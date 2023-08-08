«Аль-Шорта» — «Аль-Наср». Великий Криштиану Роналду вернулся!

Казалось, что португальца покинули силы, но он вновь свеж и забивает в трёх матчах подряд. Таким все его любят!

9 августа состоится матч 1/2 финала Кубка арабских чемпионов «Аль-Шорта» — «Аль-Наср». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Шансы «Аль-Шорты» оценили в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Шорта» — «Аль-Наср» 9 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Шорта» — «Аль-Наср» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч Кубка арабских чемпионов «Аль-Шорта» — «Аль-Наср» (09.08.2023)

Близится к завершению Кубок арабских чемпионов. Пришло время для встреч 1/2 финала плей-офф. В одном из матчей 9 августа на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» встретятся «Аль-Шорта» и «Аль-Наср». Начало игры запланировано на 18:00 мск.

Номинальные хозяева являются представителями Ирака и в минувшем сезоне стали чемпионами страны. Команда опередила ближайшего преследователя на четыре очка. «Аль-Шорта» не просто возглавил таблицу, но и забил больше остальных – 63 мяча, а также был надёжен в обороне – 24 пропущенных гола.

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В составе клуба нет звёзд, но с соперниками одинакового уровня он выглядит гораздо лучше. Кубок арабских чемпионов «Аль-Шорта» начал с победы над «Сфаксьеном» со счётом 1:0. Во многом добыть такой результат помогло удаление в составе тунисцев. Почти сразу после красной карточки иракцы забили победный мяч. В следующей игре была ничья с «Эсперансом» (0:0).

Серьёзным испытанием для клуба из Ирака стал матч с «Аль-Иттихадом», за который выступает Бензема и ещё несколько звёздных футболистов. К счастью, эта игра уже была не нужна саудовцам, и с первых минут вышли резервные игроки. В первом тайме «Аль-Шорта» пропустил, но на 80-й минуте сравнял. Если бы не забитый Каримом пенальти, был бы ничейный результат. В итоге иракцы проиграли – 1:2.

«Аль-Наср» гордится своим лидером – Роналду. Португальский футболист отвечает за атаку, но порой не сдерживает эмоций. В 1-м туре группового этапа команда сыграла вничью с «Аль-Шабабом» 0:0, а Криштиану со злости брызнул водой в оператора, чтобы тот перестал его снимать.

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Всю злобу «рыцари Неджда» выместили на «Монастире», разгромив его со счётом 4:1. Один из мячей забил Роналду. В следующей встрече, решающей, «Аль-Наср» чуть было не проиграл «Замалеку», ведь на 53-й минуте пропустил с пенальти и до 87-й не мог сравнять счёт. В этой игре дебютировал даже Мане, но и его стараний не хватило. Сравнять цифры на табло помог гол Роналду в концовке встречи. Благодаря этой ничьей клуб вышел в плей-офф.

В 1/4 финала «Аль-Шорту» ждало непростое испытание. Команда встречалась с «Аль-Саддом» и пропустила первой, но быстро сравняла счёт. Во второй половине игры атаку иракского клуба было не остановить. Он забил три мяча, пропустив один, благодаря чему одержал победу – 4:2. Сколько сил было потрачено на такую игру? Думается, немало.

«Аль-Насру» тоже выпал непростой соперник – «Раджа Касабланка». Вновь игру на себя взял португальский нападающий. Он открыл счёт голам в этой встрече, а затем его примеру последовали другие футболисты. «Рыцари Неджда» одержали уверенную победу со счётом 3:1, а единственный мяч забили в свои ворота после ошибки.

Криштиану после затянувшейся безголевой серии забивает в трёх матчах подряд. После выхода в 1/2 финала он опубликовал пост, в котором поблагодарил одноклубников, а также отметил, что ему приятно продолжать забивать и помогать команде. Чувствуется, что кураж вернулся к португальцу, а значит, «Аль-Шорте» рассчитывать не на что. Предлагаем поставить на победу «Аль-Насра» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Шорта» — «Аль-Наср» 9 августа 2023 года

Казалось, что Криштиану перестал забивать надолго, но он прервал голевую засуху и теперь идёт с серией из трёх матчей, в которых отмечается результативным действием. «Аль-Шорта» — очень вредный и неуступчивый соперник, но звёздных футболистов, опыта и мастерства «Аль-Насра» должно хватить, чтобы его обыграть. Однако, учитывая шансы на гол иракского клуба, стоит добавить к прогнозу тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал больше 2.5 мяча за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 17.61.

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