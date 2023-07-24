«Жальгирис» — «Галатасарай». Возвращение Икарди вдохновит турок

25 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Галатасарай». Начало игры – в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу турецкой команды можно с коэффициентом 1.53. Успех хозяев оценивается аналитиками в 6.05. Поставить на ничью можно за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Галатасарай» 25 июля 2023 года

По мнению аналитиков «Фонбет», матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.95, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.87. На гол «Жальгириса» дают коэффициент 1.68, а гол «Галатасарая» оценивается в 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92 по линии «Фонбет», а за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЛЧ «Жальгирис» — «Галатасарай» (25.07.2023)

Отборочные стадии европейских кубковых турниров входят в активную фазу. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов в борьбу вступают весьма именитые команды. Одна из них является чемпионом Турции. «Галатасарай» попробует не ударить в грязь лицом в двух матчах с литовским «Жальгирисом».

Встреча состоится на искусственном поле стадиона LFF в Вильнюсе, и это одно из двух преимуществ чемпиона Литвы. Футболисты «Жальгириса» привыкли играть на этом покрытии, которое может доставить неудобства спортсменам из более сильных чемпионатов.

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Однако в первом раунде Лиги чемпионов «Жальгирис» не воспользовался помощью домашних стен и не одержал победу над «Стругой». Несмотря на подавляющее игровое преимущество, зелёно-белые так и не смогли открыть счёт, и встреча завершилась нулями на табло.

Выход в следующий раунд литовской команде пришлось оформлять в гостях. Пропустив первым, «Жальгирис» смог переломить ситуацию и вырвать волевую победу со счётом 2:1 благодаря голам на 78-й и 84-й минуте.

Вторым преимуществом перед потенциально более сильным «Галатасараем» для клуба из Вильнюса является то, что сезон в Литве находится в самом разгаре. «Жальгирис» возглавляет турнирную таблицу, но не может позволить себе расслабиться – идущий вторым «Паневежис» имеет столько же очков при двух матчах в запасе.

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«Жальгирис» уже третий сезон подряд возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин. Под его руководством зелёно-белые не только дважды выигрывали чемпионат Литвы, но и пробились в групповой этап Лиги конференций в прошлом сезоне.

С 2020 года «Жальгирис» лишь однажды проиграл на своём поле с разницей в более чем один мяч. В 2021 году отличился венгерский «Ференцварош». Однако сейчас чемпиона Литвы ждёт более сложное испытание – «Галатасарай».

Клуб из Стамбула уверенно выиграл чемпионат Турции и не сильно изменился в межсезонье. Руководство «львов» смогло сохранить в составе двух главных звёзд – бельгийца Дриса Мертенса и аргентинца Мауро Икарди.

Правда, Икарди не принимал участия в предсезонных матчах «Галатасарая», потому что была неопределённость относительно его будущего. Турецкий клуб ещё только оформляет документы о полноценном трансфере нападающего из «ПСЖ».

В товарищеских матчах «Галатасарай» уступил со счётом 3:4 английскому «Халл Сити», упустив преимущество в три мяча, победил венгерскую «Кишварду» (2:0), а также провёл две не очень удачных игры с командами из Австрии – с «Аустрией» (1:1) и со «Штурмом» (0:2).

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Встреча в Вильнюсе не станет лёгкой прогулкой для «Галатасарая», который недавно вышел из отпуска. Однако разница в классе сыграет в пользу турецкого клуба. Не стоит ждать от игры града голов, ведь больше трёх мячей было забито лишь в одном из восьми последних домашних еврокубковых матчей «Жальгириса». Поставим на победу гостей и тотал меньше 3.5 мяча за 2.19 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Галатасарай» 25 июля 2023 года

«Жальгирис» в прошлом сезоне пробился в групповой раунд Лиги конференций, но это достижение можно списать на удобный формат еврокубков для чемпионов из не самых сильных ассоциаций. «Галатасарай» сделает важный шаг к выходу в следующий раунд, но просто не будет. Команда на хорошем ходу, и у неё мощнее состав. Поставить на победу «Галатасарая» и тотал меньше 3.5 мяча можно в «Фонбет» за 2.19, а всем зарегистрировавшимся станет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Галатасарая» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.19.

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