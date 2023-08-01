«Арсенал» — «Монако». Александр Головин в почёте у Ади Хюттера

2 августа состоится матч предсезонного турнира Кубок Эмиратов «Арсенал» — «Монако». Начало игры – в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах определились с фаворитом: они отдают предпочтение «канонирам». Поставить на их победу можно за 1.58, а шансы монегасков оценили в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Монако» 2 августа 2023 года

По мнению аналитиков, матч получится результативным. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.18, а на тотал больше 2.5 мяча принимают ставки за 1.70. На гол хозяев дают коэффициент 1.10, гол «Монако» оценивается в 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Арсенал» — «Монако» (02.08.2023)

До старта нового сезона АПЛ остаётся немного времени. Уже в это воскресенье, 6 августа, «Арсенал» и «Манчестер Сити» поспорят за Суперкубок Англии. Однако перед этим лондонцы вступают в борьбу за ещё одну награду в Кубке Эмиратов — соперником станет «Монако». Стартовый свисток прозвучит 2 августа в 20:00 мск.

«Арсенал» в минувшем сезоне долгое время лидировал в АПЛ, но проваленная концовка чемпионата лишила «канониров» золотых медалей. Микель Артета намерен вновь побороться за первое место. Руководство клуба разделяет оптимизм тренера и потратило немало денег на усиление состава в межсезонье.

Алаев: доволен назначением в новый комитет УЕФА.

Защиту лондонцев укрепил Юрриен Тимбер из «Аякса», а в нападении будет блистать Кай Хаверц, который приуныл в «Челси». Также рекордные для клуба деньги были отданы «Вест Хэму» за Деклана Райса. Игрок сборной Англии заменит в опорной зоне Гранита Джаку, который уехал в Бундеслигу.

Из-за насыщенного прошлого сезона предсезонная подготовка вышла у «Арсенала» не очень продолжительной. После матча в Германии с «Нюрнбергом» (1:1) лондонцы отправились в американское турне, победив сборную звёзд МЛС (5:0) и уступив «Манчестер Юнайтед» (0:2). Затем «канониры» подарили настоящее шоу американским зрителям в игре с «Барселоной» (5:3).

«Арсенал» в последней встрече с каталонцами выглядел очень заряженным. Тренер «Барселоны» Хави даже пожаловался на футболистов английской команды, которые совершили слишком много фолов, словно это был матч Лиги чемпионов, но при этом похвалил интенсивность игры подопечных Микеля Артеты.

Мбаппе не будет выступать за «ПСЖ», если не подпишет новый контракт.

После дальнего перелёта из Калифорнии и в преддверии скорого Суперкубка можно ожидать, что в предстоящей встрече Микель Артета выставит не самый сильный состав, а футболисты вряд ли станут идти в жёсткие стыки. К тому же ближайший соперник не является для «Арсенала» особым раздражителем.

«Монако» в минувшем сезоне занял пятое место в чемпионате Франции и остался без еврокубков. В межсезонье руководство клуба не стало тратиться на дорогих новичков, но смогло сохранить почти весь костяк, в том числе Александра Головина.

Единственным летним приобретением монегасков стала покупка голкипера «Зальцбурга» Филиппа Кёна. Однако главное изменение в «Монако» произошло на тренерском мостике. Вместо отправленного в отставку Филиппа Клемана команду возглавил австриец Ади Хюттер.

Бывший тренер «Айнтрахта» и «Боруссии» Мёнхенгладбах провёл год в творческом отпуске и с энтузиазмом взялся за работу. «Монако» проводит очень насыщенную предсезонную подготовку, которая длится с начала июля. За это время команда сыграла уже шесть товарищеских матчей.

Первые две встречи с бельгийскими клубами вышли неудачными. После ничьей с «Юнионом» (1:1) последовало поражение от «Серкль Брюгге» (0:3), а дальше «Монако» выиграл три матча подряд. Проводя активную ротацию, монегаски одержали победы над «Бетисом» (3:1) и «Лидсом» (2:0), а также над «Болоньей» (3:2), но уступили «Дженоа» (0:1).

Последняя встреча с генуэзцами состоялась 29 июля, и поэтому на поле вышел условно второй состав, тогда как основа целенаправленно готовилась к статусному матчу с «Арсеналом». Остался на скамейке запасных и Александр Головин, сделавший дубль в игре с «Болоньей».

Сарри забраковал трансфер Захаряна в «Лацио».

«Монако» более нацелен на результат, так как до старта сезона во Франции ещё чуть менее двух недель. В то же время «Арсенал» сбережёт силы перед предстоящим матчем за Суперкубок Англии. Это шанс для гостей как минимум не проиграть. Сделать ставку на такой исход можно с коэффициентом 2.36 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Арсенал» — «Монако» 2 августа 2023 года

«Арсенал» продуктивно провёл ряд товарищеских встреч. Генеральной репетицией перед Суперкубком Англии станет матч с «Монако», который состоится всего за четыре дня до встречи с «Ман Сити». Это подтолкнёт Артету к ротации состава. В то же время монегаски, которые раньше начали подготовку к сезону, выйдут на поле в сильнейшем составе и с желанием выиграть статусный матч. Как минимум на ничью гости могут рассчитывать. Ставки на то, что «Монако» не проиграет, в «Фонбет» принимают за 2.36, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: «Монако» не проиграет за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 12.31.

Серхио Рамос близок к переходу в «Галатасарай».

Прогноз на матч «Милан» — «Барселона» с коэффициентом 2.29.

«Наполи» договорился о встрече с Венделом.

Промес стал лучшим бомбардиром в истории «Спартака» в РПЛ.