«Зенит» — «Ахмат». Если не бразильцы, то колумбиец

Судя по информации, Малком согласовал контракт с «Аль-Хиляль». Но героем последней встречи стал Карраскаль

25 июля состоится матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами сине-бело-голубых: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно за 1.36. Успех грозненцев оценивается коэффициентом 8.40. Поставить на ничью предлагают за 5.30.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат» 25 июля 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Зенит» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.38. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.06. Гол грозненцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат» (25.07.2023)

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 25 июля 2023, вторник. 20:45 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат» состоится 25 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Команда Сергея Семака в прошлом сезоне досрочно выиграла чемпионство. За 30 туров она уступила лишь два раза, а ещё семь встреч завершились вничью. На этом отрезке футболисты забили 74 мяча, в 30 из них поучаствовал Малком. Он забил 23 гола и отдал семь результативных передач.

Летом чемпион России сохранил почти всех ключевых игроков стартового состава, за исключением Далера Кузяева, который перешёл в «Гавр» и уже успел дебютировать. Судя по информации источников, Малком согласовал контракт с «Аль-Хилялем», за которого «Зенит» получит рекордные € 60 млн. Также может покинуть команду Вендел.

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«Зенит» качественно поработал на трансферном рынке над усилением состава, подписав Ду Кейроса, Марио Фернандеса, Александра Коваленко и Педро Энрике Силву дос Сантоса. Бразильский форвард присоединится к петербуржцам в зимний перерыв по достижении 18-летия. По информации источников, состоялся трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

«Зенит» продемонстрировал приемлемые результаты на предсезонных сборах. В четырёх встречах петербуржцы не сумели справиться только с «Црвеной Звездой» (1:2). Обыграли «Нефтчи» (3:1), «Фенербахче» (0:0, 4:3 по пен.) и петербургское «Динамо» (4:0). Однако в первых официальных матчах клуб не впечатляет качеством игры в завершающей стадии.

Петербуржцы редко подходят к старту сезона в оптимальной форме, прибавляя уже на дистанции. «Зенит» в матче за Суперкубок с ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.) и в первом матче РПЛ с «Пари НН» (2:0) смотрелся не лучшим образом в атаке. Команда Семака владела игровой инициативой и создавала опасные моменты у ворот соперников, но выполнила суммарно лишь два удара в створ ворот.

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В матче ЦСКА добиться успеха помогла уверенная игра Михаила Кержакова в воротах, а в выездной встрече с нижегородским клубом подопечные Семака смогли дожать соперника, когда хозяева остались в меньшинстве после спорного решения судьи по удалению Виктора Александрова. В 1-м туре РПЛ остался на скамейке Малком, а дубль оформил Кассьерра.

Отставка Талалаева и последующее назначение Ташуева позитивно сказались на результатах «Ахмата». Грозненский клуб из середняка превращается в претендента на место в тройке. Под началом 64-летнего специалиста в заключительных 20 турах команда набрала 36 очков и в итоге финишировала на пятом месте.

Под руководством Ташуева грозненцы лишь два раза покинули поле без результативного действия. В заключительных 20 турах прошлого розыгрыша РПЛ футболисты на пропущенные 20 голов ответили 36 забитыми.

«Ахмат» действовал от высокой обороны с активным позиционным прессингом. Ощутимый прогресс в этом игровом аспекте был достигнут благодаря увеличению интенсивности и физических нагрузок на тренировках. Работа над психологией помогла повысить уверенность футболистов в собственных силах и раскрыть молодых талантов.

Главным открытием прошлого сезона был Иван Олейников. Ранее выступавший за «Чайку» из Второй лиги полузащитник стал основообразующим игроком атакующего механизма «Ахмата». Суммарно в прошлом сезоне он забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Ощутимого прогресса также добился Владислав Карапузов.

Сложно дать объективную оценку готовности «Ахмата» к старту сезона. Грозненцы провели лишь две товарищеские встречи – сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и победили дубль «Зенита» (4:2). В матче 1-го тура с «Крыльями Советов» (1:2) подопечные Ташуева владели инициативой и активнее действовали в атаке, но подвела низкая реализация моментов.

«Зенит» и «Ахмат» провели 33 очные встречи. Петербуржцы записали в актив 15 побед, и 11 матчей закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 52:28 в пользу подопечных Семака.

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В прошлом розыгрыше РПЛ грозненцы дважды отобрали очки у «Зенита» — сыграли вничью в домашней встрече (0:0) и увезли победу из Санкт-Петербурга (2:1). Петербуржцы далеки от оптимальной формы, но в домашней встрече будут испытывать дополнительную мотивацию победить. Под началом Ташуева «Ахмат» редко покидает поле без забитого гола. Отсюда ставка на обе забьют за 1.84.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат» 25 июля 2023 года

«Зенит» был лучшей атакующей командой России в прошлом сезоне. У петербуржцев больше ресурсов. Однако недооценивать «Ахмат» не стоит. Под конец прошлого сезона команда набрала уверенный ход, продемонстрировав свой реальный игровой потенциал. За лето Ташуев сделал команду ещё сильнее. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.84.

Ставка: обе забьют за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

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