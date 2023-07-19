ЦСКА обокрали? Федотов у разбитого корыта, а Абаскаль на коне

Уход Медины, отказ Фернандеса от возвращения, а теперь Карраскаль? «Спартак» явно проведёт этот сезон лучше армейцев.

Через несколько дней стартует чемпионат России по футболу. Соперничество «Спартака» и ЦСКА всегда является украшением турнира и привлекает внимание болельщиков, которые до хрипоты будут спорить — какая команда займёт место выше в таблице РПЛ.

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Абаскаль распаковывает подарки

Главный тренер «Спартака» после завершения сезона-2022/2023 раздавал многочисленные интервью, в которых жаловался на сложность при построении позиционного нападения. В его словах была большая доля истины.

Команды быстро раскусили, что большинство атак красно-белых сваливались на правый фланг. Именно туда соперники выставляли лучших персональщиков. Поэтому Абаскаль требовал, умолял и гарантировал результат при появлении у него достойных исполнителей с левой «рабочей» ногой.

Смазанный финиш минувшего сезона оставил много вопросов к тренерскому штабу, но руководство «Спартака» неожиданно решило прислушаться к мнению наставника команды. Впрочем, подобное формирование трансферной политики является трендом лета 2023 года.

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Топовые команды теперь выбирают игроков по техническим характеристикам на определённую позицию, стараясь избегать покупок футболистов, находящихся на вершине хайпа. Поэтому подписание долгосрочных контрактов с Тео Бонгонда и Хесусом Мединой полностью соответствует требованию Абаскаля по тактической схеме.

Безусловно, трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак» вызвал большие вопросы к руководству клубов. Подобные переходы случаются крайне редко, поскольку отношения между командами весьма натянутые. Прямые конкуренты стараются не подливать масла в огонь распрей между болельщиками.

Что же получил в подарок от руководства Абаскаль? Медина — это скоростной дриблинг, хлёсткие навесы и идеальное исполнение стандартов. Минимум 10 очков он должен принести в копилку «Спартака». Если у красно-белых прибыло, то у армейцев минус 10 очков?

Федотова подставили?

А вот главный тренер ЦСКА встречает новый сезон с противоположным настроением. У него наблюдается обратное движение футболистов — лидеры потянулись на выход. После перехода Медины в состав красно-белых его партнёр Хорхе Карраскаль попал в эпицентр трансферных слухов.

Колумбийского полузащитника связывают с переходом в греческий ПАОК, причём инициатива трансфера исходит от клуба, сообщают инсайдеры. Пока потенциальных покупателей отпугивает высокая цена игрока, но чем ближе закрытие трансферного окна, тем сговорчивее станут боссы армейского клуба. Теперь появилась информация о его трансфере в «Динамо».

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Достаточно взглянуть на стартовый состав красно-синих в матче с «Зенитом» на Суперкубок, чтобы примерно представить перспективы команды в сезоне-2023/2024. Основной состав на уровне топ-клубов РПЛ, но запас — сплошные юниоры.

РПЛ — довольно энергозатратный турнир, в котором команды стараются действовать на высоких скоростях и максимально жёстко в отборе мяча. Поэтому высок риск получить повреждение. Если в одном или двух матчах за счёт смены позиций и тактической схемы Федотов сумеет закрыть бреши в составе, то на длинном отрезке чемпионата подобные эксперименты точно обернутся потерей очков.

Нет информации о входящих трансферах в ЦСКА, но это особенность ведения дел в армейском клубе. Например, о том, что Марио Фернандес мог вернуться в команду, болельщики узнали лишь после его появления в офисе «Зенита». А ведь бразилец явно пригодился бы Федотову.

Праздник на улице «Спартака»

Учитывая довольно странную ситуацию с трансферной политикой ЦСКА, которая работает пока исключительно «на выход», ошибочно ждать от красно-синих повторения результата минувшего сезона. Длина скамейки явно не в пользу Федотова. Обогнать принципиального соперника в сезоне-2023/2024 не получится.

В свою очередь, Абаскаль получил долгожданное усиление в лице Медины. Именно Хесус вполне может стать решающим фактором, который сыграет в пользу «Спартака» в гонке за титулом чемпиона РПЛ. А в том, что именно красно-белые станут единственным конкурентом «Зенита», нет никаких сомнений.

Ставка: «Спартак» окажется выше ЦСКА по итогу чемпионата за коэффициент 1.85.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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