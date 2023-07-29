«Нефтехимик» — «Химки». Талалаев лукавит

Тренер пытается убедить, что у его команды всё хорошо. Результаты и игра команды говорят об обратном.

30 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Химки». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу химчан можно с коэффициентом 2.60. Успех нижнекамцев оценён экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Химки» 30 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Химки» (30.07.2023)

Постепенно набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. Также немало интересных матчей в Первой лиге. 30 июля состоятся сразу шесть встреч 3-го тура. В одной из них в Нижнекамске местный «Нефтехимик» примет «Химки». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

По итогам прошлого сезона «Нефтехимик» занял шестое место в турнирной таблице Первой лиги. За последние 10 туров он потерпел только два поражения и три раза сыграл вничью. Бóльшую часть очков команда потеряла на выезде. На домашней арене она сыграла вничью с «Балтикой» (0:0) и уступила набравшей отменный ход «Родине» (1:5).

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Летом клуб из Нижнекамска добротно усилил состав, подписав ряд футболистов из РПЛ и не только. Присоединились к нему полузащитник «Локомотива» Максим Петров, защитник «Урала» Алексей Герасимов (аренда на сезон), хавбек «Краснодара» Давид Кокоев и нападающий «Звезды» Матвей Першин.

Новый сезон «Нефтехимик» начал с победы над «Волгарём» (2:1). Затем он проиграл на выезде «Алании» (0:1). Подпортило ему результат то, что на 26-й минуте получил прямую красную карточку Кирилл Морозов. Соперник воспользовался численным преимуществом и забил победный гол под занавес первого тайма.

В исполнение «Нефтехимика» это было одно из худших выступлений. Даже до удаления моментов было мало. «Алания» доминировала и создавала одну за другой угрозу у ворот Андрея Голубева. Голкипер нижнекамцев совершил немало классных сейвов, но его стараний оказалось недостаточно.

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«Химки» по итогам минувшего сезона заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ. За последние 12 туров они обыграли только финишировавшее на последней строчке «Торпедо» (4:2). Также красно-чёрные сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и «Спартаком» (1:1). За этот период времени они забили только восемь мячей, а сами пропустили 30.

Впрочем, запомнились «Химки» не столько вылетом в Первую лигу, сколько непонятными и даже абсурдными решениями руководства. Сначала внезапное увольнение Сергея Юрана и назначение на его должность Спартака Гогниева. Затем красно-чёрные расстались с Денисом Глушаковым и другими ведущими игроками.

Также «Химки» пригласили на домашний стадион священника, чтобы освятить поле и раздевалки. Следом они уволили Гогниева и назначили на должность главного тренера Андрея Талалаева, отправленного в отставку «Ахматом». Всё это отложило крайне неприятный след на репутации боссов клуба.

Летом красно-чёрные ещё раз перекроили состав. Однако это не сильно помогло. Новый сезон они начали с поражений во встречах с «Тюменью» (1:3) и «Торпедо» (1:2). Автозаводцам «Химки» уступили на домашнем стадионе. Они опять много пропустили. Защитники допустили кучу ошибок.

Сами химчане забили только со штрафного. Илья Берковский подловил голкипера «Торпедо», неудачно занявшего позицию. У красно-чёрных были и шансы отличиться с игры, но подкачала реализация. Соперник создал больше потенциально голевых моментов и закономерно одержал победу.

При таком раскладе в победу «Нефтехимика» верится куда больше. У него на порядок меньше новичков, чем у «Химок». Соответственно, лучше сыгранность. Кроме того, у красно-чёрных огромные проблемы с выездами. За 15 туров в минувшем розыгрыше РПЛ они одержали только одну победу, да и та была добыта при Сергее Юране в самом начале сезона.

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Также химчане два раза не без удачи зацепились за ничью. За этот промежуток времени они забили 12 мячей, в то время как сами пропустили аж 42. Поставить на победу «Нефтехимика» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65.

Талалаев старается всеми силами убедить общественность, что у его команды всё в порядке. Недавно он заявил, что «Химки» стартовали неплохо. Тренер поделился мнением, что подопечные играют хорошо, а результат придёт позднее. Соответствуют ли его слова действительности?

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Химки» 30 июля 2023 года

Домашний стадион даёт солидное преимущество «Нефтехимику». Несмотря на поражение в игре с «Аланией», он выглядит фаворитом грядущей встречи. Нижнекамцы на порядок стабильнее и сыграннее «Химок». Чёрно-красные по-прежнему не могут выбраться из чёрной полосы. Они очень много пропускают и теряют моменты. Кроме того, у химчан большие проблемы с выездами. Всё говорит о том, что они потерпят очередное поражение.

Ставка: победа «Нефтехимика» за коэффициент 2.65.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

«Торпедо» подписало двухлетний контракт с Полозом.

Прогноз на матч «Факел» — «Локомотив» с коэффициентом 4.00.

Усман Дембеле близок к переходу в «ПСЖ».

Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург» с коэффициентом 2.31.