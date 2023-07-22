«Челси» — «Брайтон». Перестройка Почеттино приносит пользу

23 июля состоится матч летней серии АПЛ «Челси» — «Брайтон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами лондонцев: поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Шансы «чаек» оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Брайтон» 23 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют «аристократы», сыграет коэффициент 1.23. Гол «чаек» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч летней серии АПЛ «Челси» — «Брайтон» (23.07.2023)

Шесть английских клубов примут участие в летней серии игр АПЛ, которая пройдёт в США. Открывает товарищеский турнир матч между «Челси» и «Брайтоном», который состоится 23 июля, а стартовый свисток раздастся в 2:00 мск. Эти клубы проведут встречу на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Кроме них, выступят «Брентфорд», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла» и «Фулхэм».

«Челси» полностью провалил минувший сезон чемпионата Англии. После того как Абрамович продал команду, дела пошли на спад. Новое руководство не считало деньги и тратилось на приобретение очень дорогих, но ещё мало чего достигших футболистов. Некоторые покупки вызывали большие вопросы. В итоге закончили на 12-м месте, опередив зону вылета на 10 очков.

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Тренер был уволен, некоторые новички быстро распроданы, такие как Кай Хаверц и Мэйсон Маунт. Команду возглавил легендарный Маурисио Почеттино. Последним местом работы аргентинца был «ПСЖ», с которым он становился чемпионом страны, выигрывал Кубок и Суперкубок Франции.

Пока одним из самых хороших приобретений выглядит Кристофер Нкунку, который стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в сезоне-2022/2023. Также был подписан нападающий Николас Джексон, забивший в Примере за «Вильярреал» в минувшем розыгрыше 12 голов в 26 встречах. Ещё одним новичком стал 18-летний Анжело Габриэл из «Сантоса». Всё это указывает на большие усиления в атаке.

Для «Брайтона» прошлый сезон сложился вполне удачно, особенно по сравнению с «синими». Клуб занял шестое место в турнирной таблице, благодаря чему сможет выступать в Лиге Европы. Связывает «чаек» и «аристократов» тренер Грэм Поттер, который в своё время променял «Брайтон» на лондонский клуб, откуда после был уволен. Возможно, поэтому «Альбион» выиграл во всех двух встречах минувшего розыгрыша у «синих».

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История с наставником сделала эти два клуба яркими соперниками. В игре первого круга «чайки» победили с разгромным счётом 4:1, а во встрече второго круга обыграли лондонцев – 2:1. Роберто Де Дзерби удалось сохранить костяк и немного усилиться. Например, на днях в «Брайтон» перешёл защитник «Фиорентины» Игор дос Сантос.

«Челси» уже провёл один товарищеский матч, в котором крупно выиграл у «Рексема» со счётом 5:0. Дубль оформил защитник Ян Итан Матсен – ещё один новичок «аристократов». Также дебютировал в той встрече Кристофер Нкунку и с ходу отметился забитым мячом. Видимо, в этот раз руководство лондонцев не прогадало с трансфером.

Сказал уже пару слов Почеттино о составе «Челси», в том числе оценил перспективы Михаила Мудрика. По словам тренера, молодым футболистам необходимо заслужить доверие, чтобы выходить в стартовом составе и вообще появляться на поле. Он также подметил, что такие игроки должны понимать требования и выполнять их. Интересно, что Ян Итан Матсен в последней встрече играл на позиции Мудрика и хорошо заявил о себе.

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Для «Брайтона» матч будет первым после окончания сезона АПЛ. Команда выходит из отпусков и вряд ли будет готова на все 100%. Сыграть свою роль может злоба футболистов, которые с недавних времён всегда настраиваются на «Челси» по-особому. В этот момент «аристократы» должны доказать, что Почеттино справляется и клуб готов бороться за высокие места. Где, как не в товарищеских матчах, набираться опыта. Предлагаем ставку на тотал больше 3 мячей за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Челси» — «Брайтон» 23 июля 2023 года

В этом матче, несмотря на товарищеский статус, будет сложно выделить фаворита. «Челси» растерял весь свой опыт из-за частых изменений в составе. Недавно клуб признали самой молодой командой АПЛ. Да, удалось выиграть в последней контрольной встрече, но уровень был иным. «Брайтон» всегда по-особенному настраивается на синих, и обе очные встречи в сезоне-2022/2023 заканчивались минимум тремя забитыми голами. На это и сделаем ставку.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 11.08.

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