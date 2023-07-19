«Динамо» — «Краснодар». Где Марцел Личка, там фейерверк голов

21 июля состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 21 июля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Динамо» Москва — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» (21.07.2023)

Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. На 21 июля запланирована встреча, которая откроет программу 1-го тура. На стадионе «ВТБ Арена» в Москве померяются силами местное «Динамо» и «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Летом «Динамо» назначило на должность главного тренера Марцела Личку, который за несколько лет слепил из выступавшего в Первой лиге «Оренбурга» крепкого середняка РПЛ. По итогам минувшего сезона оренбуржцы заняли седьмое место в турнирной таблице. За 30 туров они забили 58 мячей. Сами пропустили 55.

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В московском клубе Личка освоился очень быстро. Свидетельствуют об этом результаты сборов, а также высказывания игроков «Динамо» о совместной работе с чешским специалистом. Во всех четырёх контрольных встречах бело-голубые одержали победы. Обыграли они «СКА-Хабаровск» (2:1), «Пари НН» (1:0 и 4:3) и ЦСКА в Братском кубке (5:0 и 6:3).

Ведущий полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, что эти сборы были самыми сложными в его жизни. Было много нагрузки, бега, а также мало выходных. Однако также полузащитник подчеркнул, что рад работать с Личкой. Он отметил, что у чешского тренера поставленный футбол, ориентированный на атаку.

То, что у бело-голубых появился столь требовательный наставник — большой плюс. В прошлом сезоне у многих складывалось впечатление, что москвичам не хватает дисциплины и желания. Под руководством Лички они не провели ещё ни одного официального матча, но чех выглядит тем, кто способен исправить проблемы с неправильным настроем.

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У «Краснодара» летом была всего одна глобальная перемена. Ушёл ведущий защитник Кристиан Рамирес. Чтобы компенсировать потерю, чёрно-зелёные планируют в ближайшем будущем подписать немецкого центрального защитника Корая Гюнтера, выступающего за итальянскую «Верону».

«Быкам» стоит поторопиться. Прошлый сезон показал, что Владимир Ивич прекрасно умеет пользоваться ротацией. Он раскрыл несколько молодых талантов, в частности Никиту Кривцова. Результатом стараний сербского специалиста стало то, что краснодарцы закончили сезон на шестом месте в РПЛ, а также дошли до финала Кубка России.

Ивич поставил краснодарцам очень классный комбинационный атакующий футбол, но в обороне у них временами случались провалы. За 30 туров в РПЛ чёрно-зелёные забили 62 мяча. Сами пропустили 46, что немало. Без равноценной по качеству замене Рамиресу оборонительной линии станет в разы труднее справляться со своими обязанностями.

К тому же не в лучшей форме пребывает голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. В прошлом сезоне он допустил немало результативных ошибок. Хочется верить, что летний перерыв пойдёт капитану чёрно-зелёных на пользу. Однако уверенности в этом нет. В последнем контрольном матче с «Сочи» он пропустил два не самых сложных мяча.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.98. У московского «Динамо» также имеется немало проблем оборонительного характера, которыми наверняка воспользуется мощная атакующая линия краснодарской команды. За 30 туров в минувшем розыгрыше РПЛ бело-голубые пропустили 45 мячей.

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Как мы выяснили, оба наставника делают ставку на атакующий футбол. Ждём, что встреча закончится голевым праздником. Кстати, совсем недавно Марцелу исполнилось 46 лет. Хоккейное «Динамо» в честь этого сделало ему памятный подарок — джерси с фамилией тренера и игровым номером — 46. От наставника «быков» такой щедрости Личке ждать не стоит.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 21 июля 2023 года

Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Уже можно сказать, что «Динамо» пошло на пользу назначение Лички. Однако впереди у чеха очень много работы. «Краснодар», в свою очередь, лишился подспорья ведущего защитника. Без него будет намного труднее. Наставники обеих команд предпочитают атакующий стиль игры. Их подопечные нередко пропускают, но забивают зачастую ещё больше. Думается, нас ждёт красивый, насыщенный моментами матч с большим количеством голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.98.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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