«МЮ» — «Боруссия». Тен Хаг выкрутится

Манкунианцы до сих пор не приобрели центрфорвада. Что придумает голландец для улучшения результативности?

31 июля состоится товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение манкунианцам: поставить на победу «МЮ» можно с коэффициентом 2.15. Успех дортмундцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «МЮ» — «Боруссия» Д 31 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Боруссия» Д (31.07.2023)

В некоторых чемпионатах уже стартовал новый сезон, но в Англии и Германии всё ещё царит перерыв. Чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящим розыгрышам своих первенств, команды принимают участие в товарищеских матчах. 31 июля в Лас-Вегасе (США) померяются силами «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

«Манчестер Юнайтед» провёл уже пять товарищеских матчей этим летом. Сначала он обыграл «Лидс» (2:0), «Лион» (1:0) и «Арсенал» (2:0), а затем уступил «Рексему» (1:3) и мадридскому «Реалу» (0:2). Эрик тен Хаг старался, чтобы игровое время получили все футболисты, и у него это получилось.

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Совсем неудачно «красные дьяволы» выступили только в одной из пяти этих контрольных игр — с «Рексемом». Впрочем, их неудовлетворительной игре есть вполне логичное объяснение. Во-первых, половину встречи манкунианцы провели в меньшинстве. Во-вторых, на поле вышел резервный состав.

Силы основы тен Хаг приберёг для матча с мадридским «Реалом». Во встрече со «сливочными» его подопечные чаще атаковали, а также нанесли больше ударов. «Красных дьяволов» подвела реализация. Также ощущалась острая нехватка профильного центрального нападающего.

В связи с этим «МЮ» улучшил предложение по перспективному датскому центрфорварду «Аталанты» Расмусу Хёйлунну. Бергамаски ответили отказом. Итальянский клуб планирует выручить больше с продажи нападающего. Придётся тен Хагу пока что пользоваться имеющимися ресурсами. Что он придумает?

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Дортмундская «Боруссия» провела этим летом пока только четыре товарищеские встречи. Сначала она победила «Вестфалию Ринерн» (7:0) и «Рот-Вайсс» из Оберхаузена (3:2). Затем чёрно-жёлтые обыграли «Рот-Вайсс» из Эрфурта (2:1) и «Сан-Диего Лоял» (6:0).

Соперники были не из сильных. С другой стороны, именно такого уровня команды и нужны были дортмундской «Боруссии» для того, чтобы немного привыкнуть к игре без ведущих футболистов — Джуда Беллингема и Рафаэла Геррейру. Хавбек перебрался в состав мадридского «Реала», а защитник – в «Баварию».

На замену ушедшим футболистам «шмели» приобрели пока только двух полузащитников — Марселя Забитцера («Бавария») и Феликса Нмечу («Вольфсбург»). Последний за 30 туров в минувшем розыгрыше чемпионата Германии отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Для центрального хавбека статистика неплохая.

За «шмелей» новобранцы не провели ещё ни одной встречи. Выделит ли Эдин Терзич кому-нибудь из них игровое время в предстоящем матче? Забитцер, возможно, ещё не до конца восстановился от полученной под занавес прошлого сезона травмы. Его появление на поле маловероятно. А вот Нмечу в действии мы наверняка увидим.



Есть все основания полагать, что матч получится результативным и ознаменуется забитыми мячами с обеих сторон. За четыре товарищеские встречи дортмундцы забили целых 18 мячей. Однако и сами они пропустили три гола, хотя в соперниках были явные аутсайдеры.

«Боруссия» в принципе очень результативная команда. Она предпочитает открытый остроатакующий футбол. За 34 тура в минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги «шмели» забили целых 83 мяча. Пропустили тоже немало — 44. ОЗ + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73.

У манкунианцев пока что не лучшим образом обстоят дела с результативностью, но тен Хаг наверняка найдёт способ решить эту проблему. Бóльшую часть минувшего сезона у голландского специалиста в подспорье также толком не было центрфорварда. Взятый в аренду у «Бешикташа» Ваут Вегорст был хорош в прессинге, но практически не забивал.

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Несмотря на это, «красные дьяволы» выиграли Кубок лиги Англии и финишировали на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. За 62 матча во всех официальных турнирах они забили 108 мячей, а пропустили 63. В межсезонье манкунианцы расстались с Давидом де Хеа. На замену ему был приобретён голкипер «Интера» Андре Онана. Пока что игра нового вратаря не впечатляет.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Боруссия» Д 31 июля 2023 года

«Боруссию» покинули несколько ключевых футболистов, а «МЮ» испытывает нехватку профильного центрфорварда и мало забивает на этих сборах. Однако товарищеский статус встречи, а также высокая результативность команд в прошлом сезоне говорят в пользу того, что предстоящий матч получится голевым. И «красные дьяволы», и «шмели» нередко пропускают, но сами зачастую забивают больше.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

Экспресс с коэффициентом 7.28.

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