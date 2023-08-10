«Доги» неплохо справляются и без турецкого хавбека. Он им не очень нужен, а вот ЦСКА точно пригодился бы.

«Ницца» — «Лилль». Может, Языджи всё же стоит вернуться в Россию?

11 августа состоится матч 1-го тура Лиги 1 «Ницца» — «Лилль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «догов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «орлят» оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на Лигу 1.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ницца» — «Лилль» 11 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ницца» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «Лилль» (11.08.2023)

В топ-5 чемпионатах стартует новый сезон. 11 августа состоится матч, который откроет программу 1-го тура Лиги 1. На стадионе «Альянц Ривьера» встретятся «Ницца» и «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В середине прошлого сезона «орлята» пережили смену главного тренера. Временно исполняющим обязанности был назначен Дидье Дигар. Специалист провёл впечатляющую работу. Он улучшил рисунок игры «гимнастов» и раскрыл несколько молодых талантов.

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За 20 туров в Лиге 1 под руководством Дигара «Ницца» потерпела только четыре поражения и семь раз сыграли вничью. В итоге клуб финишировал на девятом месте в турнирной таблице. Несмотря на успехи, в межсезонье руководство «Ниццы» решило перевести Дидье в клубную академию, а на должность главного тренера назначить Франческо Фариоли.

Также летом «Ниццу» покинули по различным причинам множество футболистов, в частности Росс Баркли и Аарон Рэмси, а у Николя Пепе закончилась аренда. Сами «орлята» приобрели только нападающего «Аталанты» Жереми Бога, арендовали полузащитника «Астон Виллы» Моргана Сансона, а также выкупили у «Лорьяна» результативного нападающего Теремаса Моффи.

Обновлённая «Ницца» провела летом пять товарищеских встреч. Сначала она уступила «Лозанне» (1:3), победила «Монпелье» (1:0) и проиграла «Браге» (0:2), а затем сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1). В последней встрече клуб потерпел поражение от «Фиорентины» (1:2). «Лилиям» «орлята» проиграли по всем статистическим параметрам. За весь матч они нанесли только два удара.

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Если бы не сын легендарного Петера Шмейхеля — Каспер, «гимнасты» пропустили бы намного больше. Голкипер совершил целых семь сейвов. В прошлом сезоне он регулярно выручал «Ниццу». В частности благодаря датчанину она пропустила за 38 туров только 37 мячей.

«Лилль» на порядок стабильнее, чем «Ницца». По итогам прошлого сезона он финишировал на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1. За 38 туров «доги» потерпели только девять поражений и 10 раз сыграли вничью. Таким образом, они добыли путёвку в групповой этап Лиги конференций.

Не последнюю роль в успехах сыграл бывший наставник донецкого «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсека. За последние 14 туров в чемпионате Франции под его руководством «Лилль» проиграл только «Анже» (0:1) и «Реймсу» (0:1). Причём в обоих случаях он выступал на выезде. При этом соперники смотрелись на порядок хуже. «Догам» попросту не хватило везения. Также их подвела реализация.

В межсезонье «Лилль» усилился перспективным 20-летним полузащитником сборной Исландии Хаконом-Арнаром Харальдссоном и защитником «Барселоны» Самуэлем Юмтити. Кроме того, из аренды вернулся Юсуф Языджи, запомнившийся по выступлениям за московский ЦСКА. В чемпионате России он регулярно радовал результативностью и был одним из ведущих игроков, пусть и недолго.

В прошлом сезоне Языджи выступал на правах аренды за «Трабзонспор». К сожалению, ему часто докучали травмы, из-за чего проявить себя в полной мере турок не сумел. Ходили слухи о том, что он может вернуться в ЦСКА, но до конкретики дело пока что не дошло. А жаль! «Лиллю» турок, кажется, за ненадобностью, а вот армейцам он точно не помешает.

Так или иначе, сборы «доги» провели с пользой. Они обыграли «Дюнкерк» (3:1), «Серкль Брюгге» (7:2), «Гавр» (3:2) и уступили «Эмполи» (1:2). Также сыграли вничью с «Брентфордом» (0:0). Думается, подопечные Фонсеки как минимум не проиграют в предстоящем матче. Кстати, недавно появилась информация о том, что в португальском тренере заинтересован «Аль-Хиляль».

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Х2 + ТМ 3.5 мяча принимается в букмекерских конторах за коэффициент 2.00. У «догов» тоже вполне надёжная линия обороны. За 38 туров в минувшем розыгрыше Лиги 1 они пропустили только 44 мяча. С Юмтити данный показатель наверняка станет ещё лучше.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Лилль» 11 августа 2023 года

Обновлённая «Ницца» пока что не внушает доверия. Она, откровенно говоря, плохо провела сборы и толком не усилилась. Плюс для Франческо Фариоли матч станет дебютным в официальных турнирах в качестве главного тренера «орлят». Зачастую первый блин получается комом. Более стабильный и успешный «Лилль» выглядит предпочтительнее. История очных встреч на его стороне. В то же время много голов не ждём. Обе команды редко пропускают.

Ставка: «Лилль» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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