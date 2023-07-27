Ян Блахович — Алекс Перейра. Поляк рассчитывает вернуть пояс

Ночью 30 июля пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 291. В соглавном поединке сойдутся экс-чемпион полутяжёлого веса поляк Ян Блахович и экс-чемпион среднего веса бразилец Алекс Перейра. Бои основного карда начнутся в 5:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты и ставки на бой UFC 291 Ян Блахович — Алекс Перейра

Эксперты отдают небольшое преимущество Блаховичу и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.75. На победу Перейры дают 2.14. Ставки на то, что бой закончится ничьей, принимаются с коэффициентом 50.0.

Где покажут бой Ян Блахович — Алекс Перейра

Турнир UFC 291 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Прогноз и анализ на бой UFC 291 Ян Блахович — Алекс Перейра

После визита на Туманный Альбион сильнейшая лига мира возвращается в Америку и проведёт в Солт-Лейк-Сити турнир UFC 291. В главном бою вечера за пояс BMF, который освободился после завершения карьеры Хорхе Масвидаля, подерутся легковесы Дастин Порье и Джастин Гэтжи. А в соглавном поединке встретятся Ян Блахович и Алекс Перейра.

Бой поляка и бразильца вполне может стать претендентским, но об этом пока не объявлено официально. После ухода в тяжёлый вес Джона Джонса в этой весовой категории происходит непрерывное движение, и пояс надолго ни у кого в руках не задерживается. Такое впечатление, что над полутяжёлым весом повис злой рок: уже второй чемпион освобождает титул из-за травмы.

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О том, что Джамал Хилл пошёл по пути Иржи Прохазки, стало известно совсем недавно. Изначально многие думали, что бой Блаховича и Перейры вообще станет чемпионским, но им такой чести не оказали. Поляк всё же лишь третий в рейтинге, а для бразильца это дебютный бой после повышения в весе из среднего дивизиона.

Оба бойца с огромным опытом, в своё время были чемпионами. Блахович завоёвывал титул в KSW и UFC, а Перейра – в UFC и Glory. Для поляка не новость, когда представитель среднего веса поднимается, чтобы подраться с ним. Первым был Исраэль Адесанья, который хотел стать двойным чемпионом, но не потянул уровень польской борьбы.

Бой с Иззи оказался единственной защитой титула для поляка, дальше его дела пошли вниз. Гловер Тейшейра задушил Яна, победить Ракича получилось благодаря травме австрийца. Последний выход в октагон для Яна тоже закончился неудачно: он отбился вничью с Магомедом Анкалаевым, да и то лишь благодаря судьям, и не смог вернуть утраченный пояс.

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Алекс Перейра вихрем ворвался в UFC и очень быстро дошёл до боя за титул с Исраэлем Адесаньей. Между ними была давняя вражда, а потому руководство не стало долго мариновать бразильца в боях с соперниками попроще. Пуатан был андердогом, но смог нокаутировать чемпиона, только Иззи не сдался и в реванше вернул себе пояс.

Видимо, руководство UFC было не заинтересовано в трилогии, потому что без труда отпустило Алекса в полутяжёлый вес. Для среднего Перейра был слишком большим, и весогонка давалась ему с трудом. Бразилец в антропометрии превосходит даже Блаховича, он выше, и размах рук у него больше.

Ян знает, что нужно делать с ударниками, которые приходят на его территорию. Да, после боя с Адесаньей он сдал и постарел, но всё ещё может держать удар и борется на высоком уровне. Это выглядит как идеальный набор навыков для того, чтобы победить Перейру. Гловер Тейшейра очень хорош, но он не волшебник, чтобы в сжатые сроки подтянуть борьбу Пуатана хоть до среднего уровня.

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Блахович должен очень быстро найти подход к слабому месту бразильца и начнёт переводить его в партер, где от мощной ударки Перейры толку уже не будет. У Пуатана с его ударом всегда есть шанс закончить бой одним попаданием, но, вероятнее всего, Ян будет его контролировать в партере и заберёт победу решением судей.

Ставка: победа Яна Блаховича за 1.75.

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