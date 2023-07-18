«Динамо» Тб — «Астана». Казахстанцы останутся без ЛЧ

19 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Тбилиси – «Астана». Начало игры – в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу команды из Грузии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех астанчан оценивается в 3.20. Поставить на ничью можно за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Динамо» Тбилиси — «Астана» 19 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Тбилиси – «Астана» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» Тбилиси — «Астана» (19.07.2023)

Первые матчи квалификации Лиги чемпионов подарили нам немало сюрпризов. Отчасти к ним можно отнести и ничью в игре между «Астаной» и тбилисским «Динамо». Астанчане считались фаворитами и даже вели в счёте, но не смогли удержать преимущество. Теперь за ошибку недельной давности придётся расплачиваться.

«Золотые» годы казахской команды остались позади. Сейчас о выходе в групповой этап Лиги чемпионов лучше не мечтать раньше времени. На семь последних матчей в сильнейшем клубном турнире мира у «Астаны» приходится всего две победы и одна ничья. А в двух прошлых сезонах жёлто-синие довольствовались лишь Лигой конференций, но и там не добрались до группы.

Гюндоган: у меня есть знания, которые помогут «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов.

Во внутреннем первенстве для команды Григория Бабаяна тоже всё пока складывается не лучшим образом. «Астана» занимает второе место, пусть и с минимальным отставанием от лидера. А недавно она вылетела из Кубка Казахстана, проиграв «Ордабасы». Вылет от первого же соперника в Лиге чемпионов на фоне таких результатов будет сродни провалу.

У чемпиона Грузии ситуация в чём-то схожая. В домашнем чемпионате он занимает четвёртую строчку, с отставанием в восемь очков от лидера, но недавно выиграл Суперкубок. «Динамо» в серии пенальти обыграло сначала «Торпедо» Кутаиси, а потом «Динамо» из Батуми.

Первый матч с «Астаной» грузины могут занести себе в актив. Они уступали по игре, но создавали много опасных моментов у ворот соперника. Когда нужно было прибавить, чтобы отыграться, у команды получилось перехватить инициативу.

В «Фенербахче» опровергли слухи об интересе к Венделу.

В первом матче не было заметно такой разницы в уровне команд, которая предполагалась изначально. Видимо, не стоит переоценивать «Астану» да и уровень чемпионата Казахстана в целом. А вот грузины за последние годы очень хорошо подросли, причём не только на уровне сборной, но и на уровне местных клубов.

У «Астаны» уже не будет преимущества домашнего поля, которое почти всегда было для неё важным козырем в еврокубках. В 10 последних выездных матчах Лиги чемпионов у астанчан всего две победы, в Лиге Европы ещё хуже – одна из десяти встреч была выиграна, а в Лиге конференций жёлто-синие в гостях вообще не побеждали.

«Динамо» может прервать череду неудач в еврокубках, которая тянется уже несколько лет. У грузин неплохая команда, в которой есть как опытные игроки, так и талантливая молодёжь. Можно рискнуть и поставить на победу «Динамо» Тбилиси.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо» Тбилиси — «Астана» 19 июля 2023 года

Хозяева в квалификации Лиги чемпионов с 2016 года не проходили ни одного соперника. Сейчас у них есть отличный шанс исправить эту неприятную статистику, и его нужно использовать по максимуму. В первом матче стало ясно, что бояться «Астану» не стоит, с ней можно как минимум играть на равных, а при должном подходе – побеждать.

Ставка: победа «Динамо» Тбилиси за 2.31.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии лучше МЛС с Месси.

Роналду: куда бы я ни пошёл, это вызывает повышенный интерес.

Иско рассказал, как на него напал спортивный директор «Севильи».

ЦСКА опубликовал заявление в связи с переходом Фернандеса в «Зенит».