«Автомобилист» — «Металлург». Андрей Разин привыкает к Магнитогорску

10 августа состоится матч Кубка Республики Башкортостан «Автомобилист» — «Металлург» Магнитогорск. Начало игры — в 13:00 мск. Аналитики «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение екатеринбуржцам: поставить на победу «Авто» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех магнитогорцев оценён в 2.85. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Республики Башкортостан «Автомобилист» — «Металлург» 10 августа 2023 года

Эксперты уверены, что матч «Автомобилист» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. Заключить пари на «обе забьют» в первом периоде можно с коэффициентом 2.85, а на «обе забьют» во втором периоде — с коэффициентом 2.33 по линии «Фонбет». А всем зарегистрировавшимся букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка Республики Башкортостан «Автомобилист» — «Металлург» (10.08.2023)

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан 10 августа 2023, четверг. 13:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

В ожидании начала нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, который стартует через месяц, обратим внимание на матч предсезонного турнира — Кубка Республики Башкортостан. 10 августа на льду «Уфа-Арены» померяются силами «Автомобилист» и «Металлург». Первое вбрасывание запланировано на 13:00 мск.

В прошлом сезоне между этими клубами было сразу несколько запоминающихся серий. Всё началось с регулярки. Екатеринбуржцы то и дело подходили к матчам с большим количеством кадровых проблем, которые возникали из-за травм, но всё равно умудрялись выигрывать.

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Однако магнитогорцы эффектно отомстили за обидные поражения, обыграв «Авто» в 1/8 финала Кубка Гагарина со счётом 4-3 в серии. Всё решалось в последнем матче, который проходил в Екатеринбурге. К 53-й минуте «лисы» проигрывали 1:3, но не без ошибок соперника умудрились вырвать победу.

Можно сказать, что «Автомобилист» подарил «Металлургу» путёвку в 1/4 финала Кубка Гагарина. Правда, в полной мере команда из Магнитогорска этим не воспользовалась. Она проиграла «Авангарду» в серии со счётом 0-4 и вместе с екатеринбуржцами начала постепенно готовиться к новому сезону.

«Автомобилист» летом покинули два голкипера Юхан Маттссон и Игорь Бобков, защитник Алексей Василевский, а также нападающие Патрис Кормье, Георгий Белоусов и Даниил Тарасов. Можно сказать, что обошлось без потерь. Покинули команду те, кто в прошлом сезоне заметно регрессировал.

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На замену ушедшим хоккеистам «Авто» подписал Евгения Аликина («Амур»), Алексея Бывальцева («Трактор»), Кирилла Воробьёва («Нефтехимик»), Максима Осипова («Локомотив») и нескольких молодых игроков. Пока что испытать в деле новобранцев у Николая Заварухина возможности не было.

Однако готовит команду к новому сезону наставник, судя по всему, основательно. Он отметил, что хоккеисты работают в тренажёрном зале, на льду и на футбольном стадионе. Дополнительной мотивацией для «Автомобилиста» служит юбилей Екатеринбурга. Они даже представили специальную предсезонную форму, посвящённую 300-летию города.

«Металлург» пережил летом более глобальные перемены. Во-первых, Илья Воробьёв был отправлен в отставку. Новым главным тренером клуба стал Андрея Разин, совершивший немало подвигов во главе «Северстали». В прошлом сезоне его подопечные чуть не обыграли действующего чемпиона в первом раунде Кубка Гагарина.

Во-вторых, «лисы» расстались с множеством сильных хоккеистов. Среди прочих выделяется Василий Кошечкин. Голкипер принял решение завершить карьеру. Остаётся лишь поблагодарить его за сумасшедшие сейвы.

У многих сразу же возникли опасения насчёт вратарской позиции. Укрепили их недавние поражения в товарищеских встречах с Беларусью (4:5 ОТ) и минским «Динамо» (3:6). При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 5.5 шайбы за коэффициент 1.90 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

В пользу данной ставки говорит и то, что Андрей Разин предпочитает атакующий стиль хоккея. Под его руководством «Северсталь» в прошлом сезоне демонстрировала очень красивую, остроатакующую игру. Однако у неё были некоторые проблемы с завершением. Плюс до прихода Самонова «сталевары» очень много пропускали.

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«Лисам» подход Разина наверняка понравится. Они привыкли играть открыто и много забивать. К тому же летом магнитогорцы подписали ряд качественных нападающий — Никиту Михайлиса («Барыс»), Данилу Квартальнова («Спартак»), а также самого результативного защитника «Северстали» Робина Пресса.

За 68 матчей в минувшем розыгрыше регулярки «Автомобилист» забросил 188 шайб, но пропустил очень много — 172. У магнитогорцев схожая статистика. За этот период времени они забили 189 голов, а пропустили 175 шайб. Также стоит отметить, что последние три очные встречи получились очень результативными.

«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч 10 августа 2023 года

«Автомобилист» и «Металлург» предпочитают открытый атакующий стиль игры. Они очень много забивают, но и сами пропускают регулярно и немало. Статистика и история очных встреч это подтверждают. Кроме того, у «Магнитки» ослабла вратарская позиция. Также свидетельствует в пользу высокой результативности товарищеский статус игры. Ставки на тотал больше 5.5 шайбы принимают в «Фонбет» за 1.90, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 15.75.

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