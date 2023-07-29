«Эль класико» подкралось незаметно. Сколько голов ждать от матча «Барселона» — «Реал»

30 июля состоится товарищеский матч «Барселона» — «Реал» Мадрид. Начало – в 00:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами «сливочных»: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно за 3.10. Успех мадридцев оценивается аналитиками коэффициентом 2.17. Поставить на ничью предлагают за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Барселона» — «Реал» Мадрид 30 июля 2023 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Барселона» — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.60. Если забьют сине-гранатовые, сыграет коэффициент 1.21. Гол «сливочных» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.41.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Барселона» — «Реал» Мадрид (30.07.2023)

Шесть топовых клубов Старого Света отправились в США, чтобы принять участие в предсезонном турнире Soccer Champions Tour и в конкурентной среде провести подготовку к новому сезону. Матч «Барселона» — «Реал» Мадрид состоится 30 июля в городе Арлингтон штата Техас на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток прозвучит в 00:00 мск.

«Барселона» мощно выступила в прошлом розыгрыше Примеры и досрочно оформила чемпионство. В заключительных четырёх турах подопечные Хави набрали лишь три очка, но запаса прочности хватило, и в итоге они опередили «Реал» на 10 очков. Роберт Левандовски завершил сезон с лучшим показателем результативности, забив 23 гола и отдав семь результативных передач.

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Успех каталонцев стал возможным благодаря эффективной интеграции выпускников «Ла Масии» в стартовый состав. Воспитанники клуба Рональд Араухо, Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Гави и Ансу Фати стали важными элементами игровой схемы, а Роберт Левандовски был последним пазлом в атакующем механизме сине-гранатовых.

В философии «Барселоны» в прошлом сезоне вновь прослеживались элементы тики-таки. Команда Хави доминировала на поле за счёт тотального превосходства в контроле мяча (64,8%), а благодаря высокой культуре паса она очень опасно действовала у штрафной соперников, демонстрируя высокую конвертацию моментов в голы.

Постройка проекта Хави приближается к завершающей стадии, но, чтобы вернуть позиции на международной арене, тренеру нужны качественные приобретения для повышения конкуренции в составе.

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Летом команду покинуло немало футболистов. Бускетс и Жорди Альба были важными игроками стартового состава. Ходили слухи о возвращении Месси, но аргентинский форвард перебрался в «Интер Майами», а к «Барселоне» присоединились лишь Ориоль Ромеу, Илкай Гюндоган и Иньиго Мартинес — маловато!

«Реал» демонстрировал уверенные результаты в первой половине турнирной дистанции, но после перерыва на ЧМ-2022 команду Карло Анчелотти как будто подменили. Она победила лишь в 13 из 24 матчей Примеры и четыре раза сыграла вничью. В итоге «сливочные» завершили сезон на втором месте и довольствовались первой с 2014 года победой в Кубке Испании.

Летом «Реал» покинули Мариано Диас, Эден Азар, Марко Асенсио и многолетний лидер атаки Карим Бензема. В прошлом сезоне он поучаствовал в каждом четвёртом результативном действии команды — забил 27 голов и отдал пять ассистов. Обладатель «Золотого мяча» принял заманчивое предложение от «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. Его подспорья будет не хватать.

«Реал» подписал Франа Гарсию, Арду Гюлера, Джуда Беллингема, а также арендовал 33-летнего нападающего «Эспаньола» Хоселу с правом с последующего выкупа. «Сливочные» не спешат сорить деньгами, а это означает, что перед итальянским специалистом стоит непростая задача по достижению турнирных целей, учитывая, что в прошлом сезоне он рассчитывал на 14–16 футболистов.

Впрочём, сага с Килианом Мбаппе ещё не завершилась. Французский форвард отказывается продлевать контракт, и руководство «ПСЖ» отстранило его от сборов в Японии. Недавно появились сообщения, что француз ближе к трансферу в «Аль-Хиляль» из-за заманчивого предложения по личному контракту, но дверь перед «Реалом» все ещё не закрыта, хотя сроки ограничены.

Обе команды провели по две товарищеские встречи. «Барселона» обыграла «Виссел Кобе» (2:0) и уступила «Арсеналу» (3:5), а «Реал» стартовал с волевой победы над «Миланом» (3:2), а затем выиграл у «МЮ» (2:0).

«Барселона» и «Реал» провели 56 очных встреч. Сине-гранатовые записали в актив 25 побед, а 11 игр закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 101:84 в пользу подопечных Хави. В прошлом сезоне турнирные пути соперников переплетались пять раз, и трижды побеждала «Барселона».

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Лишь 2 из 10 последних личных встреч прошли по скучному сценарию. Для непримиримых соперников матч не несёт товарищеский характер. К тому же предсезонные сборы уже на финишной прямой, и наставникам важно проверить готовность игроков к старту сезона. Рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 3 мячей за 1.79.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Барселона» — «Реал» Мадрид 30 июля 2023 года

Ожидается равная и напряжённая игра. Каталонцы в прошлом сезоне демонстрировали более содержательный футбол в атаке, но на фоне более убедительных результатов мадридцев в предсезонных матчах шансы кажутся равными. В игре с принципиальным соперником вряд ли команда Хави будет вести себя пассивно и оберегать результат любой ценой. Рекомендуем взять тотал больше 3 мячей за 1.79.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.79.

Экспресс с коэффициентом 8.98.

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