«Ростов» — «Факел». Валерий Карпин выучил ошибки

Это четвёртый очный матч за три месяца, но в двух побеждал Воронеж. Пора установить паритет.

23 июля состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Факел». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 1.76. Успех воронежцев оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Факел» 23 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Ростов» — «Факел» (23.07.2023)

Стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Отгремел матч за Суперкубок России. Теперь всё внимание на первенство. 23 июля состоятся три встречи 1-го тура. В одной из них на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону местный «Ростов» примет «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Закончил минувший сезон «Ростов» не на самой приятной ноте. Он обидно вылетел из Кубка России, а также неудачно выступил в последних девяти турах РПЛ. За этот промежуток времени жёлто-синие обыграли только «Урал» (3:1) и «Ахмат» (3:2). Вничью они сыграли с «Оренбургом» (2:2), «Зенитом» (0:0) и «Спартаком» (1:1).

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По итогу ростовчане спустились со второго на четвёртое место в турнирной таблице — обидно. С другой стороны, если сравнивать с позапрошлым сезоном, то это отличный результат. Да, временами ростовчане демонстрировали посредственный футбол и выглядели невзрачно. Зато им регулярно удавалось цепляться за очки.

В первую очередь за это стоит похвалить главного тренера сборной России Валерия Карпина. Благодаря его качественной подготовке в межсезонье и доверию к молодым футболистам «Ростов» превратился из андердога в одного из лидеров РПЛ. Ему просто немного не хватило резервов для того, чтобы добыть медали в минувшем сезоне.

Летом ростовчане сохранили почти весь основообразующий костяк, а также приобрели несколько перспективных молодых футболистов, в том числе 24-летнего иранского нападающего Мохаммада Мохеби. За пять контрольных встреч жёлто-синие уступили только «Факелу» (0:1). Обыграли «Форте» (4:2), «Черноморец» (4:1), махачкалинское «Динамо» (2:1) и «Факел» (3:0).

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«Огнеопасные» закончили минувший сезон более эффектно, чем «Ростов». Им очень помогла смена главного тренера. Должность занял Вадим Евсеев. Наставник моментально вписался в команду. Он воодушевил воронежцев и помог им избежать вылета в Первую лигу.

За последние шесть туров в чемпионате России «Факел» уступил только «Локомотиву» (0:1) и «Зениту» (0:1). В обоих случаях на выезде. Помимо «Ростова» (2:0), воронежцы обыграли московское «Динамо» (2:0), «Пари Нижний Новгород» (1:0) и «Крылья Советов» (2:1).

Этого не хватило для того, чтобы избежать стыков, но Евсеев не дал повода воронежским болельщикам для беспокойства. В матчах за право сохранить прописку в РПЛ его подопечные уверенно обыграли «Енисей» (1:0 и 2:0).

В новом сезоне Евсеева ждут иные трудности. Летом «Факел» лишился сразу двух ведущих футболистов — Романа Акбашева и Георгия Гонгадзе. Также у некоторых игроков закончилась аренда. На замену им клуб из Воронежа смог подписать только ветеранов, ставших свободными агентами.

Самым ярким приобретением «Факела» стал Фёдор Кудряшов. 36-летний защитник вернулся из Турции и готов помочь «огнеопасным» в борьбе за сохранение прописки в РПЛ. На большее рассчитывать трудно, учитывая сильно ограниченные ресурсы «Факела». Поставить на победу «Ростова» в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.

Новый сезон «огнеопасные» вряд ли начнут также успешно, как закончили минувший. Во-первых, им не удалось толком усилить состав. Во-вторых, теперь у воронежцев наверняка будет меньше мотивации, чем под занавес минувшего сезона.

У ростовчан всё наоборот. Прошлое лето пошло им на пользу. Карпин отлично подготовил команду, быстро встроив новобранцев в систему. За счёт этого за стартовые 10 туров жёлто-синие не потерпели ни одного поражения при всего трёх ничьих. Это межсезонье, вероятнее всего, отразится на них не менее благотворно.

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Также в пользу победы «Ростова» свидетельствует то, что встреча состоится в Ростове-на-Дону. За 15 туров в минувшем розыгрыше РПЛ на домашнем стадионе жёлто-синие уступили только три раза, а также трижды сыграли вничью. Воронежцы за этот же отрезок времени в гостях победили только дважды и четыре раза сыграли вничью. Без поддержки своих болельщиков они более уязвимы.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Факел» 23 июля 2023 года

«Ростов» качественно усилил состав и здорово провёл сборы. Опыт прошлого сезона подсказывает, что летом подопечные Карпина прогрессируют лучше. На домашнем стадионе они наверняка обыграют сильно ограниченный в резервах «Факел». Теперь у «огнеопасных» вряд ли будет так же много мотивации, как под занавес прошлого сезона. Принимая во внимание их проблемы с выездами и уход двух ведущих игроков, предлагаем поставить на успех жёлто-синих.

Ставка: победа «Ростова» за коэффициент 1.76.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» с коэффициентом 3.05.

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Прогноз на матч «Сочи» — «Балтика» с коэффициентом 3.24.

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