«Спартак» — «Оренбург». Абаскаль угадал с трансфером Хесуса Медины

23 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами москвичей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно за 1.60. Успех оренбуржцев оценивается коэффициентом 5.60. Поставить на ничью предлагают за 4.30.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург» 23 июля 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Спартак» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.27. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.11. Гол оренбургской команды доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» (23.07.2023)

Российская Премьер-Лига возвращается с новым сезоном. Матч 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» состоится 23 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток будет дан в 17:30.

В заключительных 13 турах прошлого розыгрыша чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля победили в четырёх встречах и шесть раз сыграли вничью. Несмотря на неоднозначные результаты в весенней части сезона РПЛ, «Спартак» финишировал на третьем месте.

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Красно-белые не испытывали серьёзных проблем в созидании и в завершающей стадии. В показателях владения мячом, количества ударов по воротам и в створ «Спартак» уступал лишь «Зениту». Однако регулярные ошибки в обороне помешали московскому клубу добиться более значимого результата. Лишь в 2 из 13 матчей весенней части РПЛ команда Абаскаля отыграла «на ноль».

В межсезонье «Спартак» качественно повысил конкуренцию в атаке, подписав скоростного дриблёра и мастера по исполнению стандартов Хесуса Медину, а также техничного вингера Тео Бонгонда. Руководство клуба ждёт от испанского специалиста прогресса. На экс-футболиста ЦСКА Абаскаль возлагает огромные надежды.

Долгое время Гильермо просил руководство приобрести ему качественных футболистов на левый фланг. Тренер «Спартака» признался, что искали левоногих игроков и результатами трансферов он доволен. Теперь важно доказать, что его просьбы не были напрасными.

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Руководство «Оренбурга» не сумело удержать творца прошлогодних успехов Марцела Личку. Чешский специалист возглавил московское «Динамо» за месяц до старта сезона, а место у руля оренбургской команды занял его соотечественник Иржи Ярошик.

Очевидно, что «Оренбургу» будет сложно сохранить высокий уровень игры после смены тренера. Однако, учитывая, что руководство клуба воспользовалось рекомендацией предшественника при выборе нового наставника, этот шаг даёт надежду на хорошие результаты в будущем.

Марцел Личка создал классную команду, нацеленную на игру в атаке. Оренбуржцы завершили сезон с третьими количественными показателями нанесённых ударов по воротам и в створ. За сезон футболисты забили 58 голов. Только три команды были более производительны.

Летом «Оренбург» потерял трёх важным игроков — Маттео Стаматова, Тимура Аюпова и Александра Эктова. Если не учитывать выкупленных после аренды Брайана Мансилью и Степана Оганесяна, то у оренбуржцев лишь четыре новичка — Максим Сидоров, Лео Гогличидзе, Томас Муро и Эмирджан Гюрлюк.

«Оренбург» провёл предсезонные сборы без поражений. Правда, в шести встречах команда пять раз довольствовалась ничейным результотом. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее оренбуржцев под началом Иржи Ярошика. Недооценивать гостей точно не стоит.

«Спартак» и «Оренбург» провели девять очных встреч. Москвичи записали в актив пять побед, и одна встреча закончилась вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 16:12 в пользу красно-белых. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами — дома «Спартак» победил со счётом 4:1.

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«Оренбург», несмотря на смену тренера, оставил приятное впечатление о товарищеских матчах. Похоже, что Иржи Ярошику удалось справиться с наследием соотечественника. Учитывая, что обе команды придерживаются атакующего стиля, рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 1.80.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург» 23 июля 2023 года

Иржи Ярошик подвёл «Оренбург» к старту сезона в хорошей форме. Команда продолжает придерживаться атакующего вектора. Учитывая проблемы московской команды в обороне, у гостей определённо будут шансы на гол. «Спартак» ударно провёл прошлый сезон и существенно повысил атакующий потенциал, поэтому также вряд ли покинет поле без забитого гола. Отсюда ставка на обе забьют за 1.80.

Ставка: обе забьют за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» с коэффициентом 3.05.

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