«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль». Чем Малком может удивить Бензема?

6 августа состоится матч 1/4 финала Кубка арабских чемпионов «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль». Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу «Аль-Иттихада» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Шансы «Аль-Хиляля» оценили в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» 6 августа 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч Кубка арабских чемпионов «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» (06.08.2023)

Пришло время для более серьёзной стадии Кубка арабских чемпионов. Начинается 1/4 финала плей-офф, в которую попали первые и вторые места групп. В одном из матчей 6 августа на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» встретятся «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Начало игры запланировано на 00:00 мск.

Следить за клубами Саудовской Аравии с каждым днём становится интереснее, ведь их составы продолжают пополняться лидерами известных европейских команд. «Аль-Иттихад» уже обрёл своего героя – Карима Бензема. Совсем недавно к нему присоединился полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо. Также в составе «тигров» уже выступают Диогу Жота и Н’Голо Канте.

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Руководит такими мощными футболистами Нуну Эшпириту Санту, который в прошлом сезоне вместе с «Аль-Иттихадом» уже выигрывал чемпионат Саудовской Аравии и Кубок страны. Заполучив в своё распоряжении таких звёзд, он может как минимум повторить результат. Команда не проигрывает на протяжении шести встреч во всех соревнованиях.

«Аль-Хиляль» старается не отставать от своего соперника по 1/4 финала Кубка арабских чемпионов. Клуб по итогам минувшего сезона занял третье место, получив путёвку в Лигу чемпионов АФК. Так же, как другие лидеры Саудовской Аравии, он решил провести качественное усиление в межсезонье.

Самым громким трансфером в истории РПЛ стал переход Малкома в клуб из Эр-Рияда. За него «Зенит» получил € 60 млн. Сначала возникли проблемы с переводом денег, но позже их удалось решить. В результате сине-бело-голубые официально объявили о трансфере своего лидера. 26-летний бразилец в минувшем сезоне забил 26 голов и сделал семь ассистов в 27 встречах РПЛ. Малком полетел с командой на игру с «Аль-Иттихадом».

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Кроме него, в «Аль-Хиляле» выступают такие звёзды, как Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Калиду Кулибали. Недавно появилась информация о том, что клуб заинтересован в Осимхене и даже сделал ему предложение с зарплатой £ 1 млн в неделю. За переход нападающего «Наполи» команда готова отдать £ 120,3 млн. Также источники утверждают, что Марко Верратти согласовал контракт с «Аль-Хилялем».

«Аль-Иттихад» провёл групповой этап великолепно, выиграв все три встречи. В игре с «Эсперансом» дебютировал Бензема, забив гол и отдав результативную передачу. Его команда победила со счётом 2:1. В следующей игре вновь героем стал Карим – автор единственного мяча в ворота «Сфаксьена» (1:0). Правда, соперник получил удаление и оказался в меньшинстве.

В заключительном туре группового этапа «тигры» обыграли «Аль-Шорту» со счётом 2:1. На тот момент команда уже досрочно вышла в плей-офф, и тренер решил провести ротацию состава, предоставив время на поле резервам. «Аль-Иттихад» забил уже в первом тайме и удерживал преимущество. В середине второго тайма наставник ввёл в игру лидеров, но команда пропустила гол на 80-й минуте. Однако уже через четыре минуты Бензема забил с пенальти, и этот мяч стал победным.

«Аль-Хиляль» не может похвастаться такими великолепными результатами. Выход в плей-офф дался ему с трудом. Сначала команда сыграла в безголевую ничью с «Аль-Ахли» из Триполи, а затем уступила со счётом 2:3 «Аль-Садду». Один из мячей клуба был забит с пенальти. Добыть путёвку в 1/4 финала помогла победа в последней игре над «Видадом» — 2:1. Один из мячей забил Милинкович-Савич, а второй записал на свой счёт Мендеш.

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Малком прилетел на игру с «Аль-Иттихадом» и будет готов дебютировать, но получит ли он шанс выйти на поле? Если да, тогда в атаке у команды прибавится. Имея в своём распоряжении таких футболистов, неправильно отсиживаться в обороне. Мы считаем, что сумеют забить обе команды, но на этом не остановятся. Ставки на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча принимаются с коэффициентом 2.34.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» 6 августа 2023 года

Болельщики «Аль-Хиляля» замерли в ожидании дебюта Малкома, на которого рассчитывают. В свою очередь, у «Аль-Иттихада» Карим Бензема забивает в трёх последних встречах подряд. «Тигры» будут на шаг ближе к победе, но получат достойный отпор. Мы предлагаем поставить на результативный футбол от этих клубов. На обе забьют и тотал больше 2.5 мяча предлагают коэффициент 2.34.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.34.

Экспресс с коэффициентом 7.56.

Агент Гайча: у нас есть несколько вариантов, ждём новости из Италии.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» с коэффициентом 3.00.

Чинквини: у Кокорина нет никаких шансов остаться в Италии.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Черноморец» с коэффициентом 7.60.