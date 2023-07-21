Том Аспиналл — Марчин Тыбура. Англичанин вернётся с победой

Вечером 22 июля пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 224. В главном бою вечера сойдутся тяжеловесы: англичанин Том Аспиналл и поляк Марчин Тыбура. Ориентировочное начало боя — в 23:30 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты и ставки на бой UFC Fight Night 224 Том Аспиналл — Марчин Тыбура

Эксперты верят в победу Аспиналла и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.18. Шансы Тыбуры оценили в 4.89. Ставки на то, что бой закончится ничьей, принимаются с коэффициентом 50.0.

Где покажут бой Том Аспиналл — Марчин Тыбура

Турнир UFC Fight Night 224 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Прогноз и анализ на бой UFC Fight Night 224 Том Аспиналл — Марчин Тыбура

Год назад Том Аспиналл на турнире в Лондоне дрался с Кёртисом Блэйдсом, победитель должен был сделать шаг к бою за титул. Англичанину не повезло, ведь через 15 секунд после начала поединка он травмировал колено и не смог продолжить. Американец выиграл, чтобы этой весной улететь в нокаут от Сергея Павловича в первом раунде.

До этой обидной травмы, к тому же на глазах родной публики, Том шёл на серии из восьми побед подряд. Причём из всех соперников только Андрей Орловский дотянул до второго раунда. Александру Волкову и Сергею Спиваку повезло меньше. Именно победой над Драго Аспиналл открыл себе дорогу в элиту UFC.

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Если бы не та злосчастная травма колена, Том вполне мог бы составить конкуренцию Павловичу. Очень может быть, что в ближайшее время им предстоит подраться между собой. Но для этого Аспиналлу нужно сначала сбить с себя ржавчину и победить Марчина Тыбуру, который идёт на серии из двух побед и занимает 10-ю строчку в рейтинге.

Марчин Тыбура давно уже не претендует на титул, а просто держит определённый уровень и дерётся в своё удовольствие. В UFC он выступает с 2016 года и успел за это время провести 17 поединков, в которых 11 раз выиграл.

В последний раз поляк выходил в октагон в феврале этого года и единогласным решение судей победил Благоя Иванова. У Тыбуры не такая уж плохая форма: семь побед в восьми последних боях, но уровень оставляет желать лучшего. Единственному топовому сопернику за этот период, Александру Волкову, он проиграл, а бил в основном середняков.

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У Тыбуры чёрный пояс по джиу-джитсу, но в UFC он ещё ни разу не побеждал приёмами. Поляка трудно назвать зрелищным бойцом и выделить у него сильную сторону не получится. Аспиналл во всех компонентах как минимум не хуже, а зачастую гораздо лучше соперника.

Есть только два момента, которые могут смутить тех, кто хочет поставить на англичанина: травма и функциональное состояние. Неизвестно, вернётся ли Том после простоя таким же сильным, каким был до этого. Да и как он себя поведёт, если бой затянется. Обычно для Аспиналла всё заканчивается в первом раунде, насколько хватит его выносливости, мы толком не знаем.

В то, что поединок затянется, верится слабо. Для тяжёлого веса англичанин ещё достаточно молод и должен был без особых проблем перенести все неприятности, которые свалились на него за последний год. Если всё пойдёт по плану, то Тыбура не тот соперник, который создаст проблемы Аспиналлу. Весьма вероятно, что фаворит закончит бой в свою пользу уже в первом раунде.

Ставка: победа Тома Аспиналла в первом раунде за 1.91.

Экспресс с коэффициентом 11.08.

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