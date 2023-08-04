«Рубин» — «Спартак». Гильермо Абаскаль заставит критиков молчать

5 августа состоится матч 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.05. Успех казанцев оценён экспертами в 3.38. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Спартак» 5 августа 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Рубин» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» (05.08.2023)

В 3-м туре чемпионата России есть несколько интересных вывесок. Один из матчей состоится субботним вечером на «Ак Барс Арене». В гости к «Рубину» приезжает один из лидеров чемпионата – московский «Спартак».

Казанцы провели прошлый год в Первой лиге и не желают снова повторять этот опыт. Однако результаты на старте сезона пока настораживают – «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1), а также уступил в Кубке России «Ростову» (0:1), который вынужден был играть в ослабленном составе из-за трансферного бана.

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Впрочем, за матч с железнодорожниками «Рубин» стоит похвалить. Подопечные Рашида Рахимова куда больше заслуживали победы, гораздо чаще и опаснее били по воротам, а также вели в счёте – и это на чужом поле. Однако «Локомотив» спас ничью на 88-й минуте.

Поздний гол после 80-й минуты привёл к потере очков и в домашней встрече с «Оренбургом», которую «Рубин» провёл уже не так уверенно. Контратакующий стиль игры соперника был куда менее комфортен для казанских футболистов. К тому же свой отпечаток наложил плотный календарь – больше половины основного состава «рубиновых» провели три полных матча за девять дней.

«Спартак» начал сезон ярко и вдохновляюще для своих болельщиков. Он выиграл все три официальных матча. В РПЛ красно-белые победили «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1), а в Кубке России обыграли «Краснодар» (2:1).

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В каждой из этих встреч голкипер «Спартака» Александр Максименко не смог сохранить свои ворота на замке. Всё-таки защита москвичей остаётся самым слабым местом, в то время как линия нападения приобретает интересные очертания.

Главным открытием начала сезона в составе «Спартака» стал Тео Бонгонда. На счету конголезского вингера два гола и одна результативная передача в трёх матчах. При этом в каждой из игр он записывал на свой счёт результативное действие.

Гол и два ассиста по итогам трёх встреч имеет Квинси Промес, который остаётся одним из лидеров московского клуба. Вернулся на поле после дисквалификации нападающий Александр Соболев, а перешедший из ЦСКА парагвайский вингер Хесус Медина уже восстановился после небольшого повреждения и скоро должен дебютировать на поле.

Неудивительно, что, имея в составе таких исполнителей, Гильермо Абаскаль поставил красно-белым атакующий футбол. Показательно, что ещё одним исполнителем в составе «Спартака», набравшим три очка по системе «гол+пас» в первых трёх играх стал крайний защитник Даниил Хлусевич.

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Таким образом, «Спартак» на старте сезона выглядит куда увереннее «Рубина», но без надёжной обороны каждый матч будет волнительным. Оставим казанскому клубу шанс зацепить ничью за счёт фактора домашнего поля и сделаем ставку на то, что гости как минимум не проиграют, но обе команды забьют. Коэффициент на это сочетание событий составляет 2.16.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак» 5 августа 2023 года

«Рубин» начал сезон в чемпионате России с двух ничьих, упуская победу в концовках встреч, а также проиграл в Кубке России. «Спартак» порадовал своих болельщиков тремя победами подряд, но одновременно дал повод для беспокойства из-за пропущенных мячей. Обоюдоострый матч стоит ждать и в Казани, но «рубиновые» на первую победу в сезоне не наиграют.

Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 7.56.

Прогноз на матч «Рубин» — «Спартак» с коэффициентом 3.20.

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Прогноз на матч ЦСКА – «Локомотив» с коэффициентом 3.48.

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