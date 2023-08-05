«Раджа Касабланка» — «Аль-Наср». Наличие Роналду и Мане не гарантирует победу

Звёзды не всегда помогают, а у клуба из Марокко слаженный состав.

6 августа состоится матч 1/4 финала Кубка арабских чемпионов «Раджа Касабланка» — «Аль-Наср». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Шансы «Раджа Касабланки» оценили в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Раджа Касабланка» — «Аль-Наср» 6 августа 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Раджа Касабланка» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч Кубка арабских чемпионов «Раджа Касабланка» — «Аль-Наср» (06.08.2023)

Пришло время для более серьёзной стадии Кубка арабских чемпионов. Начинается 1/4 финала плей-офф, в которую попали первые и вторые места групп. В одном из матчей 6 августа на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» встретятся «Раджа Касабланка» и «Аль-Наср». Начало игры запланировано на 18:00 мск.

Марокканский клуб является одним из самых титулованных в стране. «Зелёные дьяволы» 12 раз становились чемпионами Марокко и семь раз выигрывали Кубок. В 2006 году они запомнились победой в арабской Лиге чемпионов, а в 2013-м выиграли клубный чемпионат мира.

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Главный тренер зелёно-белых должен быть знаком болельщикам РПЛ. В 2022 году он возглавил московский «Локомотив», но после пяти поражений подряд был уволен. Однако все заслуги «Раджа Касабланки» его не касаются, ведь немец получил новую должность совсем недавно. Под его руководством «зелёные дьяволы» уступили в финале Кубка страны «Беркану» (0:1 после доп. вр.).

«Аль-Наср» открыл дорогу европейским звёздам футбола в Саудовскую Аравию. В минувшем сезоне за команду дебютировал Криштиану Роналду, а теперь в чемпионате этой страны собралось немало легендарных игроков. Несмотря на присутствие португальца, клуб расположился на второй строчке, отстав от «Аль-Иттихада» на пять очков. Однако путёвку в Лигу чемпионов АФК он получил.

«Рыцари Неджда» сменили главного тренера – им стал португальский специалист Луиш Каштру. «Аль-Наср» усилился в это межсезонье, чтобы соответствовать возросшему уровню конкуренции в первенстве страны. Состав пополнился бразильским защитником Алексом Теллесом, полузащитником «Интера» Марсело Брозовичем и Секо Фофана. Последним трансфером саудовцев стал переход Садио Мане, который составит отличное подспорье Роналду.

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«Раджа Касабланка» без проблем выиграл группу и вышел в плей-офф с первого места. Команда одержала победы во всех трёх встречах. Она начала с волевой победы над «Белуиздадом» со счётом 2:1. Но если бы соперник реализовал пенальти, цифры на табло могли быть совершенно иными.

В следующей встрече удалось обыграть «Аль-Кувейт» — уже более убедительно со счётом 2:0. В последнем матче «зелёные дьяволы» выиграли у «Аль-Вахды» с небольшим преимуществом – 1:0.

Результаты «Аль-Насра» на групповом этапе не были такими же убедительными. Команда Роналду начала с ничейного результата во встрече с «Аль-Шабабом» (0:0). В тот день вне себя был Криштиану, который вышел со скамейки во втором тайме, но забить не сумел. Он брызнул на оператора водой, чтобы тот перестал снимать его.

В следующей встрече «рыцари Неджда» разгромили «Монастир» со счётом 4:1. Один из голов забил Роналду, и, кажется, радости португальца не было границ. Он даже опубликовал пост по этому поводу. Криштиану высказался, что рад победе. В последней игре с «Замалеком» (1:1) его гол помог сравнять счёт, но победить «Аль-Наср» не смог. Однако ему хватило пяти очков, чтобы выйти в 1/4 финала.

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«Раджа Касабланка» хоть и не может рассчитывать на звёздный состав, какой есть у «рыцарей Неджда», но является очень крепким соперником. В команде налажено взаимодействие, все игровые механизмы не дают сбоев, а игроки стабильно приносят нужный результат. Ведь не зря клуб выигрывал такое количество титулов в своё время. «Аль-Наср» может рассчитывать на Мане и Роналду, но в обороне не всё так гладко. Предлагаем поставить на обе забьют за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Раджа Касабланка» — «Аль-Наср» 6 августа 2023 года

Далеко не всегда наличие звёзд даёт гарантированный результат. Доказательством служит последний матч «Аль-Насра» с «Замалеком». Если бы не гол Роналду на 87-й минуте, то о плей-офф можно было забыть. «Раджа Касабланка» продемонстрировал великолепный результат, выиграв во всех трёх встречах группового этапа. Команда вряд ли способна победить, но как минимум на гол она наработает. Поэтому предлагаем ставку на обе забьют за 2.00.

Ставка: обе забьют за 2.00.

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