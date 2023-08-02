«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Диего Симеоне верит в Антуана Гризманна

3 августа состоится товарищеский матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 4:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами мадридцев: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 2.16. Шансы бело-голубых оценили в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 3 августа 2023 года

Эксперты считают, что матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.15. На победу «матрасников» со счётом 1:0 в «Фонбет» можно поставить за 7.40. Всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад» (03.08.2023)

В Европе полным ходом идёт подготовка к новому сезону и трансферная кампания. 3 августа «Атлетико» на стадионе «Би-Би-Ви-Эй» будет играть с «Реалом Сосьедад» в товарищеском матче. Начало встречи запланировано на 4:00 мск.

«Матрасники» неплохо провели сезон-2022/2023 в Примере и даже претендовали на вторую строчку, но по итогам заняли третье место. Тоже неплохой результат, и клуб попал в Лигу чемпионов. На протяжении всего розыгрыша мадридцы были эффективны в атаке – забили 70 голов, а также надёжны в обороне – пропустили 33 мяча (меньше только у «Барселоны»).

Над трансфером Захаряна в «Страсбург» работает агент Холанда.

Диего Симеоне продолжит тренировать «Атлетико». Команда не собирается менять состав, полагаясь на лидеров прошлого сезона, и это правильное решение. Зачем менять то, что и так хорошо работало? Пугает только скандал с Жоау Феликсом, который открыто заявил, что мечтает выступать за «Барселону». Руководство клуба и наставник отреагировали на это обращение негативно.

«Реал Сосьедад» тоже провёл отличный сезон, но по собственным меркам. Команда вошла в четвёрку сильнейших клубов Испании, получив путёвку в Лигу чемпионов. Бело-голубые отстали от «Атлетико» на шесть очков и забили гораздо меньше – 51 мяч.

По окончании сезона-2022/2023 руководство постаралось избежать больших перемен, чтобы удачно выступить в еврокубках. Стабильность – залог успеха! По информации источников, бело-голубые работают над усилением атаки, и это верное решение. Форвард «Лейпцига» Андре Силва может продолжить карьеру в «Реале Сосьедад». Также руководство испанского клуба проявляет интерес к полузащитнику «МЮ» Донни ван де Беку.

Стало известно, сколько «Байер» просит у «Зенита» за трансфер Сердара Азмуна.

«Атлетико» провёл два контрольных матча, выиграв и уступив. «Матрасники» были не готовы к встрече со сборной звёзд Южной Кореи, потерпев поражение со счётом 2:3. Зато следующая игра выдалась на загляденье. Мадридцы победили обладателя требла «Манчестер Сити» — 2:1. До 66-й минуты держались нули на табло, пока Депай и Карраско не забили по мячу. «Горожане» ответили только одним голом.

«Реал Сосьедад» проиграл в двух товарищеских матчах. Он уступил «Осасуне» со счётом 1:3, а затем «Спортингу» — 0:3. Ужасные результаты, ведь клуб за такой короткий промежуток времени пропустил шесть мячей. Зато в последней встрече бело-голубые одержали победу над «Байером» (1:0). Они забили гол в первом тайме, а во втором ушли в глухую оборону, терпя и сдерживая мощные атаки «фармацевтов».

«Матрасники» смотрятся гораздо лучше соперника, особенно в атаке. Им удалось забить два мяча обладателю требла, пусть и в контрольном матче. В это время бело-голубые довольствовались скучной победой над «Байером», которого просто терпели весь второй тайм. Предлагаем ставку на победу «Атлетико» за коэффициент 2.15 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 3 августа 2023 года

«Атлетико» удержал всех лидеров в составе и будет рассчитывать на победу в матче с командой, которая в минувшем сезоне преследовала его. Бело-голубые стартовали в контрольных встречах с поражений, а затем с мучениями обыграли «Байер» — 1:0. В это время мадридцы одержали победу над «Ман Сити» со счётом 2:1. Кажется, они готовы гораздо лучше. Вот и поставим на победу «матрасников» за 2.15 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Атлетико» за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 12.31.

Тухель отреагировал на уход Мане из «Баварии».

Клопп недоволен трансферами клубов из Саудовской Аравии.

Месси превзошёл достижение Роналду по количеству рекордов.

«Зенит» хочет вернуть Азмуна.