«Богемианс» — «Будё-Глимт». Никита Хайкин как всегда надёжен

3 августа состоится матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Богемианс» — «Будё-Глимт». Начало — в 20:05 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: коэффициент на победу «свёрл» составляет 1.80, а на «кенгуру» можно поставить за 4.15. Ставки на ничью принимают за 3.90.

Лучшие прогнозы на Лигу конференций.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Богемианс» — «Будё-Глимт» 3 августа 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Богемианс» — «Будё-Глимт» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.30. Ставку на победу «свёрл» со счётом 2:1 можно сделать в «Фонбет» за 8.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Богемианс» — «Будё-Глимт» (03.08.2023)

3 августа «Богемианс» проведёт ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций с норвежским клубом «Будё-Глимт». В первой игре победу одержали «свёрла» со счётом 3:0. Подопечные Кнутсена наверняка не сомневаются в том, что пройдут дальше.

Преимущество норвежцев в том, что их сезон в полном разгаре. Это позволяет футболистам «Будё-Глимт» полностью подготовиться к матчам квалификационного раунда и находиться в нужном тонусе.

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«Свёрла» выиграли в первом матче у «Богемианс», но после этого в чемпионате Норвегии потерпели поражение от «Тромсё» со счётом 0:2.

Кнутсен должен выставить сильный состав, чтобы обеспечить клубу выход в следующий этап. Амаль Пеллегрино лидирует в команде «Будё-Глимт» по количеству забитых мячей — 14. Он также лучший по сделанным результативным передачам — семь. На счету центрфорварда Фариса Мумбаньи 11 голов. Ворота находятся под надёжной защитой россиянина Никиты Хайкина.

«Богемианс» провёл в выходные свой второй матч в чемпионате Чехии. Он проиграл со счётом 1:2 «Теплице». Начало сезона для команды Ярослава Веселы выдалось не самым удачным. В этом сезоне «кенгуру» забили всего два гола в чемпионате.

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Чехи используют схему 3-4-2-1. Это оборонительная расстановка, возможно, из-за которой «Богемианс» не смог забить даже один мяч. Атаку должен возглавить Давид Пушкач. В выходные он забил в ворота «Теплице».

В последнее время «Будё-Глимт» стал крепкой командой в Европе. В сезоне-2021/2022 «свёрла» дошли до четвертьфинала Лиги конференций, уступив «Роме».

«Богемианс» испытывает трудности на ранних этапах сезона. Он потерпел два поражения подряд во всех соревнованиях.

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«Свёрла» должны победить и выйти в третий квалификационный раунд, в котором встретятся с «Кальмаром» или «Пюником». Норвежцы продолжат своё успешное выступление в Европе, а поможет им удержать ворота сухими Никита Хайкин. Ставки на то, что гости выиграют всухую, принимаются за 3.30 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Будё-Глимт» всухую за 3.30.

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