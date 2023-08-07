«Рубин» — «Локомотив». Галактионову пора вспомнить про оборону

8 августа состоится матч Кубка России «Рубин» — «Локомотив». Начало – в 18:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они отдают небольшое преимущество гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех хозяев оценивается в 2.75. На ничью дают коэффициент 3.44.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Рубин» — «Локомотив» 8 августа 2023 года

Аналитики предполагают, что игра Кубка России «Рубин» — «Локомотив» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча оцениваются в 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен за 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Локомотив» (08.08.2023)

В режиме нон-стоп проходит сезон для российских клубов. Не успели утихнуть страсти, бушевавшие после 3-го тура РПЛ, как командам предстоят игры в Кубке России. 8 августа в Казани встретятся «Рубин» и «Локомотив». Начало встречи — в 18:30 мск.

Соперникам хочется поскорее забыть унижение, которое они испытали в минувшую субботу, проиграв в матчах РПЛ с одинаковым счётом 1:4. «Рубин» не сумел ничего противопоставить атакующей линии «Спартака», а «Локомотив» в дерби был деклассирован ЦСКА.

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Хозяева в текущем сезоне используют расстановку с тремя центральными защитниками, главную роль в ней доверив Александру Мартыновичу. В карьере у футболиста есть отличный отрезок выступлений за «Краснодар», но лучшие годы ветерана уже позади.

Отсутствие скорости у Мартыновича оказалось главной проблемой «Рубина» в игре со «Спартаком». У красно-белых легко проходили разрезающие передачи по центру, которые заканчивались голевыми моментами у ворот Дюпина. Рахимову предстоит решить сложную задачу — отправить в запас ветерана в пользу более скоростного игрока или продолжить рискованный эксперимент.

Кубковый матч с «Локомотивом» тренерский штаб «Рубина», весьма вероятно, постарается использовать для поиска решений в линии обороны. В этом турнире Рахимов активно вводит в состав молодых спортсменов и пробует новые сочетания. Вот только «Локомотив» не из робкого десятка.

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Железнодорожники проиграли с разгромом в дерби с ЦСКА. Главная причина поражения со счётом 1:4 — грубейшие ошибки в обороне. В начале встречи подопечные Галактионова привычно владели инициативой, создавали моменты и имели реальные шансы забить гол.

«Локомотив» в текущем сезоне выглядит хорошо в атаке, но при переходе к позиционной защите испытывает сложности. Центральные защитники Егор Погостнов и Иван Кузьмичёв обладают хорошими задатками, чтобы вырасти в топовых игроков, но им не хватает опыта.

Нападение ЦСКА не поставило перед железнодорожниками неразрешимых задач, но защитники «Локо» сумели организовать себе проблемы на ровном месте. Нерасчётливые выносы мяча, отсутствие концентрации и провалы при создании искусственного офсайда привели к болезненному поражению.

Пока у «Локомотива» есть только план «А» — забить первыми и использовать свободное пространство при попытках соперника отыграться. Работать от обороны при таком уровне исполнителей у Галактионова пока не получится. А значит, вся надежда гостей на Дзюбу, Тикнизяна и Глушенкова.

«Рубин» и «Локомотив» нуждаются в победе, чтобы смыть пятно позора после поражений в минувшем туре РПЛ. У Галактионова нет других рабочих схем, кроме как атаковать с первых минут встречи.

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В свою очередь, хозяева хорошо умеют выбегать из обороны и наверняка создадут опасные моменты, поэтому рекомендуем обратить внимание на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.86 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся букмекер подарит фрибет 2000 рублей. Тем более клубы играли между собой в 1-м туре РПЛ, закончив вничью со счётом 2:2.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Рубин» — «Локомотив» 8 августа 2023 года

Даже возможная ротация принципиально не изменит тактический рисунок встречи. «Локомотив» постарается взять мяч под контроль и давить на оборону соперника. Для «Рубина» появится хорошая возможность отвечать резкими контратаками. При наличии больших проблем в защите у Рахимова и Галактионова подобный сценарий игры приведёт к высокой результативности. Вот и поставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.86 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 6.48.

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