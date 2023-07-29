«Факел» — «Локомотив». Артём Дзюба поможет

У Галактионова всегда есть козырь в рукаве.

30 июля состоится матч 2-го тура РПЛ «Факел» — «Локомотив». Начало игры – в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах определились с фаворитом: они отдают предпочтение железнодорожникам. Поставить на их победу можно за 2.53, а шансы воронежцев оценили в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Факел» — «Локомотив» 30 июля 2023 года

По мнению букмекеров, матч может получиться результативным. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.92, а на тотал больше 2.5 мяча принимают ставки за 1.90. На гол хозяев дают коэффициент 1.29, гол «Локомотива» оценивается в 1.27. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Факел» — «Локомотив» (30.07.2023)

Футбольный клуб «Факел» продал 10 тысяч абонементов на сезон, чему могут позавидовать даже столичные клубы. Несмотря на устаревший стадион, в Воронеже на матчах всегда отличная атмосфера – и предстоящая игра с «Локомотивом» будет отличным доказательством.

Зрительской поддержке не помешают даже первые удручающие результаты «Факела» на старте сезона. Всё-таки воронежцы весь прошлый розыгрыш боролись за выживание и спаслись от вылета лишь благодаря впечатляющим результатам на финише.

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Вадим Евсеев, с появлением которого в Воронеже связывают ставшее возможным сохранение прописки «Факела» в РПЛ, остался на посту тренера и заряжает своей харизмой далеко не самый сильный по именам состав.

В 1-м туре «Факел» играл на выезде с «Ростовом», который перед матчем получил запрет на регистрацию новичков. Воронежцы не воспользовались этим шансом и, несмотря на то что первыми повели в счёте, пропустили два мяча от ослабленного соперника и уступили со счётом 1:2.

Вадим Евсеев посетовал на отсутствие целостности игры у его подопечных и высказал недовольство взаимодействиями группы футболистов. Интересно, что после состоявшегося в среду матча в Кубке России тренер «Факела» высказывался в более позитивном ключе, несмотря на домашнее поражение со счётом 1:3 от «Сочи».

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Плотный календарь на старте сезона вынудил Евсеева сделать много изменений в стартовом составе, однако удручающее качество игры привело сразу к трём заменам в перерыве встречи при счёте 1:2. После того как Фёдор Кудряшов получил удаление за фол последней надежды, шансов спасти матч уже не было.

«Локомотив» готовится к поездке в Воронеж куда в более приподнятом настроении. Глубина состава позволила Михаилу Галактионову сделать восемь изменений в стартовом протоколе на матч Кубка России с «Уралом» и одержать при этом победу со счётом 2:1.

Однако состоявшийся ранее матч 1-го тура должен был насторожить болельщиков железнодорожников. После выдающихся результатов весенней части прошлого сезона от «Локомотива» ждали куда большего, чем натужное спасение ничьей на 88-й минуте игры с поднявшимся из Первой лиги «Рубином».

«Локомотив» уступил казанской команде по большинству статистических показателей, но может быть доволен ничьей — 2:2, которая не совсем вытекала из логики встречи. Артём Дзюба остаётся важным игроком для железнодорожников, но харизматичный форвард не забивает вот уже шесть официальных матчей подряд.

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Шумный стадион в Воронеже может подстегнуть Дзюбу на то, чтобы наконец прервать эту затянувшуюся безголевую серию. «Факел» при всех своих проблемах всё равно не уйдёт с поля без гола. Открытая манера игры обеих команд обеспечит нам хорошее зрелище. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.90.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Факел» — «Локомотив» 30 июля 2023 года

«Факел» неудачно начал сезон, но не лишится зрительской поддержки, которая будет гнать команду вперёд. «Локомотив» сыграл два весьма зрелищных матча, но вымученная ничья с «Рубином» — это не то, на что рассчитывали болельщики. Благодаря мотивации и стилю игры обеих команд от предстоящей встречи можно ожидать обоюдоострого футбола с хорошей результативностью.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо перешёл в «Аль-Иттихад».

Прогноз на матч «Факел» — «Локомотив» с коэффициентом 4.00.

УЕФА отстранил «Ювентус» от участия в Лиге конференций.

Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург» с коэффициентом 2.31.