«Ракув» — «Арис». Шпилевский заманит Кокорина Лигой чемпионов?

Если зелёно-белые пройдут отбор в основной турнир, то россиянин может задуматься о возвращении.

8 августа состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ракув» — «Арис». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу польского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех кипрской команды оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов «Ракув» — «Арис» 8 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ракув» — «Арис» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ракув» — «Арис» (08.08.2023)

В сентябре стартует групповой этап Лиги чемпионов. До тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 8 августа состоятся семь матчей третьего квалификационного раунда турнира. В одном из них на стадионе «Ракув» в Ченстохове (Польша) местный «Ракув» примет «Арис» из Лимасола.

По итогам минувшего сезона «Ракув» впервые за более чем 100-летнюю историю существования выиграл чемпионат Польши. Также он неплохо выступил на международной арене. Красно-синие добрались до раунда плей-офф отборочного турнира Лиги конференций, уступив пражской «Славии».

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Летом клуб пережил смену главного тренера. Покинул должность Марек Папшун. Занял её Давид Шварга. Под руководством нового тренера красно-синие провели пока только семь матчей. Первый блин получился комом. В игре за Суперкубок Польши они уступили «Легии» (0:0, по пенальти 5:6).

После этого дела пошли на лад. В отборе Лиги чемпионов «Ракув» победил «Флору» (4:0 по сумме двух матчей) и «Карабах» (3:2 и 1:1), а в чемпионате Польши разгромил «Ягеллонию» (3:0) и сыграл вничью с «Вартой» (2:2). Не последнюю роль в успехах сыграл приобретённый красно-синими этим летом у «Лехии» форвард Лукаш Зволински.

30-летний нападающий очень быстро освоился в новой команде. В пяти встречах нового сезона он выходил на поле в стартовом составе. За этот промежуток времени Зволински записал на свой счёт пять забитых мячей. Не исключено, что он порадует результативностью и в предстоящем матче.

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«Арис» по итогам прошлого сезона впервые в истории выиграл чемпионат Кипра. Одним из главных виновников успеха стал экс-нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Он принял участие в 30 встречах, в которых отметился 13 забитыми мячами. В результате форвард был признан лучшим игроком.

Летом арендное соглашение Кокорина с «лёгкой бригадой» закончилось, и он вернулся в состав «Фиорентины». Несмотря на его уход, «Арис» во встречах второго квалификационного раунда Лиги чемпионов уверенно прошёл БАТЭ (6:2 и 5:3). Также он выиграл Суперкубок Кипра, победив «Омонию» (2:0).

Главный тренер зелёно-белых Александр Шпилевский заслуживает особой похвалы. Ему не потребовалось много времени на то, чтобы найти равноценную замену Кокорину. Как кажется, после ухода россиянина результативность клуба из Лимасола даже стала лучше.

Впрочем, Шпилевский всё ещё надеется на то, что Кокорин вернётся в состав зелёно-белых. Он рассказал, что разговаривал с футболистом, и в диалоге тот поздравил «лёгкую бригаду» с выходом в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Возможно, прогресс клуба из Лимасола убедит Кокорина вернуться на Кипр. Вероятность этого невелика, ведь россиянин начал забивать в составе «Фиорентины». С другой стороны, у «лилий» крайне горький опыт с россиянином. Возможно, чтобы история не повторилась, они всё же решат избавиться от игрока.

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.00. У обеих команд полный порядок с результативностью, но есть некоторые проблемы в обороне. В предыдущих квалификационных раундах они много забили, но и пропустили прилично.

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За 34 тура в минувшем розыгрыше чемпионата Польши красно-синие забили целых 63 мяча. Сами пропустили 24. У зелёно-белых схожая статистика. За 36 матчей в прошлом розыгрыше чемпионата Кипра они забили 65 голов, в то время как сами пропустили 28.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Ракув» — «Арис» 8 августа 2023 года

Обе команды пережили важные изменения этим летом. «Ракув» покинул тренер, а «Арис» – лучший бомбардир. Однако, кажется, это никак не отразилось на их результативности. Статистика и результаты выступлений красно-синих и зелёно-белых в новом сезоне свидетельствуют в пользу того, что предстоящий матч запомнится большим количеством забитых мячей.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 9.24.

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