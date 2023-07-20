Филиппины — Швейцария. Алиша Леманн возьмёт бодрый старт

Самой популярной футболистки мира не хватало на Евро-2022.

21 июля состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2023 Филиппины — Швейцария. Начало игры — в 8:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу швейцарок в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех филиппинок оценён экспертами в 15.5. Ставки на ничью принимаются за 7.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Филиппины — Швейцария 21 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Филиппины — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют филиппинки, сыграет коэффициент 2.25. Гол швейцарок доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2023 Филиппины — Швейцария (21.07.2023)

Предстоящий розыгрыш женского чемпионата мира обещает побить ряд рекордов. Во-первых, он станет самым посещаемым событием в истории женского спорта. Было продано более миллиона билетов. Во-вторых, организация впервые выплатит гарантированные премиальные всем участникам турнира. Призовые выросли на 300%.

Кроме того, женский ЧМ впервые пройдёт на территории двух стран — Австралии и Новой Зеландии. Сыграет на нём рекордное количество участников — 32 команды. На 21 июля запланирована встреча 1-го тура группового этапа турнира, в которой померяются силами Филиппины и Швейцария.

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Женская сборная Филиппин последние несколько лет здорово прогрессирует. В прошлом году ей удалось добраться до полуфинала Кубка Азии, который проходил в Иране. Филиппинки обыграли Тайвань (1:1, по пенальти 4:3). Дальше не пустила Южная Корея (0:2).

Кроме того, филиппинки выиграли чемпионат АСЕАН. На групповом этапе они обыграли Австралию (1:0), Сингапур (7:0), Малайзию (4:0) и Индонезию (4:1). Уступили Таиланду (0:1) во встрече заключительного тура, которая по сути уже ничего не решала, ведь сборная Филиппин к тому моменту уже гарантировала себе выход в плей-офф.

В полуфинале филиппинки разгромили Вьетнам (4:0), а в финале – Таиланд (3:0). Результаты просто отличные, но есть один нюанс. На чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии уровень соперников будет на порядок выше.

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Уровень азиатского женского футбола сильно уступает европейскому. В составе Филиппин нет ни одной спортсменки, которая на клубном уровне выступает за элитную команду. Бóльшая часть игроков играет за местные клубы, в которых низкая конкуренция и качество игры в целом.

У Швейцарии комплектация состава намного лучше. За неё выступает множество футболисток из сильнейших клубов Европы. Среди таких нападающие — Ана-Мария Црногорчевич («Барселона»), Рамона Бахманн («ПСЖ») и, конечно же, Алиша Леманн («Астон Вилла»).

Участие самой популярной футболистки Европы на чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии было под вопросом, ведь от Евро-2022 она решила отказаться. Леманн тогда заявила, что не чувствует себя морально готовой к международному европейскому турниру.

С тех пор прошло немало времени. Сборная Швейцарии пережила смену главного тренера, после чего Алиша в составе национальной команды приняла участие в товарищеских матчах с Китаем (0:0), Исландией (1:2), Замбией (3:3) и «Марокко» (0:0). Результативными действиями 24-летняя футболистка не отметилась.

На клубном уровне Леманн выступает намного увереннее. За 22 тура в АПЛ она записала на свой счёт пять забитых мячей, а также отметилась двумя результативными передачами. В частности благодаря её стараниям «Астон Вилла» на данный момент располагается на пятом месте в турнирной таблице. Судя по информации, Алиша присоединилась к команде и проходит тренировочный сбор перед стартовой встречей с Филиппинами.

Швейцария в принципе пока что выглядит довольно сырой. На Евро-2022 без Леманн она выступила неудачно. Сначала она сыграла вничью с Португалией (2:2). Затем уступила Швеции (1:2) и Нидерландам (1:4). С другой стороны, уровень соперников был очень велик, и то, что швейцаркам удалось навязать борьбу Португалии и Швеции — уже вполне неплохо.

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки выглядит П2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.00. Высокой результативности не ждём. Матч станет первым для обеих сборных на этом турнире. Им наверняка потребуется некоторое время на адаптацию к местным условиям.

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Кроме того, встреча обещает получиться конкурентной. Да, у сборной Филиппин в разы меньше ресурсов, но она пребывает на подъёме. Швейцарии, которая пока что не обрела стабильность и не провела ни одного официального матча под руководством нового наставника, она наверняка сумеет доставить проблемы.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Филиппины — Швейцария 21 июля 2023 года

Сборная Филиппин сильно уступает европейским командам по качеству и уровню футбола. Тем не менее в последнее время она набрала приличный ход. Даже если филиппинкам не удастся навязать борьбу Швейцарии, большого количества голов не ждём. Швейцарки пока ещё не нашли себя. Скорее всего, они выиграют за счёт класса и лучшей комплектации состава, но вряд ли забьют много.

Ставка: победа Швейцарии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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