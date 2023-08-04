«Торпедо» — «Сокол». Жозеп Клотет навёл порядок

По меркам Первой лиги под руководством испанского специалиста много опытных игроков, и он ими умело управляет.

5 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Сокол». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами москвичей: поставить на победу автозаводцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Шансы саратовцев оценили в 8.60. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Сокол» 5 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Сокол» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.14. Гол саратовцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» можно за 2.34.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Сокол» (05.08.2023)

Постепенно набирает обороты российская Первая лига, в которой хватает интересных матчей. 5 августа 2023 года состоится встреча между «Торпедо» и «Соколом». Начало игры запланировано на 18:00 мск. Пока автозаводцы на втором месте, но что скажет время?

Чёрно-белые прошлый сезон провели в РПЛ, но стали худшей командой – заняли последнее место с 13 очками. За 30 туров они проиграли 23 раза. Хоть как-то исправить ситуацию был призван испанский тренер Жозеп Клотет, но за столь короткий срок что-то поменять не получилось. Однако у руководства к нему большой кредит доверия, и специалист согласился работать с «Торпедо» над возвращением в РПЛ.

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Составу автозаводцев многие клубы Первой лиги позавидуют. Собрались действительно достойные футболисты, которым по силам сделать клуб победителем. К команде присоединился Сергей Бородин, ставший в минувшем сезоне обладателем Кубка Израиля вместе с «Бейтаром». Из «Ростова» перебрался в «Торпедо» Дмитрий Полоз. Также удалось переманить Георгия Гонгадзе, который стал лучшим бомбардиром «Факела» в прошлом сезоне.

Пока Клотет справляется, и команда идёт без поражений. В 1-м туре Первой лиги автозаводцы обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0, а следом победили «Химки» — 2:1. Во встрече с «Черноморцем» всё пошло не по плану, и «Торпедо» пропустило первым, но отыгралось во втором тайме. Игра закончилась вничью – 1:1.

«Сокол» поднялся из Второй лиги, но его старт вызвал массу вопросов – а потянет ли такой уровень? Клуб с ходу потерпел разгромное поражение от «Родины» со счётом 0:4. Однако уже в следующей встрече саратовцы вернули уверенность, одержав победу со счётом 3:2 над «Шинником». Команда продемонстрировала хорошую реализацию.

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В последнем матче «Сокол» обыграл «СКА-Хабаровск» — 1:0. Автором единственного гола стал удачно вписавшийся в состав клуба Владлен Бабаев. До этого полузащитник выступал за «КАМАЗ», но за 31 тур забил всего два мяча. За саратовскую команду в трёх встречах у него уже два гола.

Победы над «Шинником» и хабаровским клубом мало о чём говорят на старте сезона. «Родине», претендовавшей на РПЛ, «Сокол» уступил с разгромом. «Торпедо» провело минувший розыгрыш в Российской Премьер-Лиге и пополнилось достойными футболистами. Кажется, Жозеп Клотет на правильном пути, и его клубу по силам нанести саратовцам поражение с разницей минимум в два мяча. Предлагаем ставку на победу хозяев с форой (-1.5) за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — «Сокол» 5 августа 2023 года

Москвичи не собираются задерживаться в Первой лиге, о чём свидетельствует состав из опытных футболистов. Клотет нашёл нужные сочетания и работает над улучшением качества игры по всем позициям. Пока непонятно, на что способен «Сокол», но факт в том, что сильной команде он уже проиграл с разгромом. Дома автозаводцы будут не хуже «Родины», а значит, смогут одержать победу с разницей минимум в два гола.

Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1.5) за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 7.56.

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