Прогноз на бой Александр Шлеменко — Алекс Оливейра

В последнем бою, который состоялся совсем недавно, Александр победил Ясубея Эномото, но по правилам кикбоксинга. Таким образом, он прервал свою трёхматчевую безвыигрышную серию. Зато в ММА всё выглядит печальнее. Ранее Шлеменко уступил Александру Иличу и Магомеду Исмаилову. Также была зафиксирована ничья с Клебером Соузой.

Успех в бою со швейцарцем, который за несколько дней до поединка со Шлеменко провёл спарринг с медведем, наверняка поднимет боевой дух Шторма. Ясубей Эномото подходил к схватке с победами в пяти из семи последних поединков. И это при том, что соперники были отнюдь не из слабых.

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Победа в бою с Ясубеем дорогого стоит. Вот только в её справедливости у многих возникли сомнения. Поединок получился очень близким. Удивляет, что судьи единогласно отдали предпочтение Александру. Швейцарец после поражения заявил о том, что его ещё никогда так плохо не судили в России.

Ясубей подчеркнул, что был бы доволен своим выступлением, если бы Шлеменко всё время не фолил. Также он поделился мнением, что выиграл все три раунда. Эномото бил чаще и местами смотрелся энергичнее россиянина. С другой стороны, Шлеменко наносил более мощные и точные удары, чем швейцарец. Пожалуй, выиграл он всё-таки по делу.

В этот раз в соперниках у Шторма не менее опасный боец. Алекс выступал в UFC с 2015 по 2022 год. За этот период времени он провёл целых 22 боя. Бразилец, равно как и Шлеменко, обладает богатым опытом. В некоторых сферах у Оливейры его даже больше, чем у Александра.

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Впрочем, лишь в 11 из 22 этих поединков Ковбой одержал победы. И бóльшая их часть пришлась на начало карьеры бразильца в UFC. За последние девять боёв в организации Оливейра победил только Макса Гриффина (раздельным решением) и Петера Соботту (единогласным решением).

Примечательно, что Гриффин подходил к бою с бразильцем с поражениями в трёх из четырёх последних поединков. Соботта вообще объявил о завершении карьеры после поражения от Оливейры. Для немца польского происхождения поединок был последним по контракту. Вряд ли у него был правильный настрой.

У Алекса немало сильных сторон, но к бою со Шлеменко он подходит, на наш взгляд, в качестве аутсайдера. Бразилец в последнее время сильно сбавил. Добавляет сомнений в его успехе то, что грядущий бой состоится в Омске на знаменитой «G-Drive Арене». Поддержка домашних трибун определённо поможет Александру.

На что ставить?

Полагаем, победа в бою с Эномото воодушевит Александра. После довольно длительного простоя и череды неудач она была необходима Шлеменко. В поединке со швейцарцем россиянин продемонстрировал наличие хорошей физической формы, а главное — желания.

Поставить на победу Шторма можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. Ковбой подходит к бою с Александром лишь с тремя победами в последних девяти поединках в различных организациях. Причём все они были одержаны в боях с явными аутсайдерами.

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Ковбой и так не славился успешностью, а теперь он и вовсе выглядит лёгкой добычей для россиянина. Однофамилец экс-чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры вряд ли сумеет победить Шлеменко в его родном городе. В этот раз сомнений в выигрыше Александра возникнуть не должно.

Ставка: победа Александра Шлеменко за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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