«Акрон» — «Арсенал». Что Сторожук делает неправильно?

28 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги «Акрон» — «Арсенал». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу тольяттинцев можно с коэффициентом 1.80. Успех туляков оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Акрон» — «Арсенал» 28 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Акрон» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Первой лиги «Акрон» — «Арсенал» (28.07.2023)

Постепенно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. Также немало интересных матчей в Первой лиге. На 28 июля запланирована встреча 3-го тура, в которой на стадионе «Жигулёвск» померяются силами «Акрон» и тульский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

За последние 27 туров в минувшем розыгрыше Первой лиги «Акрон» проиграл только три раза. И это при том, что он потратил очень много сил на участие в Кубке России, в котором сумел добраться до финала Пути регионов. На предыдущих стадиях турнира подопечные Евгения Калешина сенсационно обыграли ряд московских клубов — «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Трансфер защитника «Тоттенхэма» Санчеса в «Спартак» всё ещё возможен.

Новый сезон команда из Тольятти начала не менее впечатляюще. Она уверенно победила «КАМАЗ» (2:0), а также разгромила «Волгарь» (4:1) на выезде. Таким образом, «Акрон» поднялся на первое место в турнирной таблице Первой лиги. У «СКА-Хабаровск» и «Торпедо» столько же очков, но хуже дополнительные показатели.

Летом «Акрону» удалось не только сохранить основообразующий костяк и тренерский штаб, но ещё и точечно усилить состав. Он подписал выступающего за сборную Северной Македонии Бояна Димоски, а также взял в аренду защитника Вадима Конюхова. Калешин уже вовсю наигрывает новобранцев.

В текущем виде у тольяттинцев есть все шансы побороться за высокие места и добыть путёвку в РПЛ. Хорошая комплектация состава, поставленная остроатакующая игра и отменная надёжность в обороне — всё это делает «Акрон» одним из главных фаворитов текущего розыгрыша Первой лиги.

«Спартак» интересуется лучшим бомбардиром «Ривер Плейт» Лукасом Бельтраном.

Тульский «Арсенал» закончил минувший сезон далеко не так здорово, как «Акрон». Чёрная полоса у него началась незадолго до зимнего перерыва. За последние 16 туров «канониры» одержали только две победы и четыре раза сыграли вничью. За этот период они забили только девять мячей, а пропустили 26.

Назначение бывшего наставника «Краснодара» Александра Сторожука на должность главного тренера не сильно помогло красно-жёлтым. У специалиста до сих пор не получается отладить игровые механизмы «Арсенала». В стартовых двух турах нового розыгрыша Первой лиги он сыграл вничью с «Ленинградцем» (0:0) и махачкалинским «Динамо» (0:0).

Несмотря на то что в обоих случаях туляки играли на домашнем стадионе, соперники смотрелись предпочтительнее. Они чаще владели мячом и острее атаковали. «Ленинградец» и вовсе был в шаге от победы. Реализуй его полузащитник Максим Левин пенальти под занавес встречи – и красно-жёлтые уже вряд ли бы отыгрались.

В межсезонье «Арсенал» неплохо усилил состав. Впрочем, активничает на трансферном рынке он до сих пор. Совсем недавно «канониры» подписали выступавшего в прошлом сезоне за «Торпедо БелАЗ» Анатолия Макарова. Также они расстались с Ильёй Сериковым. Он перебрался в состав «Сокола».

Вот только, думается, дело не в составе. С каждым новым матчем доверия к Александру Сторожуку становится всё меньше. Если тренеру не удастся всё исправить в ближайшем будущем, наверняка последует отставка. Поставить на победу «Акрона» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

За 17 туров дома в минувшем розыгрыше Первой лиги клуб из Тольятти проиграл только три раза. За этот промежуток времени он забил 20 мячей. Сам пропустил 14. Туляки за 17 туров в гостях одержали пять побед и четыре раза сыграли вничью. Забили только 14 мячей, а сами пропустили 19.

L’Equipe: «Лион» договорился с «Динамо» о трансфере Сазонова.

В текущей форме «Акрон» выглядит на порядок сильнее «Арсенала». Межсезонье пошло ему на пользу. Калешин улучшил некоторые компоненты игры своих подопечных, в частности результативность. Сдаётся, он приблизит Сторожука к отставке. Тем более не так давно покинул «канониров» многолетний руководитель Гурам Аджоев. Новые боссы вряд ли будут столь же терпеливы.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Акрон» — «Арсенал» 28 июля 2023 года

«Акрон» здорово закончил минувший сезон и преуспевает в текущем. Он прогрессирует под руководством Калешина. В Кубке России тольяттинцы уже доказали, что по уровню не уступают лидерам РПЛ. На домашнем стадионе они наверняка обыграют тульский «Арсенал», который, несмотря на усиления летом, никак не может выбраться из чёрной полосы.

Ставка: победа «Акрона» за коэффициент 1.80.

Экспресс с коэффициентом 15.12.

Малком на русском поблагодарил «Зенит» после перехода в «Аль-Хиляль».

Гендиректор «Сочи» опроверг слухи об интересе к Черчесову.

Анчелотти отказался отвечать на вопрос о Мбаппе.

Малком узнал свой номер в «Аль-Хиляле».