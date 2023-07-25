«Арис» — БАТЭ. Александр Кокорин забрал удачу с собой?

Россиянин оставил кипрский клуб наедине с ЛЧ, и легко тому не будет.

26 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Арис» — БАТЭ. Начало игры – в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу киприотов можно с коэффициентом 1.60. Успех белорусского клуба оценивается аналитиками в 5.60. Поставить на ничью можно за 3.90.

Лучшие прогнозы на ЛЧ.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Арис» — БАТЭ 26 июля 2023 года

По мнению аналитиков «Фонбет», матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.68, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.21. На гол «Ариса» дают коэффициент 1.13, а гол БАТЭ оценивается в 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.19. Ставку на победу кипрского клуба с точным счётом 1:0 можно сделать в «Фонбет» за 5.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЛЧ «Арис» — БАТЭ (26.07.2023)

Александр Кокорин вошёл в пятёрку лучших бомбардиров чемпионата Кипра по итогам прошлого сезона и помог «Арису» из Лимасола впервые в истории стать чемпионом страны. Однако игре в еврокубках российский нападающий предпочёл шанс снова попробовать свои силы в итальянской Серии А.

Пока Кокорин забивает за «Фиорентину» в товарищеском матче и ждёт решения клуба о своём будущем, «Арис» вовсю готовится дебютировать в квалификации Лиги чемпионов. Его ждёт испытание с опытным участником отбора — БАТЭ.

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К новому сезону, который обещает быть очень насыщенным, «Арис» неплохо укрепился. Кроме Кокорина, заметных потерь у клуба нет, зато состав пополнили ряд новичков, среди которых выделяются защитник Слободан Урошевич из «Партизана» и нидерландский форвард Джейден Моннор, за которых в сумме было потрачено более € 500 тыс.

Нидерландец приехал на Кипр из второго австрийского дивизиона, в котором забил восемь мячей и отдал семь результативных передач в 28 матчах за «Санкт-Пёльтен». Таким образом, после ухода Кокорина в «Арисе» не осталось футболистов, забивших более десяти мячей в прошлом сезоне.

«Лёгкую бригаду» возглавляет белорусский тренер Алексей Шпилевский. Нелегко в это поверить, но для 35-летнего специалиста это будет уже пятая еврокубковая кампания. Ранее он терпел неудачи в квалификационных раундах с брестским «Динамо», казахстанским «Кайратом» и тем же «Арисом».

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Команда из Лимасола находится в отличной форме. Подготовка к сезону идёт уже больше месяца, и за это время «Арис» провёл девять товарищеских матчей. Глубина состава клуба позволила Шпилевскому предоставить отдых ряду ключевых спортсменов в игре Суперкубка Кипра. Несмотря на это, зелёно-белые подтвердили своё лидерство, обыграв «Омонию» со счётом 2:0.

БАТЭ благодаря еврокубкам прославился на всю Европу, время от времени выдавая сенсационные победы над командами из ведущих чемпионатов, однако эти времена уже позади. Белорусский клуб переживает сложный период, и от исхода текущей еврокубковой кампании зависит его финансовое будущее.

БАТЭ не может выиграть чемпионат Беларуси с 2018 года, а в квалификацию Лиги чемпионов попал благодаря отстранению других команд. Тем не менее к старту в еврокубках подопечные Кирилла Альшевского подошли в хорошей форме, одержав две победы над сильными командами на внутренней арене, прервав длительную серию неудач.

В первом раунде квалификации БАТЭ достался чемпион Албании «Партизани». Обе встречи выдались нервными, и в обоих матчах жёлто-синие сильно уступали сопернику почти по всем статистическим показателям, кроме самого главного – счёта. После ничейного результата 1:1 борисовчане смогли победить в ответном матче — 2:0.

Умение выжимать результат в неблагоприятно складывающихся играх на международной арене – как раз и есть показатель опыта и характера. Всё это вместе с куражом и неплохой физической формой – единственные козыри борисовчан перед более финансово стабильным чемпионом Кипра, обладающим лучшим по качеству составом.

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В последних четырёх гостевых матчах с участием БАТЭ в еврокубках забивалось не более двух мячей. На чужом стадионе у крайне мотивированного соперника рассчитывать на победу будет сложно, но и возможная ничья не станет неожиданностью. Таким образом, выберем ставку на то, что «Арис» не проиграет при тотале меньше 2.5 мяча за 1.83 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся пользователям станет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Арис» — БАТЭ 26 июля 2023 года

Александр Кокорин помог «Арису» стать чемпионом Кипра и уехал за новыми вызовами. У команды Алексея Шпилевского хватает глубины состава, чтобы заменить российского нападающего, и в новый сезон «лёгкая бригада» входит с уверенностью в своих силах благодаря насыщенной подготовке. БАТЭ уже не та грозная команда, которая шумела ранее в Европе, но способна сдержать натиск в гостях. Матч выйдет не очень зрелищным, но «Арис» по крайней мере не уступит и тотал будет меньше 2.5 мяча. Поставить на это можно в «Фонбет» за 1.83, а за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Арис» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 9.80.

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