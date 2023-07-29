«Торпедо» — «Черноморец». Клотет заслужил доверие?

30 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Черноморец». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.65. Успех новороссийцев оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Торпедо» — «Черноморец» 30 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Торпедо» — «Черноморец» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Черноморец» (30.07.2023)

Постепенно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. Также немало интересных матчей в Первой лиге. 30 июля состоятся сразу шесть встреч 3-го тура. В одной из них на стадионе «Лужники» померяются силами «Торпедо» и «Черноморец». Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Под занавес минувшего сезона «Торпедо» назначило на должность главного тренера испанского специалиста Жозепа Клотета, успевшего поработать в Англии и Италии. Наставнику не удалось спасти чёрно-белых от понижения. Они финишировали на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

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Руководство московского клуба не стало спешить с увольнением Клотета и, кажется, не напрасно. Получив свободу действий, испанский специалист начал ставить свой футбол, ориентированный на результативность. Именно этого в прошлом сезоне сильно не хватало «Торпедо». За 30 туров оно забило только 22 мяча — меньше всех.

Летом состав автозаводцев сильно обновился. Также в тренерский штаб вошёл экс-наставник «Енисея» и «Пари НН» Артём Горлов. Уже на сборах пережитые перемены и старания Клотета начали приносить плоды. В последних трёх товарищеских встречах его подопечные сыграли вничью с «Акроном» (2:2), московским «Спартаком» (2:2) и «Рубином» (1:1).

В новом сезоне чёрно-белые стартовали с побед во встречах с махачкалинским «Динамо» (2:0) и «Химками» (2:1). Единственное, что плохо — получив преимущество в счёте, автозаводцы совсем успокоились и сели в оборону. В обеих встречах это чуть не вышло им боком.

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Соперники перехватывали инициативу и создавали очень опасные моменты. Благо их либо подводила реализация, либо выручал «Торпедо» талантливый голкипер Бабурин. Несмотря на то что в прошлом сезоне автозаводцы много пропускали, Егор зарекомендовал себя как высококлассного вратаря. Он неоднократно радовал невероятными сейвами.

Удастся ли «Черноморцу» навязать борьбу обновлённому «Торпедо», которое встало на путь исправления? По итогам минувшего сезона клуб из Новороссийска занял первое место в подгруппе третьего по значимости дивизиона России и впервые за более чем 10 лет добыл путёвку в Первую лигу.

Особой похвалы заслуживает бывший футболист «Зенита» и сборной России Константин Зырянов. Под его чутким руководством «моряки» за 31 матч во Второй лиге одержали 22 победы и шесть раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 65 мячей, в то время как сами пропустили только 22.

Не последнюю роль в успехе сыграл 22-летний голкипер «Черноморца» Даниил Фролкин. В прошлом сезоне он не принял участие лишь в одной официальной встрече — с «Форте», которая уже ничего не решала. К тому моменту «моряки» уже обеспечили себе досрочный выход в Первую лигу.

Летом «Черноморец» подписал двух перспективных полузащитников — 19-летнего Даниила Гурченко, ранее выступавшего за молодёжную команду ЦСКА, а также 20-летнего Станислава Басырова. Кроме того, «моряки» приобрели 23-летнего защитника из Черногории Николу Кумбуровича.

На сборах подопечные Зырянова с разгромным счётом уступили «Ростову» (1:4) и сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2). Тренер призвал не обращать внимания на контрольные встречи. Он отметил, что в товарищеских матчах планом на игру было напустить туман. В Первой лиге планируется выступать совсем по-другому.

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Новый сезон «моряки» начали с двух ничьих — во встречах с «Аланией» (1:1) и «Родиной» (0:0). Результаты довольно неплохие, но стоит отметить, что в обоих случаях «Черноморец» выступал на домашнем стадионе. Также немаловажно то, что много работы было у ранее упомянутого Фролкина. Суммарно за две игры он совершил целых 10 сейвов.

Хорошим вариантом для ставки видится П1 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.86. У автозаводцев сильнее состав. В пользу низкой результативности свидетельствует то, что команды мало пропустили в стартовых двух играх Первой лиги.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Торпедо» — «Черноморец» 30 июля 2023 года

«Черноморец» оставляет приятное впечатление. Несмотря на ограниченные резервы, он сумел зацепиться за ничейные результаты во встречах с крепкими соперниками. Вот только то было на домашней арене. На выезде «морякам» вряд ли удастся отнять очки у реабилитировавшегося «Торпедо». Но много голов не ждём. Во-первых, у обеих команд надёжные голкиперы. Во-вторых, получая преимущество в счёте, автозаводцы садились в оборону. Скорее всего, так же будет и в этот раз.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» с коэффициентом 2.85.

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Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Химки» с коэффициентом 2.67.