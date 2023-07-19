«Хонка» — «Тобол». Ерёменко и Рудаков спасут команду

20 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций «Хонка» — «Тобол». Начало — 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитами хозяев: коэффициент на победу финского клуба составляет 2.55, а на казахстанскую команду можно поставить за 2.90. Ничья идёт за 3.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций «Хонка» — «Тобол» 20 июля 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Хонка» — «Тобол» не получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 2.15, а тотал меньше 2.5 гейма оценён экспертами в 1.70. Ставку на победу словенского клуба с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 8.00, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Хонка» — «Тобол» (20.07.2023)

В четверг, 20 июля, «Хонка» принимает «Тобол» на стадионе в Финляндии в рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги конференций.

В первой встрече команда Романа Ерёменко проиграла на выезде со счётом 1:2, но разрыв в счёте не должен тревожить, ведь есть возможность отыграться уже на своём поле. Примечательно, что «Хонка» повела на 39-й минуте, но дубль Мильяна Вукадиновича после перерыва принёс «Тоболу» победу.

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Главный тренер «Хонки» Веса Васара заявил, что это поражение стало для его команды полупобедой, так как обе команды встречались впервые. В отличие от большинства приезжих клубов, футболисты из Эспоо на протяжении всей первой встречи были агрессивны в атаке, а «Тобол» много раз отступал в оборону. Скорее всего, «Хонка» будет придерживаться аналогичной стратегии и дома.

В ответном матче «комбайнёры» могли забить и больше, но на их пути встал голкипер Максим Рудаков. Скорее всего, перед гостями встанет дилемма: либо защищать своё преимущество в один мяч, либо попытаться забить ещё.

«Хонка» не проигрывала дома на протяжении четырёх матчей во всех соревнованиях и будет стремиться продлить эту серию. Однако, пытаясь сократить отставание в счёте, подопечные Васара могут попасться на контратаках. «Тобол» будет искать возможность для того, чтобы поставить точку в матче.

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«Хонка» выиграла в трёх встречах и в одной сыграла вничью в четырёх последних домашних матчах. Команда ещё не выходила в третий квалификационный раунд еврокубков, а «Тобол» делал это дважды. Жёлто-зелёные победили дважды и проиграли трижды в пяти последних выездных матчах.

Лукас Кауфманн, забивший в первом матче за «Хонку», будет стремиться вдохновить свою команду после голевой засухи во внутреннем чемпионате. Есть ещё Роман Ерёменко, для которого участие в еврокубках в 36-летнем возрасте – новый вызов.

«Тобол», в свою очередь, будет надеяться на вдохновение Милаяна Вукадиновича, который организовал их прорыв в первом матче. В остальном на выезде команде из Казахстана точно легко не будет.

Мы ожидаем, что «Хонка» одержит победу благодаря более мощной атакующей группе, креативной полузащите и Рудакову, который отлично отрабатывает на воротах. Предлагаем поставить на победу хозяев с коэффициентом 2.55 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Хонки» за 2.55.

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