«Интер Майами» — «Крус Асуль». Лионель Месси отметит капитанскую повязку

Тренер уверен, что аргентинец и Бускетс смогут дебютировать в этом матче, но не факт, что с первых минут.

22 июля состоится матч Кубка лиг «Интер Майами» — «Крус Асуль». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 2.05. Шансы мексиканского клуба оценили в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Крус Асуль» 22 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч «Интер Майами» — «Крус Асуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиг «Интер Майами» — «Крус Асуль» (22.07.2023)

Ежегодно между клубами из Мексики и США проходит турнир под названием Кубок лиг. Многие из нас, возможно, так и не узнали бы о существовании таких соревнований, ведь клубы из Северной и Центральной Америки не обзавелись популярностью. Вот только теперь есть одно «но» — переезд Месси в «Интер Майами». «Цапель» ждёт первая встреча группового этапа с «Крус Асуль». Всего в группе три участника, и два из них проходят в 1/16 финала.

По факту нас ждёт матч двух аутсайдеров своих чемпионатов. «Интер Майами» проводит ужасный сезон и располагается на самой последней строчке турнирной таблицы МЛС. За 22 тура клуб выиграл только пять раз и три сыграл вничью. Не секрет, что владельцем команды из штата Флориды является Дэвид Бекхэм. Смотреть на то, как его футболисты падают на дно, он не смог.

Лионель Месси стал новым капитаном «Интер Майами».

Легендарный в прошлом футболист решил собрать небольшую «Барселону» лучших времён. Первым делом он всё-таки удивил весь мир и подписал контракт с Месси. При этом у Лионеля были более выгодные предложения из Саудовской Аравии, но он решился на переезд в США. Однако на этом трансферная кампания Бекхэма не закончилась.

Следующим шагом стала подпись в контракте с Серхио Бускетсом. Испанец является воспитанником каталонцев и всю карьеру провёл в родных сине-гранатовых цветах, но решился на воссоединение с Лионелем. Судя по последней информации, в скором времени должны объявить о трансфере бывшего защитника «Барсы» Жорди Альбы. Также договорился о контракте Иньеста.

«Крус Асуль» идёт по стопам «Интер Майами» и в чемпионате Мексики занимает самую последнюю строчку турнирной таблицы. «Синий локомотив» провёл только три встречи в нынешнем сезоне, проиграв в каждой из них с общей разницей голов 1:6. У него ещё будет время исправить положение, но придётся отвлекаться на Кубок лиг.

Иньеста договорился о контракте с «Интер Майами».

У клуба из Мексики проблемы в обороне, причём пропускает он регулярно и даже стабильно – по два мяча в каждой из трёх последних встреч. При этом атака выглядит беззубо и отмалчивается. Об этом свидетельствует всего один забитый гол за это время – хочется большего. Даже проблемные «цапли» смогли бы одержать победу в таком матче, а если к ним присоединятся Бускетс и Месси – от «Крус Асуль» камня на камне не останется.

Ставим на победу команды Бекхэма с форой (-1.5) за 3.65 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. По словам главного тренера Херардо Мартино, он просмотрел новичков команды и оценил их состояние. Он утверждает, что Серхио и Лионель смогут появиться на поле, потому что они уже готовы.

Вот только наставник подчеркнул, что не знает, выйдут они с первых минут в стартовом составе или начнут встречу на скамейке запасных. Более того, судя по информации источников, Месси уже был объявлен капитаном команды. Дебют, да ещё и в капитанской повязке — это стоит отметить всей командой.

Прогноз и ставки на матч «Интер Майами» — «Крус Асуль» 22 июля 2023 года

Кажется, весь мир замер в ожидании дебюта Лионеля Месси и Серхио Бускетса. Тренер выразил готовность выпустить футболистов в первом матче Кубка лиг. «Крус Асуль» в очень плохом состоянии, а в обороне огромная брешь. «Интер Майами» сможет воспользоваться ситуацией и отметить возможный дебют легенд «Барселоны» победой. Даже без звёзд «цапли» всё равно смогли бы одержать победу. Ставки на победу «Интер Майами» с форой (-1.5) принимаются в «Фонбет» за 3.65. Всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Интер Майами» с форой (-1.5) за 3.65.

Экспресс с коэффициентом 11.08.

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