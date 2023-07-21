«Лидс» — «Монако». Ади Хюттер проверит Александра Головина

Австриец смотрит резервы, и пока они справляются лучше, чем основные футболисты.

22 июля состоится товарищеский матч «Лидс» — «Монако». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами монегасков: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Шансы «павлинов» оценили в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лидс» — «Монако» 22 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лидс» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют «павлины», сыграет коэффициент 1.20. Гол монегасков доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Лидс» — «Монако» (22.07.2023)

Перерыв в европейском футболе продолжается, и многие команды проводят предсезонную подготовку. Для этого они принимают участие в товарищеских матчах. В одном из таких 22 июля «Лидс» будет играть с «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Эл-Эн-И-Р Комьюнити» в Йорке. Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск.

«Павлины» в минувшем сезоне выступали в АПЛ, но настолько плохо, что по итогам заняли предпоследнее место в турнирной таблице. За 38 туров команда одержала всего семь побед и 10 раз сыграла вничью. Последней попыткой спастись от вылета стало назначение на пост главного тренера Сэма Эллардайса.

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Англичанин пробыл в «Лидсе» недолго, ведь его поставили за четыре матча до окончания сезона. К сожалению, под его руководством белые не одержали ни одной победы, и он расторг контракт по взаимному согласию. Теперь клуб будет играть в Чемпионшипе и попробует вернуться в АПЛ. Помогать ему в этом будет новый наставник – Даниэль Фарке.

Немец даже успел поработать в «Краснодаре», но совсем недолго и ничем не запомнился, ведь ничего не успел сделать. Прошлым его местом работы была «Боруссия» Мёнхенгладбах. «Жеребята» финишировали на 10-м месте, и это не понравилось руководству, которое отправило Фарке в отставку. Отсюда напрашивается вопрос – зачем кризисным «павлинам» такой тренер?

Руководство «Монако» тоже оказалось недовольно своим тренером в минувшем сезоне и уволило его. Новым наставником монегасков стал Ади Хюттер. Австриец обладает большим опытом работы с известными клубами, но в Швейцарии и Германии. За тренерскую карьеру он выигрывал чемпионат Австрии и Кубок страны, а также становился чемпионом Швейцарии с «Янг Бойз».

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Александр Головин должен будет доказать, что впишется в схему австрийца. Вероятнее всего, наставник будет ставить на результативный футбол, тем более ресурсы сделать это позволяют. Россиянин в прошлом сезоне провёл 34 матча в Лиге 1, забив восемь голов и сделав семь передач. Виссам Бен-Йеддер остаётся в клубе. За сезон-2022/2023 на его счету 19 мячей и шесть ассистов.

«Лидс» уже начал подготовку к Чемпионшипу и принял участие в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед». Команда по делу проиграла со счётом 0:2. Причём «павлины» должны быть довольны, что голов не оказалось больше.

У «Монако» тоже полным ходом идёт подготовка к Лиге 1. В первом контрольном матче монегаски сыграли вничью с бельгийским «Юнионом» — 1:1. В следующей встрече подопечные Хюттера проиграли с разгромным счётом «Серкль Брюгге» — 0:3. Можно было бы утверждать о плохом состоянии французского клуба, если бы не последняя игра.

Недавно «Монако» провёл встречу с «Бетисом», в которой задействовал весь основной состав. В первом тайме забить не получилось, и он завершился нулями на табло. Во втором после огромного количества замен игра получилась яркой. Кевин Фолланд открыл счёт, а затем забил ещё один мяч, оформив дубль. Минамино увеличил преимущество, но один гол «Бетис» смог отквитать.

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В современном футболе «Монако» и «Бетис» провели одну очную встречу. Это был товарищеский матч в декабре 2022 года. Закончился он победой монегасков с результативным счётом 4:2. Нет поводов предполагать, что эта игра получится скучной. Стратегия Ади Хюттера начинает работать, у клуба есть хорошие ресурсы, которые принесли результат в последней контрольной игре. Мы рекомендуем поставить на победу «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 3.30.

Прогноз и ставки на матч «Лидс» — «Монако» 22 июля 2023 года

Ади Хюттер уже даёт результат, о чём свидетельствует победа в последнем матче над «Бетисом» со счётом 3:1. Кроме Бен-Йеддера и Головина, в резервах у австрийца есть такие классные футболисты, как Фолланд и Минамино. «Лидс» вылетел в Чемпионшип и сменил тренера, что говорит о необходимости потратить время на сыгранность и нововведения. Предлагаем поставить на победу «Монако» и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 3.30.

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