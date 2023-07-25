«Бавария» — «Ман Сити». Эрлинг Холанд готов пошуметь

26 июля состоится товарищеский матч «Бавария» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 13:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «горожан»: поставить на победу небесно-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Шансы «красных» оценили в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Манчестер Сити» 26 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Бавария» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют мюнхенцы, сыграет коэффициент 1.20. Гол манкунианцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.38.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Бавария» — «Манчестер Сити» (26.07.2023)

В Европе полным ходом идут подготовка к новому сезону и трансферная кампания. 26 июля «Бавария» на стадионе «Японский национальный» будет играть с «Манчестер Сити» в товарищеском матче. Начало встречи запланировано на 13:30 мск. Битва двух титанов заслуживает всеобщего внимания.

Вывеска, достойная финала Лиги чемпионов, но это обычный контрольный матч. С огромным трудом «Бавария» стала чемпионом Германии в минувшем сезоне, набрав одинаковое количество очков с дортмундской «Боруссией». Помогла лучшая разница забитых и пропущенных.

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«Манчестер Сити» тоже совершил своеобразный камбэк. «Арсенал» был выше долгое время, и многие не сомневались в том, что именно «канониры» выиграют сезон-2022/2023. Однако «горожане» набрали невероятный ход и догнали подопечных Артеты, затем опередив их. В итоге небесно-голубые выиграли АПЛ с отрывом в пять очков от лондонцев.

Оба клуба провели сезон ударно и забили приблизительно одинаковое количество голов. «Баварии» потребовалось 34 тура, чтобы записать на счёт 92 мяча, при 38 пропущенных. «Ман Сити» за 38 туров забил 94 гола и пропустил 33. Вряд ли такие гиганты европейского футбола в товарищеском матче будут отсиживаться в защите – это ни к чему.

Мюнхенцы только радуют слухами, но завершающих действий в это трансферное окно почти не наблюдается. Информаторы утверждают, что «Бавария» вцепилась в Гарри Кейна и сделала новое предложение «Тоттенхэму» в размере € 100 млн. Форвард «красным» конечно же нужен, но неужели такой ценой?

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Также не закончена сага с Мане, которого никак не могут решить, куда продать. Отпустила «Бавария» Марселя Забитцера в «Боруссию» Дортмунд. Неужели команда усилила главного конкурента? Покажет время! Из приобретений стоит выделить только корейца Ким Мин Джэ, который прошлый сезон провёл в «Наполи».

«Ман Сити» принимает решение касательно Кайла Уолкера, которого как раз хочет купить «Бавария». Могут ли команды обсудить и закрыть сделку после контрольной встречи? К слову, англичанин в последней товарищеской игре был выбран капитаном команды. Сам Гвардиола пообещал, что будут интересные трансферы. Остаётся только ждать, хотя нужно ли усиление обладателю требла?

Первый товарищеский матч дался подопечным Гвардиолы с большим трудом. Они играли с «Йокогамой» и по ходу встречи уступали с разницей в два мяча, но сумели отыграться. Первый тайм закончился результативной ничьей – 2:2. После большого количества замен и, самое главное, выхода гениального Холанда игра «горожан» моментально преобразилась.

Эрлинг оформил дубль, доказав в очередной раз, что без него «Ман Сити» было бы сложнее. Игра с японским клубом завершилась победой «горожан» со счётом 5:3. За всю встречу подопечные Гвардиолы нанесли 11 ударов в створ и в два раза больше владели мячом.

«Бавария» провела контрольный матч с «Роттах-Эгерн». Любительская команда наверняка пожалела о том, что вышла на поле с мюнхенцами. Подопечные Томаса Тухеля забили 27 безответных голов – невероятно! Сразу три футболиста оформили по пента-трику: 18-летний Матис Тель, Джамал Мусиала и Марсель Забитцер, который теперь стал игроком «Боруссии». Также хет-трик оформил Серж Гнабри.

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Нет смысла сомневаться в результативности данной встречи. Команды в отличной форме перед стартом сезона, это товарищеский матч, а значит, время для экспериментов. Последние контрольные игры оба клуба провели эффектно и выйдут на поле, будучи в приподнятом настроении. Предлагаем сделать ставку на то, что обе команды забьют больше 1.5 мяча за 3.60.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Манчестер Сити» 26 июля 2023 года

Будь это официальная встреча команд, мы вряд ли могли бы рассчитывать на результативный футбол. Но в товарищеских матчах у тренеров не будет никаких ограничений. Большое количество исполнителей с обеих сторон, результативные последние матчи и большой опыт тренеров указывают на то, что голов будет много. Поэтому рекомендуем сделать ставку на обе забьют больше 1.5 мяча за 3.60.

Ставка: обе забьют больше 1.5 мяча за 3.60.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Балтика» с коэффициентом 2.75.

«Динамо» согласно продать Арсена Захаряна в «Лацио» за € 14 млн.

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 2.45.

Кейн использует интерес «ПСЖ» в качестве давления на «Баварию».