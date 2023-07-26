Тони Фергюсон — Бобби Грин. Эль Кукую пора заканчивать карьеру

На 30 июля запланировано несколько интересных боёв. В одном из них померяются силами бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон и Бобби Грин. Для 39-летнего бойца предстоящий поединок — шанс реабилитировать карьеру. Воспользуется он им или на шаг приблизится к её завершению?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Тони Фергюсон — Бобби Грин

Бой между Тони Фергюсоном и Бобби Грином состоится 30 июля 2023 года на «Вивинт Арене» (Солт-Лейк-Сити, США).

Во сколько начало боя Фергюсон — Грин

Бой между Тони Фергюсоном и Бобби Грином начнётся не раньше 4:30 мск 30 июля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Фергюсон — Грин, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Фергюсоном и Грином можно посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Тони Фергюсон — Бобби Грин

Букмекеры считают фаворитом Бобби Грина. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.31. Шансы Тони Фергюсона оценили коэффициентом 3.60. Поставить на ничью можно с коэффициентом 70.0.

Прогноз на бой Тони Фергюсон — Бобби Грин

Переломным моментом в карьере Фергюсона стало поражение в бою с Джастином Гэтжи за звание временного чемпиона UFC в лёгком весе. Неудача перечеркнула все планы Тони на будущее. Прервалась его 12-матчевая беспроигрышная серия. Началась новая полоса — чёрная.

Следом Фергюсон проиграл Чарльзу Оливейре, Бенеилу Дариушу, Майклу Чендлеру и Нейту Диазу, подходившему к бою в очень плохом тонусе — с поражениями в трёх из четырёх последних боёв. Последний поединок проходил на низкой скорости. Особенно медленно передвигался Тони. Если он будет так же действовать в предстоящем бою, то точно проиграет.

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Улучшения тонуса Фергюсона не предвидится. В середине весны он был арестован за вождение в нетрезвом виде. По сведениям источника, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе врезался в припаркованные автомобили. Он отказался проходить алкотест и был доставлен в отделение полиции.

В каком моральном состоянии находится Тони — большой вопрос. Череда неудач, сильно ухудшившаяся физическая форма, авария и возникшие из-за неё финансовые трудности. Всё это наверняка повлияло на его психику и уверенность в собственных силах. Видится, что Эль Кукуй может проиграть даже среднему бойцу. Бобби Грин к таковым не относится.

36-летний американец уже очень давно дерётся в UFC с переменным успехом. В организации он провёл 21 поединок. В 11 из них одержал победы. Также была одна ничья — с Ландо Ваннатой. Грину стоит отдать должное за то, что после поражений он возвращался в октагон сильнее и собраннее.

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После проигрышей в недавних боях с Исламом Махачевым и Дрю Добером ему пока что не удалось исправиться. Последний бой с Джаредом Гордоном был признан несостоявшимся. Он был остановлен по причине того, что бойцы случайно врезались головами. Столкновение привело к тому, что Гордон потерял сознание.

Впрочем, это никак не повлияло на оптимистичный настрой Грина. В недавнем интервью он признался, что планирует сменить имя на Король. 36-летнией боец признался, что для него это начало новой главы. Настрой на предстоящий поединок у Бобби явно лучше, чем у Тони Фергюсона.

На что ставить?

В победу Тони Фергюсона не верится по множеству причин. Боец пребывает на закате карьеры. При этом он идёт на серии из пяти поражений. Скандальная история с вождением в нетрезвом виде и плохая физическая форма предвещают шестое. У Эль Кукуя явные проблемы с ментальным здоровьем.

Поставить на то, что Грин выиграет у бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Бобби моложе, быстрее и гораздо лучше готов к поединку морально. В конце концов, ему нужно оправдывать новое имя.

Ставка: победа Бобби Грина за 1.31.

Экспресс с коэффициентом 35.12.

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