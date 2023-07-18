Абаскаль сорвёт джек-пот и сделает «Спартак» лучшим клубом Москвы

Хотя бы здесь обойдётся без «Зенита».

23 июля стартует очередной чемпионат России по футболу, в котором примут участие четыре клуба из Москвы: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Кто же из них выиграет неофициальное первенство столицы?

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» взялся за ум

В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место. Красно-белые провалили финальный отрезок чемпионата, одержав лишь одну победу в последних пяти встречах. Этот результат подвиг руководство клуба прислушаться к мнению главного тренера Гильермо Абаскаля и заняться усилением состава на трансферном рынке.

Наставник «Спартака» чётко представлял, какие позиции ему нужно укрепить, чтобы выиграть РПЛ. Абаскаль рассказывал в интервью СМИ, что команда предсказуема в атаке. Так происходит из-за большого количества футболистов, у которых «рабочей» является правая нога.

Поэтому сосредоточились скауты красно-белых на поиске исполнителей на левый фланг. Абаскалю предложили Хесуса Медину из ЦСКА и Тео Бонгонда из «Кадиса». Тренер не стал мелочиться и взял обоих. Теперь у «Спартака» действительно есть баланс в нападении.

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Кроме того, Медина — это отличный исполнитель стандартов. Наверняка тренер сумеет оптимально распределить штрафные между Промесом и новичком, чтобы поддерживать конкуренцию и иметь подстраховку.

Наставник красно-белых предпочёл не реформировать защиту. В последних играх к ней было мало претензий. Проведя работу с Соболевым по поводу поведения на поле, Абаскаль получит оптимальный состав для борьбы за первое место РПЛ. Соответственно, и среди московских клубов «Спартак» фаворит с коэффициентом 2.50.

ЦСКА не хватает глубины

Армейцы завершили минувший сезон на второй строчке турнирной таблицы и выиграли Кубок России — отличный результат. Казалось, что в сезоне-2023/2024 ЦСКА может сделать очередной шаг по дороге к титулу, но трансферная политика руководства заставляет усомниться в этом.

Клуб покинула группа игроков, среди которых выделяются Хесус Медина и Георгий Щенников. Инсайдеры сообщают, что и Карраскаль близок к уходу из ЦСКА. Переговоры с клубом насчёт его трансфера начал греческий ПАОК. Этим можно объяснить отсутствие игрока в заявке на матч за Суперкубок.

Потеряв очередного креативного хавбека, армейцы окажутся перед лицом проблем с позиционным нападением. Федотову теперь сложно рассчитывать на стандарты, за которые отвечал Медина. Тем не менее букмекеры высоко оценивают шансы ЦСКА стать лучшим клубом Москвы — коэффициент 2.50.

Личке понадобится время

«Динамо» входит в новый сезон под управлением Марцела Лички. Бело-голубые пригласили главного тренера «Оренбурга», чтобы направить развитие команды по новому руслу. Атакующий стиль, который поставил чешский специалист своей бывшей команде, вызвал одобрение у многих экспертов и болельщиков.

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Будет интересно проследить, насколько сумеет Личка реализовать свой потенциал с ресурсами «Динамо». В составе бело-голубых есть талантливые футболисты группы атаки, с которыми тренер вполне способен построить похожую тактическую схему, что принесла ему признание в «Оренбурге».

Но есть вполне резонные опасения, что с одной лишь атакой быть конкурентоспособным в РПЛ крайне сложно. Большинство клубов вполне успешно реализуют контратакующую модель, где «Динамо» будет отличной мишенью. Коэффициент 10.0 на победу бело-голубых среди московских клубов полностью оправдает пессимизм в отношении дебюта Лички.

Дзюба разбудил «Локомотив»

Сезон-2022/2023 для «Локомотива» можно условно разделить на две части: осенние мучения и расцвет весной. Ренессанс железнодорожников связан с появлением в составе ветерана Артёма Дзюбы и главного тренера Галактионова.

Этот тандем навёл шороху в РПЛ, шокировав соперников отличным общекомандным взаимодействием. Великолепно провёл финальный отрезок чемпионата и Артём. Мотивированный на 100% форвард забил восемь мячей и отдал партнёрам пять результативных передач.

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Возникает вопрос, насколько сумеет Дзюба сохранить хорошую физическую форму, ведь в этом основной секрет его результативности. Нападающий находится в большом по футбольным меркам возрасте и подвержен спадам. Именно по этой причине букмекеры оценили шансы «Локомотива» стать лучшим клубом в Москве коэффициентом 10.0.

Абаскаль забирает всё!

На фоне неурядиц конкурентов у «Спартака» нет весомых препятствий для победы в чемпионате Москвы. У ЦСКА проблемы с составом, «Динамо» предстоит лишь освоить новую тактическую схему, а «Локомотив» подвержен спадам.

Ставка: «Спартак» станет лучшим клубом Москвы за 2.50.

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