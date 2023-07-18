«Ференцварош» — «КИ Клаксвик». Черчесов что-нибудь придумает

Ведь не зря он один из сильнейших российских тренеров.

19 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» – «КИ Клаксвик». Начало игры – в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу венгерского клуба можно с коэффициентом 1.18. Успех фарерской команды оценивается в 16.7. Поставить на ничью можно за 6.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «КИ Клаксвик» 19 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ференцварош» – «КИ Клаксвик» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.60. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.81.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «КИ Клаксвик» (19.07.2023)

Чемпион Венгрии «Ференцварош» входил в число самых сильных команд, которые начали отбор с первого раунда квалификации. Оправдать ожидания с первого же матча Черчесов не сумел. Визит на Фарерские острова дался тяжело. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Ничего удивительного в этом нет. «Клаксвик» особенно сильно играет дома и даже в еврокубках за последние годы на своём поле удивлял не раз. Впрочем, обычно это не помогает фарерцам проходить дальше. Когда приходит время играть на выезде – соперник очень быстро ставит на место клуб.

ЦСКА опубликовал заявление в связи с переходом Фернандеса в «Зенит».

Даже дома «Клаксвик» не особо угрожал воротам соперника, бóльшую часть времени уделяя обороне и стараясь не пропустить. Во многом именно благодаря стараниям в защите игра получилась скучной и закончилась без голов. «Ференцварош» тоже создал не так много опасных моментов и ничего не смог реализовать.

Важно отметить, что венгры играли первый официальный матч с Барнабашем Варгой на острие атаки. Лучший бомбардир минувшего сезона чемпионата Венгрии летом перебрался в «Ференцварош» из «Пакши» и пока не успел освоиться, хоть и провёл с новой командой всю предсезонку.

Другие лидеры «Ференцвароша» тоже особо ничего не показали, а у Станислава Черчесова не нашлось козыря в рукаве, с помощью которого можно было бы усилить игру по ходу матча. У венгров есть отличный шанс, чтобы исправиться за неприятную осечку, победить и пройти дальше. В ещё одну сенсацию от «Клаксвика» не верится.

Иско рассказал, как на него напал спортивный директор «Севильи».

Если уж дома фарерцы бóльшую часть времени провели в обороне, то на выезде от них ничего другого мы не дождёмся. Единственный шанс «Клаксвика» в том, чтобы дотянуть до серии пенальти. В еврокубках островитяне обычно оправдывают статус аутсайдеров.

В товарищеских матчах «Ференцварош» много и стабильно забивал, но в первой официальной встрече результативность и зрелищность куда-то испарились. Лидеры атаки ещё не набрали форму, где-то команда не сыгралась, а местами была не слишком хорошо готова функционально.

Класс венгров должен взять своё, разница между командами слишком большая. Но велика вероятность, что победа «Ференцвароша» будет трудовой и далеко не простой. Соответственно, обилия голов тут лучше не ждать, и есть смысл присмотреться к ставке на тотал меньше 2.5 мяча.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «КИ Клаксвик» 19 июля 2023 года

Расклад сил в этой паре сильно поменялся, потому что у аутсайдера больше нет главного козыря – домашнего поля. «Клаксвику» будет тяжело, но за счёт дисциплины и хорошей физической готовности он сможет создать проблемы «Ференцварошу». Только в конечном итоге это не поможет ему пройти дальше.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

Роналду: куда бы я ни пошёл, это вызывает повышенный интерес.

Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии лучше МЛС с Месси.

Клаудиньо заявил, что не считает себя россиянином.

Фернандес рассказал, почему не остался в Бразилии.