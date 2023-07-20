«Динамо» — «Краснодар». Ивич примет вызов

Сербу нужно усиление в состав, чтобы держать плотную оборону. А пока ждём много голов, ведь эта тактика исходит от Лички.

21 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар». Начало — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех краснодарцев оценивается аналитиками коэффициентом 3.42. Поставить на ничью предлагают за 3.76.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 21 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» – «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (21.07.2023)

Чемпионат России по футболу официально возвращается. В ближайшие выходные пройдут матчи 1-го тура РПЛ. Открывает программу встреча московского «Динамо» и «Краснодара» на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 мск.

«Динамо» вступает в новый сезон с большими надеждами. Эксперимент со Славишей Йокановичем во главе команды не сработал – бело-голубым едва удалось финишировать в верхней части турнирной таблицы РПЛ. Они заняли лишь девятое место.

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В попытке что-то изменить руководство «Динамо» пригласило чешского специалиста Марцела Личку, который в прошлом сезоне попал в семёрку лучших клубов с «Оренбургом». Оренбуржцы под его руководством играли очень результативно, забив 58 голов и пропустив 55. Теперь Личка постарается вернуть нападающих «Динамо» на прежний уровень, а выбор у него прилично большой.

Летом хозяева потеряли опорника Николу Моро и нападающего Себастьяна Шиманьского, но приобретений по-прежнему нет. С другой стороны, Личка уже получает в своё распоряжение лучший состав, с которым ему приходилось работать. Есть Фёдор Смолов, который в прошлом сезоне забил 12 голов, пока на месте и перспективная молодёжь – Арсен Захарян и Константин Тюкавин очень мотивированы.

В межсезонье «Динамо» радовало результатами и яркой игрой. Команда провела пять товарищеских матчей и в каждом из них одерживала победы. 11 голов в двух встречах было забито ЦСКА, хотя те игры не стоит ставить в пример из-за нестандартного формата. Пять мячей пропустил «Пари НН» и ещё два – «СКА-Хабаровск» (1:2). Фёдор Смолов, Вячеслав Грулёв и Ярослав Гладышев выделялись, забив по два гола.

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«Краснодар» в схожей ситуации перед началом сезона, но с большими перспективами. В отличие от соперника, гости стартуют с чётким пониманием того, в каком направлении будет развиваться команда. В январе её возглавил серб Владимир Ивич и почти мгновенно добился прогресса после провального первого круга. С ним «Краснодар» не только финишировал на шестом месте, но и пробился в финал Кубка России.

Важно отметить, что с приходом Ивича «быки» заметно прибавили как в развитии атак, так и в реализации моментов. За короткий срок они стали второй по забитым голам командой в РПЛ – больше только у чемпиона «Зенита». Для сравнения, в первом круге «Краснодар» забил 27 голов, а во втором – 35. При этом показатели ожидаемых голов выросли значительно.

«Быки» также пока не получили особого усиления с трансферного рынка, но гораздо важнее, что костяк удалось сохранить. Из значимых потерь можно выделить Кристиана Рамиреса и Алексея Ионова. Но работа ведётся, на фланг обороны уже пришёл Александр Эктов из «Оренбурга», который может сыграть на трёх позициях. И в нападении хватает вариантов. Но Ивич отметил, что нужно ещё усиление и он ждёт действий со стороны руководства.

В июле гости провели три контрольных матча, в которых смогли одержать только одну победу над «Кубанью» (3:0). В то же время ни «Сочи», ни «Черноморцу» (2:2) «быки» не проиграли, но в среднем забивали больше двух голов за встречу. «Краснодар» не проигрывает в матчах с «Динамо» больше года и вновь постарается набрать очки.

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Соперники подходят к очному матчу в неплохой форме. «Динамо» эксперты считают фаворитом, и дома оно будет играть на победу. Однако это первый официальный матч с Личкой, тогда как «Краснодар» с Ивичем функционально выглядит интереснее. Поэтому на результат ставить не станем, но вот голов должно быть много. Предлагаем ставку – обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.99.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 21 июля 2023 года

Первый матч нового сезона РПЛ открывают команды, которые намерены исправить ошибки прошлого и вновь бороться за призовые места. «Динамо» значительно прибавило в атаке с Марцелом Личкой, но пока рано говорить об общем прогрессе. «Краснодар» даже на выезде способен не уступить сопернику по активности впереди, в прошлом сезоне он стал вторым по забитым голам в лиге. Поэтому болельщики на трибунах «ВТБ Арены» не будут разочарованы игрой.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.99.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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