«Барселона» — «Реал». Хоселу и Беллингем зажгут в «эль класико»

Новобранцы «сливочных» уже вовсю забивают, да ещё и так красиво. Чем ответит Левандовски?

30 июля состоится товарищеский матч «Барселона» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.10. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Реал» 30 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют каталонцы, сыграет коэффициент 1.24. Гол мадридцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Барселона» — «Реал» (30.07.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но в Испании пока что царит перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим розыгрышам своих первенств, команды принимают участие в товарищеском турнире Soccer Champions Tour. 30 июля в США состоится «эль класико». Померяются силами «Барселона» и мадридский «Реал».

В двух недавних товарищеских встречах «Барселона» обыграла «Виссел Кобе» (2:0) и проиграла лондонскому «Арсеналу» (3:5). Наиболее интересна встреча с англичанами. Сине-гранатовые с солидным преимуществом выиграли по владению мячом, но нанесли в два раза меньше ударов, в частности в створ.

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Кроме того, каталонцы очень много пропустили. Понятно, что встреча товарищеская и результат её важен не так сильно, как качество игры. С другой стороны, Хави выпустил основных защитников, и они не справились со своими обязанностями. В официальных встречах это также уже не первый год находит отражение.

В прошлом сезоне «Барселона» установила несколько рекордов, касающихся надёжности в защите. За 30 туров Ла Лиги она пропустила только девять голов. Ранее лучший результат принадлежал «Атлетико»: 14 пропущенных мячей за этот же период. Кроме того, каталонцы выдали 17 сухих матчей за 22 тура в чемпионате Испании.

Показатели кажутся невероятными, но на международной арене, где уровень соперников выше, сине-гранатовые несколько лет подряд пропускают много и вылетают на ранних стадиях. Также вспоминается, что они выбыли из минувшего розыгрыша Кубка Испании, разгромно проиграв как раз мадридскому «Реалу» в ответной полуфинальной встрече со счётом 0:4.

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Летом «Барселона» толком не усилила оборону. Она приобрела лишь защитника «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинеса. Пока что он не провёл ни одного матча за сине-гранатовых. Также из аренды вернулся Клеман Лангле. Помимо Мартинеса, из известных футболистов этим летом каталонцы приобрели только полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана.

Мадридский «Реал» в межсезонье усилился на порядок лучше, чем «Барселона». Он приобрёл двух очень талантливых молодых полузащитников — Арду Гюлера и Джуда Беллингема, а также взял в аренду на сезон 33-летнего нападающего «Эспаньола» Хоселу, талант которого разглядел наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

Хоселу помог своей национальной команде выиграть Лигу наций. Его гол, забитый на 88-й минуте, принёс победу сборной Испании в полуфинальной игре с Италией (2:1). В решающем матче «Красная фурия» обыграла Хорватию (0:0, по пенальти 5:4). Теперь 33-летний форвард зажигает в составе мадридцев.

Хоселу помог обыграть в недавних товарищеских матчах «Милан» (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0). Во встрече с «красными дьяволами» нападающий отметился очень красивым забитым мячом. Он поразил ворота соперника ударом через себя. Другой гол забил Беллингем.

Конечно, по некоторым моментам товарищеских встреч к Карло Анчелотти есть вопросы. Местами его подопечные смотрелись невнятно. Но, опять же, это только товарищеские матчи. То, что забивают новобранцы, — уже очень хороший показатель. Дальше — больше.

Пока же наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.88. «Манчестер Юнайтед» не удалось распечатать ворота «сливочных», но у него было несколько голевых моментов. Во-первых, стоит похвалить Андрея Лунина, отыгравшего весь матч и совершившего пять сейвов. Во-вторых, отметим, что «красных дьяволов» подвела реализация.

В конце концов, встречаются две самые результативные команды чемпионата Испании. Мадридцы за 38 туров забили 75 мячей, а каталонцы — 70. В 30 (23 гола и семь голевых передач) из них принял непосредственное участие Роберт Левандовски. По итогу он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Именно поляк открыл счёт в контрольной игре с «Арсеналом».

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Помимо товарищеского статуса, в пользу результативного исхода предстоящего матча и голов с обеих сторон свидетельствует также история 10 последних очных встреч. В восьми из них забивалось минимум три мяча. В шести из этих случаев забивали обе команды.

Прогноз и ставки на матч «Барселона» — «Реал» 30 июля 2023 года

У обеих команд очень мощные атакующие линии. На двоих они забили 145 мячей в минувшем розыгрыше чемпионата Испании. В товарищеских играх «Реал» и «Барса» также забивают немало. Однако и сами позволяют создавать у своих ворот моменты и прилично пропускают. Статус игры, история очных встреч и возникающие у каталонцев проблемы оборонительного плана в матчах с сильными соперниками добавляют уверенности в том, что и в этот раз нас ждёт большое количество забитых мячей с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» с коэффициентом 4.00.

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Прогноз на матч «Факел» — «Локомотив» с коэффициентом 4.00.