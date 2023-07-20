Макси Хьюз — Джордж Камбосос. Свирепый жаждет третьего реванша с Хейни

В ночь на 23 июля 2023 года в Шони штата Оклахома США пройдёт поединок, который официально определит претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе. Австралиец греческого происхождения Джордж Камбосос проведёт поединок с британцем Макси Хьюзом. Начало боя не ранее 6:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой Макси Хьюз — Джордж Камбосос

Эксперты определились с фаворитом: они отдают предпочтение Джорджу Камбососу и предлагают поставить на его победу за 1.30. Шансы Макси Хьюза оценены в 3.70. Вероятность ничьей идёт за 23.0. Аналитики считают, что поединок продлится всю дистанцию: поставить на тотал больше 11.5 раунда можно за 1.23, а тотал меньше 11.5 раунда идёт за 3.95. На победу нокаутом любого боксёра дают 4.05.

Прогноз на бой Макси Хьюз — Джордж Камбосос 23 июля 2023 года

В ночь на 23 июля пройдёт боксёрский поединок между Макси Хьюзом и Джорджем Камбососом. Очень важный бой для спортсменов, ведь его победитель официально получит вызов на поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе. Также на кону будет стоять пояс чемпиона по версии IBO, принадлежащий британцу.

Макси Хьюз обладает огромным опытом и больше 12 лет участвует в профессиональных поединках. Однако за свою карьеру настолько сильных и громких соперников не получал. Это отличный шанс спустя столько времени заявить о себе и получить настоящий титульник. На его счету 33 поединка, из которых 26 закончились победами. В пяти встречах британец отправлял соперников в нокаут.

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Расцвет карьеры пришёлся на последние три года. Макси Хьюз в 2020 году выиграл пояс чемпиона WBC International в своей весовой категории. Для этого он победил казахстанского боксёра Виктора Коточигова судейским решением после 10 раундов. В 2021 году стал чемпионом Великобритании в лёгком весе.

Следующим шагом в карьере Хьюза стал поединок за титул чемпиона по версии IBO с Джованни Страффоном. Судейским решением британец отнял пояс, а спустя время провёл две успешные защиты. Вот только каких-то топовых соперников у него за этот промежуток времени не было. Макси одержал победу в 12 раундах над Райаном Уолшем, а затем одолел Кида Галахада техническим нокаутом.

Джордж Камбосос станет настоящей проверкой на прочность для Хьюза. Многие недооценивали Свирепого с начала его профессиональной карьеры. Он кровью и потом выбил себе титульный поединок за право стать чемпионом по версии IBF и получил в соперники Теофимо Лопеса. Большинство экспертов не верили в австралийца и выставляли его явным аутсайдером, но ошибались.

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Джордж выиграл судейским решением и стал лучшим боксёром в лёгкой весовой категории. К слову, на тот момент американец шёл с серией из 16 побед кряду, но переболел ковидом. Многие уверены, что именно болезнь сделала его таким ослабленным.

Точки над «i» были расставлены в первой защите титула. Камбосос получил в соперники Девина Хейни. Стало понятно, что австралиец не может конкурировать на равных с американским спортсменом, но он провёл все 12 раундов. Судейским решением победу отдали Мечте, а также ему перешёл титул IBF. Камбосос выбил реванш, но в нём потерпел поражение по решению судей.

Теперь он хочет получить третью попытку реваншировать Хейни, который вмиг лишил его всех наград. Рассчитывать на нокаут в лёгкой весовой категории не приходится, поэтому наверняка победа будет по решению судей. У Камбососа действительно больше опыта, он уже дрался с непобеждёнными боксёрами. Кажется, что у Макси не будет шансов. Рекомендуем ставку на победу Джорджа единогласным решением судей за 2.12.

Прогноз и ставка на бой Макси Хьюз — Джордж Камбосос (23.07.2023)

Камбосос очень опытный боксёр, он умеет хорошо читать своих соперников. Макси Хьюз не выделяется какой-то необычной тактикой и редко комбинирует удары — он предсказуем. Джорджу это на руку, он сможет легко понять его манеру поведения в поединке и подстроиться под неё. Думаем, что австралиец будет постепенно разбивать своего соперника на протяжении всех 12 раундов и одержит победу единогласным решением судей. У него вновь будет шанс выйти с Хейни на ринг.

Ставка: победа Джорджа Камбососа единогласным решением судей за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 11.08.

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