«Аль-Иттихад» — «Сфаксьен». Карим Бензема — футбольный гений

В дебютном матче француз отметился забитым мячом и результативной передачей. Что же будет дальше?

30 июля состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Аль-Иттихад» — «Сфаксьен». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Иттихада» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех «Сфаксьена» оценён экспертами в 8.90. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка арабских чемпионов «Аль-Иттихад» — «Сфаксьен» 30 июля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Аль-Иттихад» — «Сфаксьен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.55.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Аль-Иттихад» — «Сфаксьен» (30.07.2023)

Чемпионат Саудовской Аравии обрёл большую популярность. На 30 июля запланирована встреча 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов. На стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде местный «Аль-Иттихад» примет «Сфаксьен». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

По итогам минувшего сезона «Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии впервые с 2009 года. Он на пять очков опередил «Аль-Наср», за который выступает звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду. За 30 туров «тигры» пропустили только 13 мячей, а забили 60.

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Есть основания полагать, что в новом сезоне результативность клуба из Джидды вырастет в несколько раз. Летом он приобрёл звёздного нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, полузащитника лондонского «Челси» Н'Голо Канте и 24-летнего форварда «Селтика» Жоту.

Все три новобранца приняли участие в матче 1-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов, в котором помогли обыграть «Эсперанс» (2:1). Главным героем стал Карим Бензема. Обладатель «Золотого мяча» отметился голевой передачей и очень красивым забитым мячом. Он поразил ворота соперника, нанеся из-за пределов штрафной обводящий удар в дальний угол.

Мадридский «Реал» Бензема покидал, будучи ведущим игроком. Он вполне мог бы ещё несколько сезонов отыграть на топовом уровне. За 24 встречи в минувшем розыгрыше чемпионата Испании 35-летний француз забил 19 мячей, а также отдал три голевые передачи. В предстоящем матче он наверняка вновь порадует результативностью.

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В позапрошлом сезоне «Сфаксьен» был одним из лидеров в чемпионате Туниса. Регулярный чемпионат он завершил на втором месте, а в плей-офф финишировал на третьей строчке. Таким образом, «арабский Ювентус» получил право сыграть в квалификации Кубка арабских чемпионов. Он уже обыграл «Аль-Ахли» (0:1 и 2:0) и вышел в групповой этап.

На этом грандиозные свершения «Сфаксьена» заканчиваются. В минувшем сезоне он закончил регулярный чемпионат лишь на четвёртом месте, а в плей-офф финишировал на шестой строчке. В матче 1-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов клуб из города Сфакс уступил «Аль-Шорте» (0:1).

Поражение трудно назвать закономерным. До удаления на 62-й минуте «арабский Ювентус» смотрелся лучше соперника. Он демонстрировал качественный командный футбол и часто создавал моменты. После этого «Сфаксьен» продолжил атаковать и владеть инициативой, но «Аль-Шорта», пользуясь численным преимуществом, не позволил подобраться к своим воротам и сравнять счёт.

В предстоящем матче «Сфаксьену» вряд ли удастся зацепиться хотя бы за ничью. В его составе нет футболистов уровня Карима Бензема и Н'Голо Канте. Кроме того, встречу пропустит ведущий защитник «арабского Ювентуса», получивший красную карточку во встрече с «Аль-Шортой».

Ко всему прочему игра состоится на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. За 15 матчей в минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии дома «Аль-Иттихад» потерпел только одно поражение и два раза сыграл вничью. За этот период времени он забил 30 мячей, а сам пропустил только три.

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Если «Эсперанс» «тигры» сумели обыграть на выезде, то с «арабским Ювентусом» у них тем более не должно возникнуть проблем. «Эсперанс» по итогам минувшего розыгрыша регулярного чемпионата Туниса занял первое место, а в плей-офф финишировал на второй строчке. Он на порядок стабильнее и успешнее, чем клуб из Сфакса. Предлагаем ставку на победу хозяев с форой (-1.5).

Прогноз и ставка на матч 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов «Аль-Иттихад» — «Сфаксьен» 30 июля 2023 года

Если в первом матче за клуб Бензема отметился забитым мячом и результативной передачей, то что будет дальше, когда француз освоится? На домашнем стадионе «Аль-Иттихад» наверняка уверенно обыграет «Сфаксьен». У «тигров» в разы лучше комплектация состава, а также результаты выступлений в минувшем сезоне.

Ставка: победа «Аль-Иттихада» с форой (-1.5) за коэффициент 2.05.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

Прогноз на матч «Факел» — «Локомотив» с коэффициентом 4.00.

Малком начал тренировки в составе «Аль-Хиляля».

Прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург» с коэффициентом 2.31.

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