«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб». Малком уже забыл про «Зенит»

У бразильца новый вызов, и он уже забил в дебютном матче.

9 августа состоится матч 1/2 финала Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу «Аль-Хиляля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Шансы «Аль-Шабаба» оценили в 3.85. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб» 9 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб» (09.08.2023)

Близится к завершению Кубок арабских чемпионов. Пришло время для встреч 1/2 финала плей-офф. В одном из матчей 9 августа на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» встретятся «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб». Начало игры запланировано на 21:00 мск.

Подопечные Жорже Жезуша в летнее трансферное окно серьёзно усилились. Они заключили контракты с такими футболистами, как Калиду Кулибали из «Челси», Сергей Милинкович-Савич из «Лацио» и Рубен Невеш. Однако наиболее интересным стал переход футболиста «Зенита» Малкома в состав «Аль-Хиляля».

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На этом команда не останавливается и продолжает следить за звёздами европейского футбола. Недавно появилась информация о том, что клуб сделал предложение Жоау Феликсу. Напомним, у португальского игрока ухудшились отношения с «Атлетико» после того, как он заявил публично, что хотел бы играть за «Барселону».

«Аль-Хиляль» успешно преодолел групповой этап Кубка арабских чемпионов. Команда начала с ничьей во встрече с «Аль-Ахли» из Триполи со счётом 1:1. Затем проиграла «Аль-Садду» — 2:3. Получить путёвку в плей-офф удалось благодаря победе в 3-м туре над «Видадом» — 2:1. Отличились новички клуба: счёт открыл Милинкович-Савич, а победный мяч забил Невеш.

«Аль-Шабаб» не так активен на трансферном рынке, как его соотечественники. У команды пока не было ни одного крупного перехода, которым можно было бы гордиться. Судя по последней информации источника, клубу интересен Виллиан, который недавно продлил контракт с «Фулхэмом».

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Несмотря на отсутствие звёзд в составе, «белые львы» уверенно преодолели групповой этап. Они начали с ничьей в матче с «Аль-Насром», разозлив Роналду, который не смог забить. Затем с одинаковым счётом 1:0 выиграли у «Монастира» и «Замалека». Интересно, что в обеих встречах «Аль-Шабаба» были назначены пенальти, которые реализовал Эвер Банега.

В 1/4 финала с «Аль-Вахдой» болельщикам «белых львов» пришлось понервничать. На 27-й минуте получил удаление 31-летний защитник Яго. Команда осталась в меньшинстве и умело оборонялась. На 67-й минуте красную карточку дали сопернику, и шансы вновь уравнялись. Правда, выиграть «Аль-Шабаб» смог только в серии пенальти.

«Аль-Хиляль» многих удивил своей победой над «Аль-Иттихадом» в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов. Даже Бензема не смог его остановить. Счёт голам открыл Милинкович-Савич с передачи Невеша. Затем с 11-метрового удара увеличил разницу Салем Аль-Давсари. В этой игре дебютировал экс-футболист «Зенита». Малком забил свой первый гол за «Аль-Хиляль» на 70-й минуте. В результате команда выиграла – 3:1.

Если легендарный Карим Бензема не сумел остановить набравший ход «Аль-Хиляль», пропустив от него три мяча, то на что рассчитывать скромному «Аль-Шабабу»? Малком уже почувствовал вкус победы и забил дебютный гол – он поймал кураж. Такого бразильца будет сложно остановить. Мы считаем, что подопечные Жезуша одержат победу.

Прогноз и ставки на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб» 9 августа 2023 года

Милинкович-Савич и Невеш уже освоились в «Аль-Хиляле» и приносят результат. Малком с ходу вписался в эту компанию и забил гол в дебютном матче – великолепно. Не смог расстроить голкипера команды Жезуша даже Карим Бензема. На фоне этого «Аль-Шабаб» выглядит явным аутсайдером, который неспособен навязать борьбу. Поэтому предлагаем ставку на победу «Аль-Хиляля» за 1.85.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 17.61.

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